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В Госдуме назвали основную причину отставки Залужного - РИА Новости, 10.02.2024
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00:32 10.02.2024 (обновлено: 08:57 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/ukraina-1926521065.html
В Госдуме назвали основную причину отставки Залужного
В Госдуме назвали основную причину отставки Залужного - РИА Новости, 10.02.2024
В Госдуме назвали основную причину отставки Залужного
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного связана с двумя главными... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T00:32
2024-02-10T08:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного связана с двумя главными причинами, одна из которых — популярность среди населения, затеняющая Владимира Зеленского. "В смене Залужного есть две главных причины. Первая — господин Залужный, судя по данным опросов социологов на Украине, затеняет самого украинского верховного главнокомандующего по популярности и это, конечно, главное его преступление, которое не может быть прощено Зеленским", — сказал Затулин РИА Новости. Вторая причина, по его словам, связана с изменением характера военных действий. "Залужный отвечал за операции на земле, а эти операции не привели к успеху. Я имею в виду украинское контрнаступление. Они и не могли привести к успеху, по большому счету. Я думаю, что большинство это хорошо понимает и, судя по рейтингам Залужного, это не ставится на Украине ему в вину со стороны простых граждан. Они понимают, что задачи, которые перед ним стояли, невыполнимы. Но в любом случае нужно было найти козла отпущения", — сказал депутат.Зеленский 8 февраля подписал указы о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками. Ведущие западные СМИ отмечают, что, с одной стороны, его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, а с другой — нового главкома сильно не любят солдаты: за большие потери на фронте Сырского называют Мясником и Генералом 200.
https://ria.ru/20240210/ukraina-1926520536.html
https://ria.ru/20240209/zaluzhnyy-1926494743.html
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в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, александр сырский, госдума рф
В мире, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Госдума РФ
В Госдуме назвали основную причину отставки Залужного

Затулин назвал основной причиной отставки Залужного популярность среди украинцев

CC BY 4.0 / Commander in Chief of the Armed Forces of Ukraine (cropped) / Александр Сырский и Валерий Залужный
Александр Сырский и Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
CC BY 4.0 / Commander in Chief of the Armed Forces of Ukraine (cropped) /
Александр Сырский и Валерий Залужный. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного связана с двумя главными причинами, одна из которых — популярность среди населения, затеняющая Владимира Зеленского.
"В смене Залужного есть две главных причины. Первая — господин Залужный, судя по данным опросов социологов на Украине, затеняет самого украинского верховного главнокомандующего по популярности и это, конечно, главное его преступление, которое не может быть прощено Зеленским", — сказал Затулин РИА Новости.
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Вторая причина, по его словам, связана с изменением характера военных действий.
"Залужный отвечал за операции на земле, а эти операции не привели к успеху. Я имею в виду украинское контрнаступление. Они и не могли привести к успеху, по большому счету. Я думаю, что большинство это хорошо понимает и, судя по рейтингам Залужного, это не ставится на Украине ему в вину со стороны простых граждан. Они понимают, что задачи, которые перед ним стояли, невыполнимы. Но в любом случае нужно было найти козла отпущения", — сказал депутат.
Зеленский 8 февраля подписал указы о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками. Ведущие западные СМИ отмечают, что, с одной стороны, его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, а с другой — нового главкома сильно не любят солдаты: за большие потери на фронте Сырского называют Мясником и Генералом 200.
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