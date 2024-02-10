https://ria.ru/20240210/turtsiya-1926546399.html

Генконсул рассказал о товарообороте между Россией и Турцией

Генконсул рассказал о товарообороте между Россией и Турцией - РИА Новости, 10.02.2024

Генконсул рассказал о товарообороте между Россией и Турцией

Товарооборот между Турцией и РФ за 11 месяцев 2023 года составил 48,5 миллиарда долларов, что на 11 миллиардов меньше аналогичного периода годом ранее, однако... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T09:48

2024-02-10T09:48

2024-02-10T13:31

экономика

турция

россия

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СТАМБУЛ, 10 фев - РИА Новости. Товарооборот между Турцией и РФ за 11 месяцев 2023 года составил 48,5 миллиарда долларов, что на 11 миллиардов меньше аналогичного периода годом ранее, однако есть потенциал для развития, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. Буравов напомнил, что в 2022 году объем двустороннего товарооборота с Турцией по сравнению с предыдущим годом вырос почти в два раза и достиг исторического максимума в 65 миллиардов долларов. "В завершившемся 2023 году результаты несколько ниже, но и они свидетельствуют о наличии у наших торгово-экономических связей серьезного потенциала для дальнейшего развития. За 11 месяцев объём товарооборота составил 48,5 миллиардов долларов (в 2022 году - 59,5 миллиарда долларов за тот же период)", - сообщил генконсул. Россия по итогам 2023 года заняла первое место в списке стран, импортирующих товары в Турцию, поставив продукции более чем на 45 миллиардов долларов, сообщило в конце января турецкое Бюро статистики (TUİK). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в сентябре в Сочи заявил, что Анкара и Москва движутся к цели достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов. Читайте полный текст интервью Андрея Буравова >>

https://ria.ru/20240210/platezhi-1926540523.html

https://ria.ru/20240206/putin-1925663581.html

турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, турция, россия