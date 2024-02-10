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Евросоюз не хочет платить за Украину из своего кошелька, заявили в МИД - РИА Новости, 10.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:15 10.02.2024
https://ria.ru/20240210/ukraina-1926546224.html
Евросоюз не хочет платить за Украину из своего кошелька, заявили в МИД
Евросоюз не хочет платить за Украину из своего кошелька, заявили в МИД - РИА Новости, 10.02.2024
Евросоюз не хочет платить за Украину из своего кошелька, заявили в МИД
Евросоюз с учетом своих долгов не хочет платить за "украинский проект", их соблазняет идея потратить на него украденные у России средства, заявили РИА Новости в РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T09:15
2024-02-10T09:15
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Евросоюз с учетом своих долгов не хочет платить за "украинский проект", их соблазняет идея потратить на него украденные у России средства, заявили РИА Новости в МИД РФ. В начале февраля на саммите ЕС было принято итоговое заявление, которое утвердило предложение Еврокомиссии использовать доходы от замороженных активов для финансирования помощи Украине. Высказываясь по этой теме, в МИД РФ напомнили, что, "как известно, долги Евросоюза зашкаливают". "В текущей ситуации есовцы явно не желают и далее давать деньги из собственного кошелька на обреченный "украинский проект", а тем более - платить еще и за американцев. Потому их так соблазняет идея растратить на поддержку режима Зеленского украденные у нашей страны средства", - заключили в российском МИД.
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россия, украина, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Евросоюз не хочет платить за Украину из своего кошелька, заявили в МИД

МИД: ЕС соблазняет идея растратить на поддержку Киева украденные у РФ средства

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Евросоюз с учетом своих долгов не хочет платить за "украинский проект", их соблазняет идея потратить на него украденные у России средства, заявили РИА Новости в МИД РФ.
В начале февраля на саммите ЕС было принято итоговое заявление, которое утвердило предложение Еврокомиссии использовать доходы от замороженных активов для финансирования помощи Украине.
Высказываясь по этой теме, в МИД РФ напомнили, что, "как известно, долги Евросоюза зашкаливают". "В текущей ситуации есовцы явно не желают и далее давать деньги из собственного кошелька на обреченный "украинский проект", а тем более - платить еще и за американцев. Потому их так соблазняет идея растратить на поддержку режима Зеленского украденные у нашей страны средства", - заключили в российском МИД.
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