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ВС России за неделю нанесли 31 групповой удар по объектам ВПК Украины
ВС России за неделю нанесли 31 групповой удар по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 10.02.2024
ВС России за неделю нанесли 31 групповой удар по объектам ВПК Украины
Вооруженные силы РФ нанесли 31 удар ракетами и БПЛА по объектам ВПК Украины, местам дислокации войск Украины и иностранных наемников, сообщили в субботу в... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T14:53
2024-02-10T14:53
2024-02-10T15:57
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли 31 удар ракетами и БПЛА по объектам ВПК Украины, местам дислокации войск Украины и иностранных наемников, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ."В период с 4 по 10 февраля Вооруженными силами Российской Федерации нанесен 31 групповой удар высокоточным оружием, в том числе большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины.Поражены производственные мощности предприятий, осуществлявших производство и ремонт самолетов, разведывательно-ударных БПЛА и безэкипажных катеров, береговых и оперативно-тактических ракетных комплексов, а также реактивных снарядов к системам залпового огня", - сказали в ведомстве.Там отметили, что также были "поражены пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников"."Цели ударов достигнуты", - уточнили в Минобороны.
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Конашенков о поражении объектов ВПК Украины
Конашенков о поражении объектов ВПК Украины
2024-02-10T14:53
true
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России за неделю нанесли 31 групповой удар по объектам ВПК Украины
Российские войска за неделю нанесли 31 групповой удар по объектам ВПК Украины