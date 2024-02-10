https://ria.ru/20240210/terakt-1926581411.html

Минобороны раскрыло детали атаки Киева на гражданские суда в Черном море

Минобороны раскрыло детали атаки Киева на гражданские суда в Черном море - РИА Новости, 10.02.2024

Минобороны раскрыло детали атаки Киева на гражданские суда в Черном море

Корабли ВМФ сорвали попытку террористической атаки ВСУ на российские гражданские транспортные суда в Черном море, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T14:45

2024-02-10T14:45

2024-02-10T16:11

россия

черное море

киев

безопасность

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Корабли ВМФ сорвали попытку террористической атаки ВСУ на российские гражданские транспортные суда в Черном море, сообщило Минобороны."Вечером 9 февраля киевский режим осуществил попытку террористической атаки на российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря с применением полупогружных безэкипажных катеров", — говорится в заявлении.В министерстве уточнили, что для отражения атаки задействовали патрульные корабли и авиацию Военно-морского флота, выполнявшие задачи в этом районе. Один украинский безэкипажный катер уничтожили с помощью артиллерийских установок, остальные подавили средствами радиоэлектронной борьбы.Российские гражданские транспортные суда и корабли не получили повреждений при атаке, резюмировало ведомство.

https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html

россия

черное море

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россия, черное море, киев, безопасность, вооруженные силы украины