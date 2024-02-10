Посетители выставки "Россия" сделали окопные свечи для бойцов в зоне СВО

Посетители выставки-форума "Россия" сделали окопные свечи для бойцов в зоне СВО
Масштаб мероприятий на международной выставке-форуме "России" поражает.
Масштаб мероприятий на международной выставке-форуме "России" поражает.
Прошел концерт "Большой зимний детский День Рождения". Праздник отметил 101 ребенок.
Прошел концерт "Большой зимний детский День Рождения". Праздник отметил 101 ребенок.
Состоялась торжественная церемония открытия новой экспозиции "Аллеи славы".
Состоялась торжественная церемония открытия новой экспозиции "Аллеи славы".
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступил на пленарной сессии "Главные достижения цифровой экономики России".
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступил на пленарной сессии "Главные достижения цифровой экономики России".
Российский дизайнер Артемий Лебедев рассказал о роли нейросетей и о том, почему они никогда не заменят человека.
Российский дизайнер Артемий Лебедев рассказал о роли нейросетей и о том, почему они никогда не заменят человека.
На ВДНХ гости узнают о разных отраслях национальной экономики, в том числе промышленном производстве, сельском хозяйстве, науке, культуре и туризме.
На ВДНХ гости узнают о разных отраслях национальной экономики, в том числе промышленном производстве, сельском хозяйстве, науке, культуре и туризме.
Участники также подготовили различные активности.
Участники также подготовили различные активности.
На концерте "В ритме Цифры" выступила певица Клава Кока.
На концерте "В ритме Цифры" выступила певица Клава Кока.
Регионы ярко демонстрируют свои культурные традиции и обычаи.
Регионы ярко демонстрируют свои культурные традиции и обычаи.
Прошла пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства".
Прошла пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства".
Благодаря этому посетители могут сделать необычные фотографии.
Благодаря этому посетители могут сделать необычные фотографии.
Певица Маргарита Позоян поделилась с гостями творческим опытом.
Певица Маргарита Позоян поделилась с гостями творческим опытом.
Всего на выставке работает 131 экспозиция.
Для детей организовали творческие мастер-классы "Создаем Герб Семьи" и "Адаптивные игрушки".
Для детей организовали творческие мастер-классы "Создаем Герб Семьи" и "Адаптивные игрушки".
Прошла презентация Школьной лиги "Битвы роботов".
Прошла презентация Школьной лиги "Битвы роботов".
Масштаб мероприятий на международной выставке-форуме "России" поражает.
Прошел концерт "Большой зимний детский День Рождения". Праздник отметил 101 ребенок.
Состоялась торжественная церемония открытия новой экспозиции "Аллеи славы".
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступил на пленарной сессии "Главные достижения цифровой экономики России".
Российский дизайнер Артемий Лебедев рассказал о роли нейросетей и о том, почему они никогда не заменят человека.
На ВДНХ гости узнают о разных отраслях национальной экономики, в том числе промышленном производстве, сельском хозяйстве, науке, культуре и туризме.
Участники также подготовили различные активности.
На концерте "В ритме Цифры" выступила певица Клава Кока.
Регионы ярко демонстрируют свои культурные традиции и обычаи.
Прошла пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства".
Благодаря этому посетители могут сделать необычные фотографии.
Певица Маргарита Позоян поделилась с гостями творческим опытом.
Всего на выставке работает 131 экспозиция.
Для детей организовали творческие мастер-классы "Создаем Герб Семьи" и "Адаптивные игрушки".
Прошла презентация Школьной лиги "Битвы роботов".