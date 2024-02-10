https://ria.ru/20240210/turtsiya-1926546399.html
Генконсул рассказал о товарообороте между Россией и Турцией
Генконсул рассказал о товарообороте между Россией и Турцией - РИА Новости, 10.02.2024
Генконсул рассказал о товарообороте между Россией и Турцией
Товарооборот между Турцией и РФ за 11 месяцев 2023 года составил 48,5 миллиарда долларов, что на 11 миллиардов меньше аналогичного периода годом ранее, однако... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T09:48
2024-02-10T09:48
2024-02-10T13:31
экономика
турция
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777923322_294:277:2833:1705_1920x0_80_0_0_12b5ab5599f63710f832fa81a314466d.jpg
СТАМБУЛ, 10 фев - РИА Новости. Товарооборот между Турцией и РФ за 11 месяцев 2023 года составил 48,5 миллиарда долларов, что на 11 миллиардов меньше аналогичного периода годом ранее, однако есть потенциал для развития, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. Буравов напомнил, что в 2022 году объем двустороннего товарооборота с Турцией по сравнению с предыдущим годом вырос почти в два раза и достиг исторического максимума в 65 миллиардов долларов. "В завершившемся 2023 году результаты несколько ниже, но и они свидетельствуют о наличии у наших торгово-экономических связей серьезного потенциала для дальнейшего развития. За 11 месяцев объём товарооборота составил 48,5 миллиардов долларов (в 2022 году - 59,5 миллиарда долларов за тот же период)", - сообщил генконсул. Россия по итогам 2023 года заняла первое место в списке стран, импортирующих товары в Турцию, поставив продукции более чем на 45 миллиардов долларов, сообщило в конце января турецкое Бюро статистики (TUİK). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в сентябре в Сочи заявил, что Анкара и Москва движутся к цели достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов. Читайте полный текст интервью Андрея Буравова >>
https://ria.ru/20240210/platezhi-1926540523.html
https://ria.ru/20240206/putin-1925663581.html
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777923322_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_690b66c90d007c52ca5b1688ce816859.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, турция, россия
Экономика, Турция, Россия
Генконсул рассказал о товарообороте между Россией и Турцией
Буравов: товарооборот РФ с Турцией за 11 месяцев 2023 года составил $48,5 млрд
СТАМБУЛ, 10 фев - РИА Новости. Товарооборот между Турцией и РФ за 11 месяцев 2023 года составил 48,5 миллиарда долларов, что на 11 миллиардов меньше аналогичного периода годом ранее, однако есть потенциал для развития, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.
Буравов напомнил, что в 2022 году объем двустороннего товарооборота с Турцией по сравнению с предыдущим годом вырос почти в два раза и достиг исторического максимума в 65 миллиардов долларов.
Генконсул: проблемы с платежами из России вредят турецким поставщикам
"В завершившемся 2023 году результаты несколько ниже, но и они свидетельствуют о наличии у наших торгово-экономических связей серьезного потенциала для дальнейшего развития. За 11 месяцев объём товарооборота составил 48,5 миллиардов долларов (в 2022 году - 59,5 миллиарда долларов за тот же период)", - сообщил генконсул.
Россия по итогам 2023 года заняла первое место в списке стран, импортирующих товары в Турцию, поставив продукции более чем на 45 миллиардов долларов, сообщило в конце января турецкое Бюро статистики (TUİK).
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным
в сентябре в Сочи заявил, что Анкара и Москва движутся к цели достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов.
Песков рассказал, чему будет посвящен визит Путина в Турцию