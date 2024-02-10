https://ria.ru/20240210/ukraina-1926554386.html

Затулин заявил о смене Киевом характера военных действий

Затулин заявил о смене Киевом характера военных действий - РИА Новости, 10.02.2024

Затулин заявил о смене Киевом характера военных действий

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что Владимир Зеленский инициирует смену характера военных действий, сделав ставку на... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T10:13

2024-02-10T10:13

2024-02-10T10:13

специальная военная операция на украине

белгородская область

константин затулин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

в мире

крушение ил-76 в белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что Владимир Зеленский инициирует смену характера военных действий, сделав ставку на диверсионно-террористическую деятельность. "Сейчас, я думаю, по инициативе самого Зеленского, происходит изменение характера военных действий", - заявил Затулин РИА Новости. По его словам, киевские власти, убедившись в том, что добиться на фронте победы над Россией нельзя, переходят к усилению диверсионной террористической деятельности. "Возросли в разы атаки с помощью дронов на самые удаленные объекты внутри самой Российской Федерации, сбит самолет в Белгородской области, продолжаются и воспеваются террористические акты", - сказал депутат, отметив, что все это можно отнести к стратегии запугивания российского населения. Затулин добавил, что Зеленскому нужен пиар, чтобы доказывать, что Украина способна достигать результатов, устраивая убийства, диверсии и теракты, а затем предъявлять их как результат борьбы на Западе, продолжая тем самым выбивать от туда деньги и вооружения.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, константин затулин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире, крушение ил-76 в белгородской области