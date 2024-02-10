https://ria.ru/20240210/ukraina-1926526095.html

Зеленский рискует оказаться в роли опального лидера, пишут СМИ

Зеленский рискует оказаться в роли опального лидера, пишут СМИ - РИА Новости, 10.02.2024

Зеленский рискует оказаться в роли опального лидера, пишут СМИ

Владимир Зеленский рискует оказаться в роли опального лидера из-за его борьбы с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T02:32

2024-02-10T02:32

2024-02-10T09:12

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский рискует оказаться в роли опального лидера из-за его борьбы с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным, передает агентство Bloomberg. "Отвратительная борьба Зеленского с генералом обнажает раскол на Украине", — говорится в заголовке статьи.Как отмечает агентство, Зеленский отправил главнокомандующего в отставку в самый неподходящий момент. Теперь он рискует оказаться в роли "опального лидера". Ранее британский журнал Economist сообщал, что увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного знаменует новый этап, на котором Зеленский рискует допустить ошибку. Издание указывало, что увольнение произошло отчасти из-за популярности Залужного в украинской армии и в целом среди сограждан. Американская газета Washington Post называет перестановки в руководстве ВСУ "рискованной встряской, которая, скорее всего, будет непопулярной среди войск, измотанных почти двумя годами конфликта". Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. МИД РФ называл затянувшуюся ситуацию со слухами вокруг отставки Залужного агонией украинских властей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что это отражение полного распада украинской власти и окончательного распада украинской государственности.

https://ria.ru/20240210/ukraina-1926521065.html

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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, александр сырский, вооруженные силы украины