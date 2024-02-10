https://ria.ru/20240210/spetsoperatsiya-1926556656.html
Танкисты группировки "Юг" показали кадры работы на Северском направлении
Танкисты группировки "Юг" показали кадры работы на Северском направлении - РИА Новости, 10.02.2024
Танкисты группировки "Юг" показали кадры работы на Северском направлении
Танкисты 2-го Армейского корпуса группировки войск "Юг" поддерживают огнем наступающие штурмовые подразделения на Северском направлении, уничтожая укрепленные... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T10:30
2024-02-10T10:30
2024-02-10T10:30
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ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Танкисты 2-го Армейского корпуса группировки войск "Юг" поддерживают огнем наступающие штурмовые подразделения на Северском направлении, уничтожая укрепленные украинские позиции и пехоту, передает корреспондент РИА Новости с передовой. "Сейчас работы много, наши идут в наступление, мы занимаемся поддержкой пехоты: разбираем здания укрытия, а также работаем по живой силе противника", - заявил РИА Новости командир танка с позывным "Алтай". Командир танкового батальона отметил надежность, точность и неприхотливость боевой машины Т-62, на которых выполняет боевые задачи его батальон. "Батальон воюет на танках Т-62, самый надежный танк. Стреляет, как снайперская винтовка. Поражает цель со второго выстрела. Это надежный и неприхотливый танк", - рассказал журналистам командир танкового батальона с позывным "Брест".
https://ria.ru/20240130/tankisty-1924263058.html
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Боевая работа танкистов в зоне СВО
Боевая работа танкистов в зоне СВО
2024-02-10T10:30
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РИА Новости
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Танкисты группировки "Юг" показали кадры работы на Северском направлении
Танкисты группировки "Юг" показали стрельбу по ВСУ на Северском направлении