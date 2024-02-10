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Разработки ученых помогают вернуть в строй раненых, заявил глава РАН - РИА Новости, 10.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:08 10.02.2024 (обновлено: 04:11 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/uchenye-1926529953.html
Разработки ученых помогают вернуть в строй раненых, заявил глава РАН
Разработки ученых помогают вернуть в строй раненых, заявил глава РАН - РИА Новости, 10.02.2024
Разработки ученых помогают вернуть в строй раненых, заявил глава РАН
Современные достижения отечественной медицинской науки позволяют вернуть на поле боя 98% бойцов, раненых в ходе специальной военной операции, также удается... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T04:08
2024-02-10T04:11
специальная военная операция на украине
россия
геннадий красников
владимир путин
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Современные достижения отечественной медицинской науки позволяют вернуть на поле боя 98% бойцов, раненых в ходе специальной военной операции, также удается восстанавливать людей с очень тяжелыми ожогами в 70%, и возвращать в строй 80% военнослужащих, перенесших ампутацию - это подвиг ученых и медиков, рассказал в интервью РИА Новости глава Российской академии наук Геннадий Красников. Президент России Владимир Путин, выступая в четверг в Государственном Кремлевском дворце на торжественном вечере по случаю 300-летия РАН, поблагодарил ее за эффективное решение вопросов обороноспособности и безопасности страны. Красников рассказал о вкладе ученых в медицинское обеспечение российских военных, участвующих в спецоперации. По его словам, уже сделанное - "пример подвига" ученых и медиков. "В СВО 98% - идет возврат наших раненых бойцов опять на поле боя. Это выдающиеся цифры. У нас при правильной организации всего менее 1% идет летального исхода для тех бойцов, которые были сразу же вынесены с поля боя. Это очень важно", - сказал глава РАН. Резко сократился срок восстановления раненых за счет появления новых материалов, позволяющих проводить генерацию костной ткани, добавил Красников. "У нас идет восстановление 70%-ных ожогов. Сегодняшняя методология, методики, которые есть в области медицины, позволяют восстанавливать степени людей при такой степени поражения", - подчеркнул он. "Хотел бы отметить тоже уникальный показатель - там, где идет дефект конечности или идет ампутация, современные технологии позволяют, и сегодня это уже факт, 80% среди ампутированных - идет возвращение тоже на поле боя. Причем они сами выбирают, где им участвовать", - отметил глава РАН.
https://ria.ru/20240210/bronezhilety-1926529047.html
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россия, геннадий красников, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Геннадий Красников, Владимир Путин, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Разработки ученых помогают вернуть в строй раненых, заявил глава РАН

Глава РАН: разработки российских ученых возвращают в строй 98% раненых в СВО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГеннадий Красников
Геннадий Красников - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Геннадий Красников. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Современные достижения отечественной медицинской науки позволяют вернуть на поле боя 98% бойцов, раненых в ходе специальной военной операции, также удается восстанавливать людей с очень тяжелыми ожогами в 70%, и возвращать в строй 80% военнослужащих, перенесших ампутацию - это подвиг ученых и медиков, рассказал в интервью РИА Новости глава Российской академии наук Геннадий Красников.
Президент России Владимир Путин, выступая в четверг в Государственном Кремлевском дворце на торжественном вечере по случаю 300-летия РАН, поблагодарил ее за эффективное решение вопросов обороноспособности и безопасности страны.
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Красников рассказал о вкладе ученых в медицинское обеспечение российских военных, участвующих в спецоперации. По его словам, уже сделанное - "пример подвига" ученых и медиков.
"В СВО 98% - идет возврат наших раненых бойцов опять на поле боя. Это выдающиеся цифры. У нас при правильной организации всего менее 1% идет летального исхода для тех бойцов, которые были сразу же вынесены с поля боя. Это очень важно", - сказал глава РАН.
Резко сократился срок восстановления раненых за счет появления новых материалов, позволяющих проводить генерацию костной ткани, добавил Красников.
"У нас идет восстановление 70%-ных ожогов. Сегодняшняя методология, методики, которые есть в области медицины, позволяют восстанавливать степени людей при такой степени поражения", - подчеркнул он.
"Хотел бы отметить тоже уникальный показатель - там, где идет дефект конечности или идет ампутация, современные технологии позволяют, и сегодня это уже факт, 80% среди ампутированных - идет возвращение тоже на поле боя. Причем они сами выбирают, где им участвовать", - отметил глава РАН.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияГеннадий КрасниковВладимир ПутинБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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