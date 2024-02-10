https://ria.ru/20240210/ukraina-1926567547.html
Россия расторгла договор аренды с посольством Украины, сообщил источник
Россия расторгла договор аренды с посольством Украины, сообщил источник - РИА Новости, 10.02.2024
Россия расторгла договор аренды с посольством Украины, сообщил источник
Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве в качестве ответной меры на решение Киевского горсовета от 2023 года, рассказал источник РИА... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T12:33
2024-02-10T12:33
2024-02-10T16:11
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве в качестве ответной меры на решение Киевского горсовета от 2023 года, рассказал источник РИА Новости.Он напомнил, что в апреле власти украинской столицы заявили о расторжении соответствующего договора с российским посольством и грозились национализировать здание."Российский МИД обещал ответить на это бесчинство, однако в публичном пространстве ни о каких конкретных шагах не сообщалось", — добавил собеседник агентства.Источник отметил, что действующий в дипломатии принцип взаимности предполагает зеркальный ответ на подобного рода действия."То есть МИД России или московские власти (зависит от того, кто подписывал договор с украинским посольством) должны были бы его разорвать", — пояснил он.По словам источника, до него дошли сведения, что договор аренды с посольством Украины якобы уже разорван, но СМИ не акцентировали на этом внимание из-за перенасыщенности информационного пространства украинской повесткой.
https://ria.ru/20240208/kiev-1926194215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, в мире
Россия расторгла договор аренды с посольством Украины, сообщил источник
Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в ответ на решение Киева
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве в качестве ответной меры на решение Киевского горсовета от 2023 года, рассказал источник РИА Новости.
Он напомнил, что в апреле власти украинской столицы заявили о расторжении соответствующего договора с российским посольством и грозились национализировать здание.
«
"Российский МИД обещал ответить на это бесчинство, однако в публичном пространстве ни о каких конкретных шагах не сообщалось", — добавил собеседник агентства.
Источник отметил, что действующий в дипломатии принцип взаимности предполагает зеркальный ответ на подобного рода действия.
"То есть МИД России или московские власти (зависит от того, кто подписывал договор с украинским посольством) должны были бы его разорвать", — пояснил он.
По словам источника, до него дошли сведения, что договор аренды с посольством Украины якобы уже разорван, но СМИ не акцентировали на этом внимание из-за перенасыщенности информационного пространства украинской повесткой.
В Киеве переименовали проспект, на котором размещалось посольство России