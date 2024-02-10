https://ria.ru/20240210/ukraina-1926521065.html

В Госдуме назвали основную причину отставки Залужного

В Госдуме назвали основную причину отставки Залужного - РИА Новости, 10.02.2024

В Госдуме назвали основную причину отставки Залужного

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного связана с двумя главными... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T00:32

2024-02-10T00:32

2024-02-10T08:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного связана с двумя главными причинами, одна из которых — популярность среди населения, затеняющая Владимира Зеленского. "В смене Залужного есть две главных причины. Первая — господин Залужный, судя по данным опросов социологов на Украине, затеняет самого украинского верховного главнокомандующего по популярности и это, конечно, главное его преступление, которое не может быть прощено Зеленским", — сказал Затулин РИА Новости. Вторая причина, по его словам, связана с изменением характера военных действий. "Залужный отвечал за операции на земле, а эти операции не привели к успеху. Я имею в виду украинское контрнаступление. Они и не могли привести к успеху, по большому счету. Я думаю, что большинство это хорошо понимает и, судя по рейтингам Залужного, это не ставится на Украине ему в вину со стороны простых граждан. Они понимают, что задачи, которые перед ним стояли, невыполнимы. Но в любом случае нужно было найти козла отпущения", — сказал депутат.Зеленский 8 февраля подписал указы о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками. Ведущие западные СМИ отмечают, что, с одной стороны, его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, а с другой — нового главкома сильно не любят солдаты: за большие потери на фронте Сырского называют Мясником и Генералом 200.

https://ria.ru/20240210/ukraina-1926520536.html

https://ria.ru/20240209/zaluzhnyy-1926494743.html

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в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, александр сырский, госдума рф