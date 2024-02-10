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На Украине уволили Павлюка с должности первого замминистра обороны - РИА Новости, 10.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:01 10.02.2024
https://ria.ru/20240210/ukraina-1926575208.html
На Украине уволили Павлюка с должности первого замминистра обороны
На Украине уволили Павлюка с должности первого замминистра обороны - РИА Новости, 10.02.2024
На Украине уволили Павлюка с должности первого замминистра обороны
Правительство Украины уволило Александра Павлюка с должности первого замминистра обороны в связи с переходом на другую работу, сообщил в субботу представитель... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T14:01
2024-02-10T14:01
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Правительство Украины уволило Александра Павлюка с должности первого замминистра обороны в связи с переходом на другую работу, сообщил в субботу представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram-канале. Ранее Владимир Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым главнокомандующим украинскими войсками назначен Александр Сырский, он занял место Валерия Залужного. Сырский до этого занимал пост командующим сухопутными войсками Украины. "Сегодня кабинетом министров Украины уволен Павлюк Александр Алексеевич с должности первого заместителя министра обороны Украины в связи с переходом на другую работу", - написал Мельничук. О какой новой должности идет речь, Мельничук не утонил. По данным из украинских СМИ, Павлюк может стать новым командующим сухопутными войсками ВСУ. Павлюк был назначен на должность первого замминистра обороны в феврале прошлого года, работал в команде тогдашнего министра Алексея Резникова. По данным из открытых источников, принимал участие в боевых действиях в Донбассе. В период с 2017 по 2020 годы был командующим войсками оперативной группировки "Запад", после чего стал командующим подготовкой командования сухопутных войск, уже в 2021 году стал командующим операцией объединенных сил.
https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html
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в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, отставка главкома всу залужного
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Отставка главкома ВСУ Залужного
На Украине уволили Павлюка с должности первого замминистра обороны

Правительство Украины уволило Павлюка с должности первого замминистра обороны

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Правительство Украины уволило Александра Павлюка с должности первого замминистра обороны в связи с переходом на другую работу, сообщил в субботу представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram-канале.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым главнокомандующим украинскими войсками назначен Александр Сырский, он занял место Валерия Залужного. Сырский до этого занимал пост командующим сухопутными войсками Украины.
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"Сегодня кабинетом министров Украины уволен Павлюк Александр Алексеевич с должности первого заместителя министра обороны Украины в связи с переходом на другую работу", - написал Мельничук.
О какой новой должности идет речь, Мельничук не утонил. По данным из украинских СМИ, Павлюк может стать новым командующим сухопутными войсками ВСУ.
Павлюк был назначен на должность первого замминистра обороны в феврале прошлого года, работал в команде тогдашнего министра Алексея Резникова. По данным из открытых источников, принимал участие в боевых действиях в Донбассе. В период с 2017 по 2020 годы был командующим войсками оперативной группировки "Запад", после чего стал командующим подготовкой командования сухопутных войск, уже в 2021 году стал командующим операцией объединенных сил.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныОтставка главкома ВСУ Залужного
 
 
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