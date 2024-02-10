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"Эхо погибшей империи". Ученые бьются над древней головоломкой - РИА Новости, 10.02.2024
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Религия
 
08:00 10.02.2024 (обновлено: 08:04 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/uchenye-1925985402.html
"Эхо погибшей империи". Ученые бьются над древней головоломкой
"Эхо погибшей империи". Ученые бьются над древней головоломкой - РИА Новости, 10.02.2024
"Эхо погибшей империи". Ученые бьются над древней головоломкой
Эти предметы находят по всей Европе, но до сих пор у специалистов нет четкого представления о том, с чем они имеют дело. Додекаэдры — загадка, которую потомкам... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T08:00
2024-02-10T08:04
религия
англия
франция
германия
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Сергей Проскурин. Эти предметы находят по всей Европе, но до сих пор у специалистов нет четкого представления о том, с чем они имеют дело. Додекаэдры — загадка, которую потомкам оставили древние римляне. Версий множество: от незамысловатой детской забавы до объекта тайного культа.Что с этим делатьДве недели потратили археологи-любители на долгожданные раскопки близ деревушки Нортон-Дисней (Линкольншир, Англия). Геофизическая разведка показала: под фермерским полем есть обширная полость. Возможно, древнеримский могильник. Их на территории Туманного Альбиона — бывшей провинции империи — немало.Время шло, но ничего интересного не было. Лишь в предпоследний день экспедиции фортуна улыбнулась энтузиастам. Один из них наткнулся на что-то необычное.Сделано оно было из метала, хотя приборы показывали в том месте минимальный сигнал. "Это предмет из медного сплава: 75 процентов меди, семь — олова и восемнадцать — свинца. Его общая высота — восемь сантиметров, ширина — 8,6, а вес — 254 грамма", — говорится в отчете исследовательской группы.Что же предстало перед взорами археологов? Додекаэдр — пустой многогранник из 12 пятиугольников. На каждой стороне — круглые отверстия разного диаметра. А на углах — маленькие шарики.За последние два столетия на территории Северной Европы и Британии нашли более сотни таких предметов. Но экземпляр из Нортон-Дисней ученые окрестили "уникальным".Во-первых, он сохранился целиком — чаще всего откапывают сломанные многогранники или их части. Во-вторых, он довольно большой: размером с грейпфрут. В то время как величина большинства его "братьев" не превышает шарик для пинг-понга.Однако главного выяснить так и не удалось — для чего древние римляне использовали эти замысловатые предметы. К разгадке группа из Нортон-Дисней сможет вернуться позже — когда появятся деньги, чтобы продолжить раскопки.Для крестьян слишком сложноПервые додекаэдры находили еще в XVIII столетии все в той же Англии. Затем — в Нидерландах, Бельгии, Франции, Германии, Австрии и Швейцарии.Встречались они и южнее — в Венгрии, Италии. Но гораздо реже. Острый научный ум сразу подметил закономерность: искать следует на северных окраинах могучей Римской империи. Но возникли новые трудности.Долго не могли определить примерное время создания этих предметов — бронза и олово не поддавались датировке. На помощь пришли геологи: выяснилось, что подавляющее большинство артефактов залегает в слоях приблизительно I-V веков.Нынешняя Англия в тот период была под властью Римской империи. То же относится к современным Франции и Германии. Учитывая то, что все додекаэдры — без преувеличения настоящие шедевры, возникает вопрос, кто их создал. Местное население (кельты и франки) находилось на более низком культурном уровне, чем римляне.Выходит, что мастерили чудо-многогранники сами латиняне. С какой целью? До сих пор не нашли ни одного источника, где бы описывались додекаэдры и их назначение. Начали выдвигать различные версии.Первая гласила, что их использовали как игральные кости. Правда, в таком статусе они подошли бы разве что для мошенников. Ведь за счет разного диаметра отверстий одна сторона будет всегда тяжелее, следовательно, выпадать будет гораздо чаще.Другая теория зацепилась за шарики на конце каждого угла. Из-за этого додекаэдры довольно устойчивы. Значит, их можно использовать в качестве подсвечников. Но лишь на одном из множества артефактов нашли следы воска.Третья догадка — металлические угольники были не чем иным, как сельскохозяйственными календарями. Действительно, через отверстия разного диаметра солнечный свет проходит под разным углом в зависимости от времени года. Но вряд ли простые крестьяне, пусть даже и римляне, могли провести дополнительные математические расчеты. А без них тут не обойтись.Не для повседневного использованияКуратор Галло-Римского музея в бельгийском городе Тонгерен Гвидо Креемерс в прошлом году высказал предположение, что додекаэдры могли использовать в религиозных ритуалах. Подавляющее большинство нашли именно в захоронениях — вместе с различной погребальной утварью.С ним согласен историк Тибор Грюль из Печского университета (Венгрия), полностью изучивший все данные о загадочных предметах. Многогранники, по мнению специалистов, могли использовать в различных гадательных практиках. А их очень любили в Древнем Риме.О религиозном предназначении высказались и участники раскопок в Нортон-Дисней. Детально изучив найденный додекаэдр, они не нашли на нем никаких повреждений и следов износа — характерных черт хозяйственных инструментов или оружия.Кроме того, места стыков выполнены невероятно искусно, что говорит о большом количестве сил и времени для изготовления такого шедевра. Глупо было бы использовать его в повседневной жизни.Быть может, последняя версия ученых окажется истинной. Но тогда остается еще один вопрос: у какого бога или духа древние узнавали будущее с помощью додекаэдров? Большинство находок — с окраин Римской империи, которые нужно охранять от воинственных варваров. А среди легионеров был популярен мистический культ бога Митры. Корни его уходят в Древнюю Персию. Так что, может статься, разгадка тайны многогранников заведет исследователей далеко на Восток.
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англия, франция, германия, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Англия, Франция, Германия, Аналитика - Религия и мировоззрение
"Эхо погибшей империи". Ученые бьются над древней головоломкой

Ученые до сих пор не могут решить загадку римских додекаэдров

CC BY-SA 4.0 / Kleon3 / Two ancient Roman bronze dodecahedrons and an icosahedron (3rd c. AD) in the Rheinisches Landesmuseum in Bonn, Germany. The dodecahedrons were excavated in Bonn and Frechen-Bachem; the icosahedron in Arloff (cropped)Два додекаэдра и икосаэдр выставлены в Рейнском земельном музее Бонна, Германия
Два додекаэдра и икосаэдр выставлены в Рейнском земельном музее Бонна, Германия - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
CC BY-SA 4.0 / Kleon3 / Two ancient Roman bronze dodecahedrons and an icosahedron (3rd c. AD) in the Rheinisches Landesmuseum in Bonn, Germany. The dodecahedrons were excavated in Bonn and Frechen-Bachem; the icosahedron in Arloff (cropped)
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Сергей Проскурин. Эти предметы находят по всей Европе, но до сих пор у специалистов нет четкого представления о том, с чем они имеют дело. Додекаэдры — загадка, которую потомкам оставили древние римляне. Версий множество: от незамысловатой детской забавы до объекта тайного культа.

Что с этим делать

Две недели потратили археологи-любители на долгожданные раскопки близ деревушки Нортон-Дисней (Линкольншир, Англия). Геофизическая разведка показала: под фермерским полем есть обширная полость. Возможно, древнеримский могильник. Их на территории Туманного Альбиона — бывшей провинции империи — немало.
Время шло, но ничего интересного не было. Лишь в предпоследний день экспедиции фортуна улыбнулась энтузиастам. Один из них наткнулся на что-то необычное.
Сделано оно было из метала, хотя приборы показывали в том месте минимальный сигнал. "Это предмет из медного сплава: 75 процентов меди, семь — олова и восемнадцать — свинца. Его общая высота — восемь сантиметров, ширина — 8,6, а вес — 254 грамма", — говорится в отчете исследовательской группы.
Что же предстало перед взорами археологов? Додекаэдр — пустой многогранник из 12 пятиугольников. На каждой стороне — круглые отверстия разного диаметра. А на углах — маленькие шарики.
За последние два столетия на территории Северной Европы и Британии нашли более сотни таких предметов. Но экземпляр из Нортон-Дисней ученые окрестили "уникальным".
CC BY-SA 3.0 / User:Itub / Small metal dodecahedron found in Roman ruins somewhere near FrankfurtРимский додекаэдр — Музей Заальбург, Бад-Хомбург, Германия
Римский додекаэдр — Музей Заальбург, Бад-Хомбург, Германия - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
CC BY-SA 3.0 / User:Itub / Small metal dodecahedron found in Roman ruins somewhere near Frankfurt
Римский додекаэдр — Музей Заальбург, Бад-Хомбург, Германия
Во-первых, он сохранился целиком — чаще всего откапывают сломанные многогранники или их части. Во-вторых, он довольно большой: размером с грейпфрут. В то время как величина большинства его "братьев" не превышает шарик для пинг-понга.
Однако главного выяснить так и не удалось — для чего древние римляне использовали эти замысловатые предметы. К разгадке группа из Нортон-Дисней сможет вернуться позже — когда появятся деньги, чтобы продолжить раскопки.

Для крестьян слишком сложно

Первые додекаэдры находили еще в XVIII столетии все в той же Англии. Затем — в Нидерландах, Бельгии, Франции, Германии, Австрии и Швейцарии.
Встречались они и южнее — в Венгрии, Италии. Но гораздо реже. Острый научный ум сразу подметил закономерность: искать следует на северных окраинах могучей Римской империи. Но возникли новые трудности.
Долго не могли определить примерное время создания этих предметов — бронза и олово не поддавались датировке. На помощь пришли геологи: выяснилось, что подавляющее большинство артефактов залегает в слоях приблизительно I-V веков.
CC BY-SA 3.0 / Jani Niemenmaa / Roman empire around 117 ADРимская империя при Траяне
Римская империя при Траяне - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
CC BY-SA 3.0 / Jani Niemenmaa / Roman empire around 117 AD
Римская империя при Траяне
Нынешняя Англия в тот период была под властью Римской империи. То же относится к современным Франции и Германии. Учитывая то, что все додекаэдры — без преувеличения настоящие шедевры, возникает вопрос, кто их создал. Местное население (кельты и франки) находилось на более низком культурном уровне, чем римляне.
Выходит, что мастерили чудо-многогранники сами латиняне. С какой целью? До сих пор не нашли ни одного источника, где бы описывались додекаэдры и их назначение. Начали выдвигать различные версии.
Первая гласила, что их использовали как игральные кости. Правда, в таком статусе они подошли бы разве что для мошенников. Ведь за счет разного диаметра отверстий одна сторона будет всегда тяжелее, следовательно, выпадать будет гораздо чаще.
Другая теория зацепилась за шарики на конце каждого угла. Из-за этого додекаэдры довольно устойчивы. Значит, их можно использовать в качестве подсвечников. Но лишь на одном из множества артефактов нашли следы воска.
© Фото : Norton Disney History and Archaeology GroupВолонтеры из Norton Disney Group в день открытия додекаэдра
Волонтеры из Norton Disney Group в день открытия додекаэдра - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : Norton Disney History and Archaeology Group
Волонтеры из Norton Disney Group в день открытия додекаэдра
Третья догадка — металлические угольники были не чем иным, как сельскохозяйственными календарями. Действительно, через отверстия разного диаметра солнечный свет проходит под разным углом в зависимости от времени года. Но вряд ли простые крестьяне, пусть даже и римляне, могли провести дополнительные математические расчеты. А без них тут не обойтись.

Не для повседневного использования

Куратор Галло-Римского музея в бельгийском городе Тонгерен Гвидо Креемерс в прошлом году высказал предположение, что додекаэдры могли использовать в религиозных ритуалах. Подавляющее большинство нашли именно в захоронениях — вместе с различной погребальной утварью.
С ним согласен историк Тибор Грюль из Печского университета (Венгрия), полностью изучивший все данные о загадочных предметах. Многогранники, по мнению специалистов, могли использовать в различных гадательных практиках. А их очень любили в Древнем Риме.
© Фото : фото предоставлено Utah State UniversityБог Митра, убивающий быка
Бог Митра, убивающий быка - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : фото предоставлено Utah State University
Бог Митра, убивающий быка
О религиозном предназначении высказались и участники раскопок в Нортон-Дисней. Детально изучив найденный додекаэдр, они не нашли на нем никаких повреждений и следов износа — характерных черт хозяйственных инструментов или оружия.
Кроме того, места стыков выполнены невероятно искусно, что говорит о большом количестве сил и времени для изготовления такого шедевра. Глупо было бы использовать его в повседневной жизни.
Быть может, последняя версия ученых окажется истинной. Но тогда остается еще один вопрос: у какого бога или духа древние узнавали будущее с помощью додекаэдров? Большинство находок — с окраин Римской империи, которые нужно охранять от воинственных варваров. А среди легионеров был популярен мистический культ бога Митры. Корни его уходят в Древнюю Персию. Так что, может статься, разгадка тайны многогранников заведет исследователей далеко на Восток.
Экран, на котором мексиканский журналист-уфолог Хайме Мауссан демонстрирует представителей нечеловеческой расы, в палате депутатов в Мехико - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
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