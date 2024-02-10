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Евросоюз не хочет платить за Украину из своего кошелька, заявили в МИД
Евросоюз не хочет платить за Украину из своего кошелька, заявили в МИД - РИА Новости, 10.02.2024
Евросоюз не хочет платить за Украину из своего кошелька, заявили в МИД
Евросоюз с учетом своих долгов не хочет платить за "украинский проект", их соблазняет идея потратить на него украденные у России средства, заявили РИА Новости в РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T09:15
2024-02-10T09:15
2024-02-10T09:15
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Евросоюз с учетом своих долгов не хочет платить за "украинский проект", их соблазняет идея потратить на него украденные у России средства, заявили РИА Новости в МИД РФ. В начале февраля на саммите ЕС было принято итоговое заявление, которое утвердило предложение Еврокомиссии использовать доходы от замороженных активов для финансирования помощи Украине. Высказываясь по этой теме, в МИД РФ напомнили, что, "как известно, долги Евросоюза зашкаливают". "В текущей ситуации есовцы явно не желают и далее давать деньги из собственного кошелька на обреченный "украинский проект", а тем более - платить еще и за американцев. Потому их так соблазняет идея растратить на поддержку режима Зеленского украденные у нашей страны средства", - заключили в российском МИД.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Евросоюз не хочет платить за Украину из своего кошелька, заявили в МИД
МИД: ЕС соблазняет идея растратить на поддержку Киева украденные у РФ средства
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Евросоюз с учетом своих долгов не хочет платить за "украинский проект", их соблазняет идея потратить на него украденные у России средства, заявили РИА Новости в МИД РФ.
В начале февраля на саммите ЕС
было принято итоговое заявление, которое утвердило предложение Еврокомиссии
использовать доходы от замороженных активов для финансирования помощи Украине.
Высказываясь по этой теме, в МИД РФ напомнили, что, "как известно, долги Евросоюза зашкаливают". "В текущей ситуации есовцы явно не желают и далее давать деньги из собственного кошелька на обреченный "украинский проект", а тем более - платить еще и за американцев. Потому их так соблазняет идея растратить на поддержку режима Зеленского украденные у нашей страны средства", - заключили в российском МИД.