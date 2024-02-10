https://ria.ru/20240210/svechi-1926608685.html

Посетители выставки "Россия" сделали окопные свечи для бойцов в зоне СВО

Посетители выставки "Россия" сделали окопные свечи для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 10.02.2024

Посетители выставки "Россия" сделали окопные свечи для бойцов в зоне СВО

Активисты "Движения Первых" ДНР и посетители международной выставки-форума "Россия" подготовили окопные свечи с посланиями для военнослужащих, их отправят в... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T18:21

2024-02-10T18:21

2024-02-10T18:21

надежные люди

выставка-форум "россия"

донецкая народная республика

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Активисты "Движения Первых" ДНР и посетители международной выставки-форума "Россия" подготовили окопные свечи с посланиями для военнослужащих, их отправят в зону спецоперации, говорится в сообщении пресс-службы выставки. "В профильный день "Молодёжная Россия" Форума национальных достижений на Международной выставке-форуме "Россия" активисты "Движения Первых" Донецкой Народной Республики вместе с посетителями выставки подготовили окопные свечи с посланиями для военнослужащих Вооруженных сил России. Все изготовленные свечи будут переданы на фронт", - говорится в сообщении. Как отметил исполняющий обязанности министра молодежной политики ДНР Кирилл Макаров, именно такими акциями и мероприятиями сейчас должна заниматься молодежь, и не только в зоне спецоперации, но и во всей стране. "Все письма и свечи после мероприятия загружаются в автобус, который направляется в зону проведения специальной военной операции, где наши волонтеры из всех молодежных организаций будут заниматься доставкой писем и свечей бойцам", - приводятся в сообщении слова Макарова. На стенде ДНР также состоялась выставка портретов демобилизованных студентов ДНР "Герои нашего времени". Кроме того, активисты провели интерактивные акции в знак поддержки Донбасса. Международная выставка-форум "Россия" - это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

https://ria.ru/20240209/svo-1926480642.html

https://ria.ru/20240209/igrushki-1926464593.html

донецкая народная республика

россия

донбасс

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выставка-форум "россия", донецкая народная республика, россия, донбасс