https://ria.ru/20240210/udar-1926580118.html

Российские войска ударили по офицерам ВСУ, отмечавшим назначение Сырского

Российские войска ударили по офицерам ВСУ, отмечавшим назначение Сырского - РИА Новости, 10.02.2024

Российские войска ударили по офицерам ВСУ, отмечавшим назначение Сырского

Накануне вечером российские войска нанесли в Харьковской области удар по кафе, где шло застолье украинских офицеров в честь назначения Александра Сырского новым РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T14:35

2024-02-10T14:35

2024-02-10T16:48

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 фев — РИА Новости. Накануне вечером российские войска нанесли в Харьковской области удар по кафе, где шло застолье украинских офицеров в честь назначения Александра Сырского новым главкомом, рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев."Был нанесен удар по кафе в городе Великий Бурлук на востоке Харьковской области. В это время в кафе собрались офицеры с данного направления отпраздновать повышение генерала Сырского на должность главнокомандующего", — сказал он.Кроме того, еще один удар поразил нефтебазу ВСУ в Харькове. По словам Лебедева, там хранилось топливо для украинской военной техники. Харьковские подпольщики следили за заполнением — они утверждают, что удар был нанесен в тот момент, когда там было максимальное количество топлива."Пострадали также склады, находящиеся рядом с нефтебазой, и некоторое количество техники: бензовозы, даже есть танки. Пока известно об 11 единицах пострадавшей техники", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что под удар попало одно из соседних строений, где располагались приезжающие за топливом украинские военные, в том числе и из нацбатальонов.Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного и назначил вместо него Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Ведущие западные СМИ обращают внимание на неоднозначную репутацию нового главкома: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, но солдаты очень не любят его за большие потери и прозвали Мясником и Генералом 200.

https://ria.ru/20240210/obekt-1926558305.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Удары ВС РФ по нефтебазе и кафе, в котором находились офицеры ВСУ Удары ВС РФ по нефтебазе и кафе, в котором находились офицеры ВСУ 2024-02-10T14:35 true PT1M11S

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харьков, харьковская область, александр сырский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф