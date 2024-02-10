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Во Флориде бизнес-джет рухнул на автостраду - РИА Новости, 10.02.2024
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00:43 10.02.2024 (обновлено: 12:00 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/ssha-1926521740.html
Во Флориде бизнес-джет рухнул на автостраду
Во Флориде бизнес-джет рухнул на автостраду - РИА Новости, 10.02.2024
Во Флориде бизнес-джет рухнул на автостраду
Двухдвигательный бизнес-джет Bombardier Challenger 600 в пятницу днем потерпел крушение неподалеку от города Неаполь в американском штате Флорида, сообщает... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T00:43
2024-02-10T12:00
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ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Двухдвигательный бизнес-джет Bombardier Challenger 600 в пятницу днем потерпел крушение неподалеку от города Неаполь в американском штате Флорида, сообщает местное отделение телеканала NBC. Согласно его данным, самолет, вылетевший из Огайо, рухнул прямо на автомобильное шоссе. По предварительной версии, причиной аварии послужил отказ двигателя. На фотографиях и видеозаписи, опубликованных телеканалом, видно, как над местом крушения поднимаются черные клубы дыма. На время расследования случившегося полиция перекрыла движение на нескольких полосах автострады. Судьба пассажиров и членов экипажа остается неизвестна. Согласно открытым данным, на борту самолета данного типа могли находиться от 10 до 12 человек.Управление гражданской авиации США (FAA) подтверждает факт инцидента. Как отмечается, крушение самолета будет расследовано."На борту находились пять человек", — говорится в сообщении управления в соцсети Х.
https://ria.ru/20240208/samolety-1926256908.html
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в мире, флорида, сша
В мире, Флорида, США
Во Флориде бизнес-джет рухнул на автостраду

NBC: во Флориде бизнес-джет рухнул на автостраду, судьба пассажиров неизвестна

© AP Photo / Florida Highway PatrolПожар после падения бизнес-джета на автостраду во Флориде
Пожар после падения бизнес-джета на автостраду во Флориде - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© AP Photo / Florida Highway Patrol
Пожар после падения бизнес-джета на автостраду во Флориде
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ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Двухдвигательный бизнес-джет Bombardier Challenger 600 в пятницу днем потерпел крушение неподалеку от города Неаполь в американском штате Флорида, сообщает местное отделение телеканала NBC.
Согласно его данным, самолет, вылетевший из Огайо, рухнул прямо на автомобильное шоссе. По предварительной версии, причиной аварии послужил отказ двигателя. На фотографиях и видеозаписи, опубликованных телеканалом, видно, как над местом крушения поднимаются черные клубы дыма. На время расследования случившегося полиция перекрыла движение на нескольких полосах автострады.
Судьба пассажиров и членов экипажа остается неизвестна. Согласно открытым данным, на борту самолета данного типа могли находиться от 10 до 12 человек.
Управление гражданской авиации США (FAA) подтверждает факт инцидента. Как отмечается, крушение самолета будет расследовано.
"На борту находились пять человек", — говорится в сообщении управления в соцсети Х.
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