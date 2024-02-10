https://ria.ru/20240210/tramp-1926528351.html

Байден может не знать, что он еще жив, заявил Трамп

Байден может не знать, что он еще жив, заявил Трамп - РИА Новости, 10.02.2024

Байден может не знать, что он еще жив, заявил Трамп

Президент США Джо Байден может не осознавать, что он еще жив, считает его предшественник Дональд Трамп. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T03:20

2024-02-10T03:20

2024-02-10T11:49

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ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден может не осознавать, что он еще жив, считает его предшественник Дональд Трамп. "Если его не привлекут к уголовному делу, это им решать, но тогда и меня нельзя обвинять. Это ничего более, чем избирательное преследование политического оппонента Байдена, меня. Я не знаю, причастен ли Байден, потому что я не думаю, что он знает, что живой. Но это злобные и очень умные люди, которые окружают его рабочее место", — сказал экс-президент на мероприятии национальной оружейной ассоциации в штате Пенсильвания.Выступление политика транслировали американские кабельные сети. Трамп прокомментировал отчет спецпрокурора по итогам расследования ненадлежащего хранения Байденом секретных документов Байденом. Экс-президент подчеркнул, что нынешний глава Белого дома годами хранил секретные материалы в картонных коробках в гараже за обычной дверью, тогда как самого Трампа после завершения его каденции охраняла секретная служба, а документы, по его словам, хранились в надежно закрытых помещениях. Дело о ненадлежащем хранении секретных документов касается того времени, когда Байден занимал пост вице-президента. Бумаги обнаружили в офисном помещении, которое он использовал с 2017 по 2019 год. На днях президент добровольно дал показания по этому делу. В итоге спецпрокурор Роберт Хёр рекомендовал не выдвигать против него уголовных обвинений. В отчете Байден характеризуется как "симпатичный пожилой мужчина, у которого проблемы с памятью" — так, общаясь с командой спецпрокурора, он не мог точно назвать сроки начала и конца работы вице-президентом или дату смерти своего сына Бо. Байден отреагировал на отчет спецпрокурора в специальном обнращении. Утверждения о проблемах с памятью вызвали у него возмущение. Он заверил, что с памятью у него все хорошо, но тут же допустил очередную оговорку, перепутав Египет с Мексикой.При этом Трампу грозит уголовное преследование из-за хранения секретных материалов, вывезенных из Белого дома и обнаруженных в его имении Мар-а-Лаго.

https://ria.ru/20240209/putin-1926297947.html

https://ria.ru/20240209/tramp-1926285598.html

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в мире, сша, пенсильвания, россия, дональд трамп, владимир путин, джо байден