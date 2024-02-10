https://ria.ru/20240210/ssha-1926529366.html

Сенат США проведет дебаты по законопроекту о помощи Украине и Израилю

Сенат США проведет дебаты по законопроекту о помощи Украине и Израилю - РИА Новости, 10.02.2024

Сенат США проведет дебаты по законопроекту о помощи Украине и Израилю

Сенат США проголосовал за начало дебатов по законопроекту о помощи Украине и Израилю. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T03:57

2024-02-10T03:57

2024-02-10T03:57

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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Сенат США проголосовал за начало дебатов по законопроекту о помощи Украине и Израилю. Как следует из трансляции кабельного канала C-Span, за начало дебатов по законопроекту об иностранной помощи проголосовало достаточное количество законодателей. При этом на рассмотрение был вынесен вопрос о начале обсуждения законопроекта лишь о средствах для Украины, Израиля и Тайваня без ассигнований для охраны границы США. Сенат США ранее представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 миллиарда - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда долларов. Президент Джо Байден заявил о поддержке законопроекта, призвал конгресс принять его как можно скорее. Представленный законопроект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков. Как заявил бывший президент США Дональд Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за "чудовищный" законопроект, представленный сенатом США. Одно из новшеств проекта, к примеру, заключается в том, что граница США будет закрыта для мигрантов, когда число нелегалов на протяжении недели превышает пять тысяч в день ежедневно. Споры о мерах по защите от нелегальных мигрантов задерживают выделение новой помощи Киеву, средства на нее иссякли, США объявили о последнем пакете вооружений для Украины в декабре, а теперь заканчивают выполнение ранее заключенных контрактов.

https://ria.ru/20240209/ukraina-1926445966.html

https://ria.ru/20240209/putin-1926293009.html

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в мире, украина, сша, израиль, джо байден, дональд трамп