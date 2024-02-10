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Зеленский рискует оказаться в роли опального лидера, пишут СМИ - РИА Новости, 10.02.2024
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02:32 10.02.2024 (обновлено: 09:12 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/ukraina-1926526095.html
Зеленский рискует оказаться в роли опального лидера, пишут СМИ
Зеленский рискует оказаться в роли опального лидера, пишут СМИ - РИА Новости, 10.02.2024
Зеленский рискует оказаться в роли опального лидера, пишут СМИ
Владимир Зеленский рискует оказаться в роли опального лидера из-за его борьбы с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T02:32
2024-02-10T09:12
в мире
украина
владимир зеленский
валерий залужный
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский рискует оказаться в роли опального лидера из-за его борьбы с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным, передает агентство Bloomberg. &quot;Отвратительная борьба Зеленского с генералом обнажает раскол на Украине&quot;, — говорится в заголовке статьи.Как отмечает агентство, Зеленский отправил главнокомандующего в отставку в самый неподходящий момент. Теперь он рискует оказаться в роли "опального лидера". Ранее британский журнал Economist сообщал, что увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного знаменует новый этап, на котором Зеленский рискует допустить ошибку. Издание указывало, что увольнение произошло отчасти из-за популярности Залужного в украинской армии и в целом среди сограждан. Американская газета Washington Post называет перестановки в руководстве ВСУ "рискованной встряской, которая, скорее всего, будет непопулярной среди войск, измотанных почти двумя годами конфликта". Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. МИД РФ называл затянувшуюся ситуацию со слухами вокруг отставки Залужного агонией украинских властей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что это отражение полного распада украинской власти и окончательного распада украинской государственности.
https://ria.ru/20240210/ukraina-1926521065.html
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РИА Новости
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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, александр сырский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Зеленский рискует оказаться в роли опального лидера, пишут СМИ

Bloomberg: Зеленский уволил главкома ВСУ Залужного в самый неподходящий момент

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский рискует оказаться в роли опального лидера из-за его борьбы с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным, передает агентство Bloomberg.
«

"Отвратительная борьба Зеленского с генералом обнажает раскол на Украине", — говорится в заголовке статьи.

Как отмечает агентство, Зеленский отправил главнокомандующего в отставку в самый неподходящий момент. Теперь он рискует оказаться в роли "опального лидера".
Ранее британский журнал Economist сообщал, что увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного знаменует новый этап, на котором Зеленский рискует допустить ошибку. Издание указывало, что увольнение произошло отчасти из-за популярности Залужного в украинской армии и в целом среди сограждан. Американская газета Washington Post называет перестановки в руководстве ВСУ "рискованной встряской, которая, скорее всего, будет непопулярной среди войск, измотанных почти двумя годами конфликта".
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. МИД РФ называл затянувшуюся ситуацию со слухами вокруг отставки Залужного агонией украинских властей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что это отражение полного распада украинской власти и окончательного распада украинской государственности.
Александр Сырский и Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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