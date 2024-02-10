https://ria.ru/20240210/swift-1926548975.html

В МИД рассказали о возможности создания альтернативной SWIFT инфраструктуры

В МИД рассказали о возможности создания альтернативной SWIFT инфраструктуры - РИА Новости, 10.02.2024

В МИД рассказали о возможности создания альтернативной SWIFT инфраструктуры

Сейчас изучаются возможности создания альтернативной SWIFT платежно-расчетной инфраструктуры, заявили РИА Новости в МИД. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T09:34

2024-02-10T09:34

2024-02-10T10:42

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Сейчас изучаются возможности создания альтернативной SWIFT платежно-расчетной инфраструктуры, заявили РИА Новости в МИД. Так там прокомментировали итоги недавнего саммита ЕС, который утвердил предложение Еврокомиссии использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования помощи Украине. В МИД напомнили о зашкаливающих долгах Евросоюза и о его нежелании платить за "украинский проект". При этом у ЕС есть соблазн воспользоваться идеей растратить украденные у России средства на поддержку режима Зеленского, хотя потенциальные катастрофические последствия такого решения пугают. "Европейский центральный банк ранее прямо указывал на то, что подобные шаги способны привести к долгосрочным негативным последствиям для экономики ЕС и подорвать международную роль евро", — отметили дипломаты. Они обратили внимание на то, что сейчас все мировое большинство наблюдает за действиями Брюсселя. "Многие страны Глобального Юга уже сделали для себя выводы. Они последовательно снижают долю западных валют во внешнеэкономических контрактах", — подчеркнули в МИД.На этом фоне изучаются возможности создания альтернативы SWIFT, добавили в ведомстве. Тем самым, полагают дипломаты, формируется финансово-экономическая основа многополярного мира. Возвращаясь к теме российских активов, в МИД отметили, что если раньше в ЕС говорили о планах использования замороженных российских средств для восстановления Украины, то теперь речь идет фактически о финансировании "продления агонии режима Зеленского" за счет затягивания боевых действий.Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей — через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Москву от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС), в Китае — Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS). Есть собственная система для переводов и в Индии. Как заявила в середине января глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина, к российской системе уже подключились 159 иностранных участников из 20 стран.

https://ria.ru/20240116/tsb-1921636495.html

https://ria.ru/20240108/swift-1920138564.html

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россия, украина, евросоюз, в мире