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На Украине в 2019 году боевика "Айдара"* за убийство приговорили к штрафу
На Украине в 2019 году боевика "Айдара"* за убийство приговорили к штрафу - РИА Новости, 10.02.2024
На Украине в 2019 году боевика "Айдара"* за убийство приговорили к штрафу
Украинский суд в 2019 году приговорил боевика террористического батальона "Айдар"* за похищение и соучастие в убийстве 3 человек к штрафу в 6 тысяч гривен,... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T07:01
2024-02-10T07:01
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СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 10 фев - РИА Новости. Украинский суд в 2019 году приговорил боевика террористического батальона "Айдар"* за похищение и соучастие в убийстве 3 человек к штрафу в 6 тысяч гривен, свидетельствуют материалы уголовного дела, продемонстрированные РИА Новости представителями силовых структур ЛНР. "Здесь они убивают трех человек. Здесь вот описывается, например, что они на машине остановились на блокпосту, дождались фуры, пересадили насильно этих людей в автомобиль "Лада", отвезли из населенного пункта подальше, прям к лесополосе, связали им руки скотчем, привязали к деревьям и оставили в лесу. В итоге люди, как мы видим, погибли. И что делает суд, суд смягчает наказание за то, что у этого айдаровца* есть малолетний ребенок и родители пенсионеры, и выписывает ему штраф в сумме шесть тысяч гривен. К реальному сроку человек приговорен не был", - сообщила собеседник агентства. Согласно материалам уголовного дела, осужденный порядка 2 лет был в СИЗО, пока шло следствие, и это время суд засчитал в качестве наказания.* Запрещенная в России террористическая организация.
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украина, луганская народная республика, происшествия
Украина, Луганская Народная Республика, Происшествия
На Украине в 2019 году боевика "Айдара"* за убийство приговорили к штрафу
На Украине в 2019 году боевику "Айдара" за участие в убийстве выписали штраф
СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 10 фев - РИА Новости. Украинский суд в 2019 году приговорил боевика террористического батальона "Айдар"* за похищение и соучастие в убийстве 3 человек к штрафу в 6 тысяч гривен, свидетельствуют материалы уголовного дела, продемонстрированные РИА Новости представителями силовых структур ЛНР.
"Здесь они убивают трех человек. Здесь вот описывается, например, что они на машине остановились на блокпосту, дождались фуры, пересадили насильно этих людей в автомобиль "Лада", отвезли из населенного пункта подальше, прям к лесополосе, связали им руки скотчем, привязали к деревьям и оставили в лесу. В итоге люди, как мы видим, погибли. И что делает суд, суд смягчает наказание за то, что у этого айдаровца* есть малолетний ребенок и родители пенсионеры, и выписывает ему штраф в сумме шесть тысяч гривен. К реальному сроку человек приговорен не был", - сообщила собеседник агентства.
"Айдар"* похитил более ста человек в ЛНР с 2014 года
Согласно материалам уголовного дела, осужденный порядка 2 лет был в СИЗО, пока шло следствие, и это время суд засчитал в качестве наказания.
* Запрещенная в России террористическая организация.