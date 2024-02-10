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ВС России за неделю нанесли 31 групповой удар по объектам ВПК Украины

ВС России за неделю нанесли 31 групповой удар по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 10.02.2024

ВС России за неделю нанесли 31 групповой удар по объектам ВПК Украины

Вооруженные силы РФ нанесли 31 удар ракетами и БПЛА по объектам ВПК Украины, местам дислокации войск Украины и иностранных наемников, сообщили в субботу в... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T14:53

2024-02-10T14:53

2024-02-10T15:57

специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли 31 удар ракетами и БПЛА по объектам ВПК Украины, местам дислокации войск Украины и иностранных наемников, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ."В период с 4 по 10 февраля Вооруженными силами Российской Федерации нанесен 31 групповой удар высокоточным оружием, в том числе большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины.Поражены производственные мощности предприятий, осуществлявших производство и ремонт самолетов, разведывательно-ударных БПЛА и безэкипажных катеров, береговых и оперативно-тактических ракетных комплексов, а также реактивных снарядов к системам залпового огня", - сказали в ведомстве.Там отметили, что также были "поражены пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников"."Цели ударов достигнуты", - уточнили в Минобороны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков о поражении объектов ВПК Украины Конашенков о поражении объектов ВПК Украины 2024-02-10T14:53 true PT6M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)