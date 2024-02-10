https://ria.ru/20240210/spetsoperatsiya-1926614406.html

Спецоперация, 10 февраля: Минобороны рассказало о взятых в плен военных ВСУ

Спецоперация, 10 февраля: Минобороны рассказало о взятых в плен военных ВСУ - РИА Новости, 10.02.2024

Спецоперация, 10 февраля: Минобороны рассказало о взятых в плен военных ВСУ

О ходе спецоперации, отказе Венгрии поставлять оружие Украине и новых задачах для российского ОПК — в материале РИА Новости. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T19:29

2024-02-10T19:29

2024-02-10T21:10

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. О ходе спецоперации, отказе Венгрии поставлять оружие Украине и новых задачах для российского ОПК — в материале РИА Новости.Отечественные разработки для помощи в зоне СВООтечественные ученые во время СВО оперативно разработали новые материалы, позволившие создать уникальные по своим защитным свойствам бронежилеты, необходимые для российских бойцов, заявил в интервью РИА Новости глава Российской академии наук Геннадий Красников."Очень быстро надо было решить вопрос по бронежилетам", — отметил он. По словам ученого, это было проблемой, поскольку к бронежилетам предъявляются высокие требования — при минимальном весе они должны достигать уникальных показателей по защите от пуль и осколков.Но эту проблему российские ученые решили. "Используя последние достижения в области науки о материалах, они сделали новые материалы, которые имеют минимальный вес и максимальные показатели по бронезащите. Это тоже впечатляющий успех", — подчеркнул Красников. Он также рассказал, что современные достижения отечественной медицинской науки позволяют вернуть на поле боя 98 процентов бойцов, раненных в ходе СВО, кроме того, удается восстанавливать людей с тяжелыми ожогами в 70 процентов и возвращать в строй 80 процентов военнослужащих, перенесших ампутацию. Красников назвал это подвигом ученых и медиков. Шойгу поставил новые задачи в зоне СВОС помощью БПЛА нужно решать задачи ретрансляции, управления, наведения и целеуказания, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с предприятиями ОПК, производящими беспилотники различных классов. Как отметили в Минобороны, глава ведомства во время рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников предприятиями ОПК в Удмуртии. По окончании работы министр провел рабочее совещание с руководителями предприятий ОПК и представителями органов военного управления. Шойгу напомнил, что большую часть задач, поставленных год назад, удалось решить. Глава Минобороны также указал, что сегодня возможности военных, обеспечиваемые мощностями предприятий ОПК, позволяют бороться с FPV-дронами ВСУ в зоне спецоперации. "Имею в виду и борьбу с FPV-дронами, это и РЭБ в тактическом звене, и использование искусственного интеллекта", — пояснил Шойгу. Министр поставил предприятиям задачи по наращиванию темпов, количества и качества выпускаемой продукции за счет повышения автоматизации производственных мощностей.Венгрия не будет участвовать в поставках оружия КиевуВенгрия никогда не будет принимать участие ни в каких действиях, связанных с поставками оружия Украине, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Петер Сийярто. Министр рассказал, что при переговорах с ЕС по поводу выделения Украине макрофинансовой помощи в 50 миллиардов евро у Будапешта было несколько предварительных условий, например, эти деньги не должны покрывать никакие поставки оружия. "Венгрия никогда не участвовала и никогда не будет участвовать ни в каких действиях, направленных на поставку оружия на Украину. Просто потому, что мы считаем, что чем больше оружия будет поставляться на Украину, тем дольше будет длиться война, и чем дольше будет длиться война, тем больше будет разрушений и больше людей погибнет", — подчеркнул Сийярто. Таким образом, отправляемые Киеву 50 миллиардов евро не предназначены для обслуживания каких-либо поставок оружия, утверждает министр. Нидерланды призвали не ограничивать военную помощь ВСУМинистр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в военной помощи Украине, в том числе в поставках вооружений, не должно быть ограничений. "Когда дело касается оружия, обычных вооружений, обучения военных и поставок запчастей, то, насколько я понимаю, не должно быть никаких ограничений", — заявила Оллонгрен в радиопрограмме Нидерландской радиовещательной корпорации (NOS) Met het Oog op Morgen.По ее мнению, военная помощь Киеву должна осуществляться непрерывно, поскольку от этого зависит не только будущее Украины, но и безопасность Нидерландов."Это не значит, что мы находимся здесь в безопасности... Мы являемся частью ЕС и НАТО, и это может повлиять и на нас", — добавила министрРанее она сообщала, что Нидерланды готовят для Украины еще шесть F-16, таким образом, общее количество истребителей, которые планируют поставить ВСУ, составило 24. Новые попытки терактов со стороны КиеваПВО перехватила и уничтожила три украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. "Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области", — говорится в заявлении. В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале рассказал, что при обстреле хутора в Грайворонском округе пострадали трое рабочих."Окраина хутора Понуры Грайворонского городского округа попала под обстрел ВСУ. В результате прилета снаряда есть трое пострадавших рабочих. У мужчин осколочные ранения различных частей тела. Бригадой скорой медицинской помощи они доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода", — написал глава региона.По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также губернатор сообщил о повреждении экскаватора. Итоги спецоперации за неделюМинобороны заявило о нанесении 31 группового удара высокоточным оружием, в том числе большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по объектам ВПК Украины.Как уточнили в ведомстве, ВСУ за этот период потеряли на всех направлениях убитыми и ранеными около шести тысяч военных, российские подразделения уничтожили 41 единицу бронетехники и 50 орудий полевой артиллерии.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск за неделю поразили две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, а также восемь складов боеприпасов ВСУ.Авиация и средства противовоздушной обороны сбили самолеты МиГ-29 и Су-25, 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, Vampire, "Ураган" и "Ольха", а также 488 беспилотных летательных аппаратов.Кроме того, 36 украинских военнослужащих сдались в плен.

https://ria.ru/20240210/zaluzhnyy-1926592479.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html

https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html

https://ria.ru/20240210/vsu-1926600599.html

https://ria.ru/20240209/aviatsiya-1926243167.html

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в мире, украина, россия, сергей шойгу, геннадий красников, киев, евросоюз, вооруженные силы украины, петер сийярто