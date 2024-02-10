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В МИД рассказали о возможности создания альтернативной SWIFT инфраструктуры - РИА Новости, 10.02.2024
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09:34 10.02.2024 (обновлено: 10:42 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/swift-1926548975.html
В МИД рассказали о возможности создания альтернативной SWIFT инфраструктуры
В МИД рассказали о возможности создания альтернативной SWIFT инфраструктуры - РИА Новости, 10.02.2024
В МИД рассказали о возможности создания альтернативной SWIFT инфраструктуры
Сейчас изучаются возможности создания альтернативной SWIFT платежно-расчетной инфраструктуры, заявили РИА Новости в МИД. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T09:34
2024-02-10T10:42
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Сейчас изучаются возможности создания альтернативной SWIFT платежно-расчетной инфраструктуры, заявили РИА Новости в МИД. Так там прокомментировали итоги недавнего саммита ЕС, который утвердил предложение Еврокомиссии использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования помощи Украине. В МИД напомнили о зашкаливающих долгах Евросоюза и о его нежелании платить за "украинский проект". При этом у ЕС есть соблазн воспользоваться идеей растратить украденные у России средства на поддержку режима Зеленского, хотя потенциальные катастрофические последствия такого решения пугают. "Европейский центральный банк ранее прямо указывал на то, что подобные шаги способны привести к долгосрочным негативным последствиям для экономики ЕС и подорвать международную роль евро", — отметили дипломаты. Они обратили внимание на то, что сейчас все мировое большинство наблюдает за действиями Брюсселя. &quot;Многие страны Глобального Юга уже сделали для себя выводы. Они последовательно снижают долю западных валют во внешнеэкономических контрактах&quot;, — подчеркнули в МИД.На этом фоне изучаются возможности создания альтернативы SWIFT, добавили в ведомстве. Тем самым, полагают дипломаты, формируется финансово-экономическая основа многополярного мира. Возвращаясь к теме российских активов, в МИД отметили, что если раньше в ЕС говорили о планах использования замороженных российских средств для восстановления Украины, то теперь речь идет фактически о финансировании "продления агонии режима Зеленского" за счет затягивания боевых действий.Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей — через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Москву от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС), в Китае — Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS). Есть собственная система для переводов и в Индии. Как заявила в середине января глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина, к российской системе уже подключились 159 иностранных участников из 20 стран.
https://ria.ru/20240116/tsb-1921636495.html
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россия, украина, евросоюз, в мире
Россия, Украина, Евросоюз, В мире
В МИД рассказали о возможности создания альтернативной SWIFT инфраструктуры

МИД: изучаются возможности создания альтернативной SWIFT инфраструктуры

© Depositphotos.com / stLegatЛоготип сети межбанковских телекоммуникаций SWIFT и банковские карты
Логотип сети межбанковских телекоммуникаций SWIFT и банковские карты - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© Depositphotos.com / stLegat
Логотип сети межбанковских телекоммуникаций SWIFT и банковские карты. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Сейчас изучаются возможности создания альтернативной SWIFT платежно-расчетной инфраструктуры, заявили РИА Новости в МИД.
Так там прокомментировали итоги недавнего саммита ЕС, который утвердил предложение Еврокомиссии использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования помощи Украине.
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В МИД напомнили о зашкаливающих долгах Евросоюза и о его нежелании платить за "украинский проект". При этом у ЕС есть соблазн воспользоваться идеей растратить украденные у России средства на поддержку режима Зеленского, хотя потенциальные катастрофические последствия такого решения пугают.
"Европейский центральный банк ранее прямо указывал на то, что подобные шаги способны привести к долгосрочным негативным последствиям для экономики ЕС и подорвать международную роль евро", — отметили дипломаты.
Они обратили внимание на то, что сейчас все мировое большинство наблюдает за действиями Брюсселя.
«

"Многие страны Глобального Юга уже сделали для себя выводы. Они последовательно снижают долю западных валют во внешнеэкономических контрактах", — подчеркнули в МИД.

На этом фоне изучаются возможности создания альтернативы SWIFT, добавили в ведомстве. Тем самым, полагают дипломаты, формируется финансово-экономическая основа многополярного мира.
Возвращаясь к теме российских активов, в МИД отметили, что если раньше в ЕС говорили о планах использования замороженных российских средств для восстановления Украины, то теперь речь идет фактически о финансировании "продления агонии режима Зеленского" за счет затягивания боевых действий.
Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей — через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Москву от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС), в Китае — Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS). Есть собственная система для переводов и в Индии. Как заявила в середине января глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина, к российской системе уже подключились 159 иностранных участников из 20 стран.
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