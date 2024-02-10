https://ria.ru/20240210/ukraina-1926546224.html

Евросоюз не хочет платить за Украину из своего кошелька, заявили в МИД

Евросоюз не хочет платить за Украину из своего кошелька, заявили в МИД - РИА Новости, 10.02.2024

Евросоюз не хочет платить за Украину из своего кошелька, заявили в МИД

Евросоюз с учетом своих долгов не хочет платить за "украинский проект", их соблазняет идея потратить на него украденные у России средства, заявили РИА Новости в РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T09:15

2024-02-10T09:15

2024-02-10T09:15

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Евросоюз с учетом своих долгов не хочет платить за "украинский проект", их соблазняет идея потратить на него украденные у России средства, заявили РИА Новости в МИД РФ. В начале февраля на саммите ЕС было принято итоговое заявление, которое утвердило предложение Еврокомиссии использовать доходы от замороженных активов для финансирования помощи Украине. Высказываясь по этой теме, в МИД РФ напомнили, что, "как известно, долги Евросоюза зашкаливают". "В текущей ситуации есовцы явно не желают и далее давать деньги из собственного кошелька на обреченный "украинский проект", а тем более - платить еще и за американцев. Потому их так соблазняет идея растратить на поддержку режима Зеленского украденные у нашей страны средства", - заключили в российском МИД.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, евросоюз, еврокомиссия, в мире