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Минобороны раскрыло детали атаки Киева на гражданские суда в Черном море - РИА Новости, 10.02.2024
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14:45 10.02.2024 (обновлено: 16:11 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/terakt-1926581411.html
Минобороны раскрыло детали атаки Киева на гражданские суда в Черном море
Минобороны раскрыло детали атаки Киева на гражданские суда в Черном море - РИА Новости, 10.02.2024
Минобороны раскрыло детали атаки Киева на гражданские суда в Черном море
Корабли ВМФ сорвали попытку террористической атаки ВСУ на российские гражданские транспортные суда в Черном море, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T14:45
2024-02-10T16:11
россия
черное море
киев
безопасность
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Корабли ВМФ сорвали попытку террористической атаки ВСУ на российские гражданские транспортные суда в Черном море, сообщило Минобороны.&quot;Вечером 9 февраля киевский режим осуществил попытку террористической атаки на российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря с применением полупогружных безэкипажных катеров&quot;, — говорится в заявлении.В министерстве уточнили, что для отражения атаки задействовали патрульные корабли и авиацию Военно-морского флота, выполнявшие задачи в этом районе. Один украинский безэкипажный катер уничтожили с помощью артиллерийских установок, остальные подавили средствами радиоэлектронной борьбы.Российские гражданские транспортные суда и корабли не получили повреждений при атаке, резюмировало ведомство.
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россия, черное море, киев, безопасность, вооруженные силы украины
Россия, Черное море, Киев, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Минобороны раскрыло детали атаки Киева на гражданские суда в Черном море

МО РФ: силы ВМФ отразили атаку ВСУ на российские гражданские суда в Черном море

© РИА Новости / Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ | Перейти в медиабанкФрегат Черноморского флота у побережья Крыма
Фрегат Черноморского флота у побережья Крыма - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ
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Фрегат Черноморского флота у побережья Крыма. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Корабли ВМФ сорвали попытку террористической атаки ВСУ на российские гражданские транспортные суда в Черном море, сообщило Минобороны.
«

"Вечером 9 февраля киевский режим осуществил попытку террористической атаки на российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря с применением полупогружных безэкипажных катеров", — говорится в заявлении.

В министерстве уточнили, что для отражения атаки задействовали патрульные корабли и авиацию Военно-морского флота, выполнявшие задачи в этом районе. Один украинский безэкипажный катер уничтожили с помощью артиллерийских установок, остальные подавили средствами радиоэлектронной борьбы.
Российские гражданские транспортные суда и корабли не получили повреждений при атаке, резюмировало ведомство.
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