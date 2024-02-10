https://ria.ru/20240210/ukraina-1926575208.html

На Украине уволили Павлюка с должности первого замминистра обороны

На Украине уволили Павлюка с должности первого замминистра обороны - РИА Новости, 10.02.2024

На Украине уволили Павлюка с должности первого замминистра обороны

Правительство Украины уволило Александра Павлюка с должности первого замминистра обороны в связи с переходом на другую работу, сообщил в субботу представитель... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T14:01

2024-02-10T14:01

2024-02-10T14:01

специальная военная операция на украине

в мире

украина

валерий залужный

владимир зеленский

вооруженные силы украины

верховная рада украины

отставка главкома всу залужного

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Правительство Украины уволило Александра Павлюка с должности первого замминистра обороны в связи с переходом на другую работу, сообщил в субботу представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram-канале. Ранее Владимир Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым главнокомандующим украинскими войсками назначен Александр Сырский, он занял место Валерия Залужного. Сырский до этого занимал пост командующим сухопутными войсками Украины. "Сегодня кабинетом министров Украины уволен Павлюк Александр Алексеевич с должности первого заместителя министра обороны Украины в связи с переходом на другую работу", - написал Мельничук. О какой новой должности идет речь, Мельничук не утонил. По данным из украинских СМИ, Павлюк может стать новым командующим сухопутными войсками ВСУ. Павлюк был назначен на должность первого замминистра обороны в феврале прошлого года, работал в команде тогдашнего министра Алексея Резникова. По данным из открытых источников, принимал участие в боевых действиях в Донбассе. В период с 2017 по 2020 годы был командующим войсками оперативной группировки "Запад", после чего стал командующим подготовкой командования сухопутных войск, уже в 2021 году стал командующим операцией объединенных сил.

https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html

https://ria.ru/20240210/etap-1926528547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, отставка главкома всу залужного