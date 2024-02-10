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В Киеве возмутились, что Ирина Шейк снялась в белье от украинского бренда
В Киеве возмутились, что Ирина Шейк снялась в белье от украинского бренда - РИА Новости, 10.02.2024
В Киеве возмутились, что Ирина Шейк снялась в белье от украинского бренда
На Украине возмутились, что российская модель Ирина Шейк появилась на обложке британского журнала Vogue в нижнем белье от украинского бренда, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T00:27
2024-02-10T00:27
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. На Украине возмутились, что российская модель Ирина Шейк появилась на обложке британского журнала Vogue в нижнем белье от украинского бренда, пишет "Страна.ua". В социальных сетях британского Vogue была опубликована обложка мартовского выпуска. На ней 40 "величайших талантов из мира моды", среди них российская модель Ирина Шейк. На сайте британского журнала были опубликованы подробности того, как проходила фотосъемка, и указано, что на Шейк надето нижнее белье украинского бренда ZHILYOVA. Как отмечает издание, украинские пользователи соцсетей обратили на это внимание и возмутились. "К сожалению, съемки проходят в абсолютном секрете, и команда журнала не сообщает, для кого именно будут использованы вещи бренда. О факте использования нашего бренда на съемке мы узнали... с выходом выпуска", - говорится в комментарии ZHILYOVA в социальной сети Instagram* на вопрос, как он может прокомментировать то, что на российской модели было нижнее белье их бренда. Бренд отметил, что связался с командой, чтобы предотвратить "такие ситуации" в будущем.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) в России запрещена как экстремистская
https://ria.ru/20240207/sheyk-1925969843.html
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украина, россия, ирина шейк, в мире
Украина, Россия, Ирина Шейк, В мире, Шоубиз
В Киеве возмутились, что Ирина Шейк снялась в белье от украинского бренда
"Страна.ua": украинцы возмутились из-за белья российской модели Ирины Шейк
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
На Украине возмутились, что российская модель Ирина Шейк появилась на обложке британского журнала Vogue в нижнем белье от украинского бренда, пишет "Страна.ua"
.
В социальных сетях британского Vogue была опубликована обложка мартовского выпуска. На ней 40 "величайших талантов из мира моды", среди них российская модель Ирина Шейк. На сайте британского журнала были опубликованы подробности того, как проходила фотосъемка, и указано, что на Шейк надето нижнее белье украинского бренда ZHILYOVA.
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Как отмечает издание, украинские пользователи соцсетей обратили на это внимание и возмутились.
"К сожалению, съемки проходят в абсолютном секрете, и команда журнала не сообщает, для кого именно будут использованы вещи бренда. О факте использования нашего бренда на съемке мы узнали... с выходом выпуска", - говорится в комментарии ZHILYOVA в социальной сети Instagram* на вопрос, как он может прокомментировать то, что на российской модели было нижнее белье их бренда.
Бренд отметил, что связался с командой, чтобы предотвратить "такие ситуации" в будущем.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) в России запрещена как экстремистская
Ирина Шейк появилась в "голом" наряде в Каннах