В Госдуме назвали основную причину отставки Залужного
Затулин назвал основной причиной отставки Залужного популярность среди украинцев
CC BY 4.0 / Commander in Chief of the Armed Forces of Ukraine (cropped) / Александр Сырский и Валерий Залужный
Александр Сырский и Валерий Залужный. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного связана с двумя главными причинами, одна из которых — популярность среди населения, затеняющая Владимира Зеленского.
"В смене Залужного есть две главных причины. Первая — господин Залужный, судя по данным опросов социологов на Украине, затеняет самого украинского верховного главнокомандующего по популярности и это, конечно, главное его преступление, которое не может быть прощено Зеленским", — сказал Затулин РИА Новости.
Вторая причина, по его словам, связана с изменением характера военных действий.
"Залужный отвечал за операции на земле, а эти операции не привели к успеху. Я имею в виду украинское контрнаступление. Они и не могли привести к успеху, по большому счету. Я думаю, что большинство это хорошо понимает и, судя по рейтингам Залужного, это не ставится на Украине ему в вину со стороны простых граждан. Они понимают, что задачи, которые перед ним стояли, невыполнимы. Но в любом случае нужно было найти козла отпущения", — сказал депутат.
Зеленский 8 февраля подписал указы о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками. Ведущие западные СМИ отмечают, что, с одной стороны, его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, а с другой — нового главкома сильно не любят солдаты: за большие потери на фронте Сырского называют Мясником и Генералом 200.