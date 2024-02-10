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Российские войска ударили по офицерам ВСУ, отмечавшим назначение Сырского - РИА Новости, 10.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:35 10.02.2024 (обновлено: 16:48 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/udar-1926580118.html
Российские войска ударили по офицерам ВСУ, отмечавшим назначение Сырского
Российские войска ударили по офицерам ВСУ, отмечавшим назначение Сырского - РИА Новости, 10.02.2024
Российские войска ударили по офицерам ВСУ, отмечавшим назначение Сырского
Накануне вечером российские войска нанесли в Харьковской области удар по кафе, где шло застолье украинских офицеров в честь назначения Александра Сырского новым РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T14:35
2024-02-10T16:48
специальная военная операция на украине
харьков
харьковская область
александр сырский
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 10 фев — РИА Новости. Накануне вечером российские войска нанесли в Харьковской области удар по кафе, где шло застолье украинских офицеров в честь назначения Александра Сырского новым главкомом, рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев."Был нанесен удар по кафе в городе Великий Бурлук на востоке Харьковской области. В это время в кафе собрались офицеры с данного направления отпраздновать повышение генерала Сырского на должность главнокомандующего", — сказал он.Кроме того, еще один удар поразил нефтебазу ВСУ в Харькове. По словам Лебедева, там хранилось топливо для украинской военной техники. Харьковские подпольщики следили за заполнением — они утверждают, что удар был нанесен в тот момент, когда там было максимальное количество топлива."Пострадали также склады, находящиеся рядом с нефтебазой, и некоторое количество техники: бензовозы, даже есть танки. Пока известно об 11 единицах пострадавшей техники", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что под удар попало одно из соседних строений, где располагались приезжающие за топливом украинские военные, в том числе и из нацбатальонов.Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного и назначил вместо него Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Ведущие западные СМИ обращают внимание на неоднозначную репутацию нового главкома: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, но солдаты очень не любят его за большие потери и прозвали Мясником и Генералом 200.
https://ria.ru/20240210/obekt-1926558305.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
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Удары ВС РФ по нефтебазе и кафе, в котором находились офицеры ВСУ
Удары ВС РФ по нефтебазе и кафе, в котором находились офицеры ВСУ
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харьков, харьковская область, александр сырский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские войска ударили по офицерам ВСУ, отмечавшим назначение Сырского

ВС РФ нанесли под Харьковом удар по офицерам ВСУ, отмечавшим назначение Сырского

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 фев — РИА Новости. Накануне вечером российские войска нанесли в Харьковской области удар по кафе, где шло застолье украинских офицеров в честь назначения Александра Сырского новым главкомом, рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Был нанесен удар по кафе в городе Великий Бурлук на востоке Харьковской области. В это время в кафе собрались офицеры с данного направления отпраздновать повышение генерала Сырского на должность главнокомандующего", — сказал он.
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Кроме того, еще один удар поразил нефтебазу ВСУ в Харькове. По словам Лебедева, там хранилось топливо для украинской военной техники. Харьковские подпольщики следили за заполнением — они утверждают, что удар был нанесен в тот момент, когда там было максимальное количество топлива.
«
"Пострадали также склады, находящиеся рядом с нефтебазой, и некоторое количество техники: бензовозы, даже есть танки. Пока известно об 11 единицах пострадавшей техники", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что под удар попало одно из соседних строений, где располагались приезжающие за топливом украинские военные, в том числе и из нацбатальонов.
Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного и назначил вместо него Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Ведущие западные СМИ обращают внимание на неоднозначную репутацию нового главкома: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, но солдаты очень не любят его за большие потери и прозвали Мясником и Генералом 200.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковХарьковская областьАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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