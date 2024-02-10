На Украине заявили о завершении протестов польских фермеров на границе
Погранслужба Украины: польские аграрии завершили акцию на КПП "Шегини — Медика"
© РИА НовостиБольшегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
© РИА Новости
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Перед пунктом пропуска "Шегини-Медика" на украинско-польской границе завершились протесты польских фермеров, пропуск грузовиков через границу осуществляется в двух направлениях, сообщили в субботу в Telegram-канале Западного регионального отделения госпогранслужбы Украины.
"По информации, полученной от Пограничного поста республики Польша сегодня около 11:30 (по киевскому времени) завершилась акция протеста перед пунктом пропуска "Шегини-Медика", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсети.
Отмечается, что оформление и пропуск через границу фур осуществляется по двум направлениям в обычном режиме. В настоящее время въезда на территорию Украины ожидают 220 грузовиков.
Ранее представитель ведомства Андрей Демченко сообщал, что польские аграрии заблокировали движение всех видов транспорта на КПП "Медика - Шегини". Государственная таможенная служба Украины 8 февраля сообщала, что польские аграрии планируют 9 февраля ограничить движение грузовиков на пяти контрольно-пропускных пунктах на украинско-польской границе, три из них перекроют с ближайшей пятницы, еще два - со вторника. Ожидалось, что пропуск автобусов и автомобилей будет проходить в обычном режиме.
Протесты фермеров проходят в последние дни во многих странах Европы. Главные причины - стремление Европейской комиссии к реализации зеленой политики и наплыв на европейские рынки сельхозпродукции от международных агрохолдингов Украины. Соглашение ЕС с Киевом, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты, в частности, в Брюсселе.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.