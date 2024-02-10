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Затулин заявил о смене Киевом характера военных действий - РИА Новости, 10.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:13 10.02.2024
https://ria.ru/20240210/ukraina-1926554386.html
Затулин заявил о смене Киевом характера военных действий
Затулин заявил о смене Киевом характера военных действий - РИА Новости, 10.02.2024
Затулин заявил о смене Киевом характера военных действий
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что Владимир Зеленский инициирует смену характера военных действий, сделав ставку на... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T10:13
2024-02-10T10:13
специальная военная операция на украине
белгородская область
константин затулин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире
крушение ил-76 в белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что Владимир Зеленский инициирует смену характера военных действий, сделав ставку на диверсионно-террористическую деятельность. "Сейчас, я думаю, по инициативе самого Зеленского, происходит изменение характера военных действий", - заявил Затулин РИА Новости. По его словам, киевские власти, убедившись в том, что добиться на фронте победы над Россией нельзя, переходят к усилению диверсионной террористической деятельности. "Возросли в разы атаки с помощью дронов на самые удаленные объекты внутри самой Российской Федерации, сбит самолет в Белгородской области, продолжаются и воспеваются террористические акты", - сказал депутат, отметив, что все это можно отнести к стратегии запугивания российского населения. Затулин добавил, что Зеленскому нужен пиар, чтобы доказывать, что Украина способна достигать результатов, устраивая убийства, диверсии и теракты, а затем предъявлять их как результат борьбы на Западе, продолжая тем самым выбивать от туда деньги и вооружения.
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белгородская область, константин затулин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире, крушение ил-76 в белгородской области
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Константин Затулин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Затулин заявил о смене Киевом характера военных действий

Затулин: Киев усиливает диверсионную террористическую деятельность против России

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что Владимир Зеленский инициирует смену характера военных действий, сделав ставку на диверсионно-террористическую деятельность.
"Сейчас, я думаю, по инициативе самого Зеленского, происходит изменение характера военных действий", - заявил Затулин РИА Новости.
По его словам, киевские власти, убедившись в том, что добиться на фронте победы над Россией нельзя, переходят к усилению диверсионной террористической деятельности.
«
"Возросли в разы атаки с помощью дронов на самые удаленные объекты внутри самой Российской Федерации, сбит самолет в Белгородской области, продолжаются и воспеваются террористические акты", - сказал депутат, отметив, что все это можно отнести к стратегии запугивания российского населения.
Затулин добавил, что Зеленскому нужен пиар, чтобы доказывать, что Украина способна достигать результатов, устраивая убийства, диверсии и теракты, а затем предъявлять их как результат борьбы на Западе, продолжая тем самым выбивать от туда деньги и вооружения.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьКонстантин ЗатулинВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВ миреКрушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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