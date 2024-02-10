Рейтинг@Mail.ru
Танкисты группировки "Юг" показали кадры работы на Северском направлении - РИА Новости, 10.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:30 10.02.2024
https://ria.ru/20240210/spetsoperatsiya-1926556656.html
Танкисты группировки "Юг" показали кадры работы на Северском направлении
Танкисты группировки "Юг" показали кадры работы на Северском направлении - РИА Новости, 10.02.2024
Танкисты группировки "Юг" показали кадры работы на Северском направлении
Танкисты 2-го Армейского корпуса группировки войск "Юг" поддерживают огнем наступающие штурмовые подразделения на Северском направлении, уничтожая укрепленные... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T10:30
2024-02-10T10:30
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926554936_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_615e60217a1f806c7b0497ddd74b9311.jpg
ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Танкисты 2-го Армейского корпуса группировки войск "Юг" поддерживают огнем наступающие штурмовые подразделения на Северском направлении, уничтожая укрепленные украинские позиции и пехоту, передает корреспондент РИА Новости с передовой. "Сейчас работы много, наши идут в наступление, мы занимаемся поддержкой пехоты: разбираем здания укрытия, а также работаем по живой силе противника", - заявил РИА Новости командир танка с позывным "Алтай". Командир танкового батальона отметил надежность, точность и неприхотливость боевой машины Т-62, на которых выполняет боевые задачи его батальон. "Батальон воюет на танках Т-62, самый надежный танк. Стреляет, как снайперская винтовка. Поражает цель со второго выстрела. Это надежный и неприхотливый танк", - рассказал журналистам командир танкового батальона с позывным "Брест".
https://ria.ru/20240130/tankisty-1924263058.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Боевая работа танкистов в зоне СВО
Боевая работа танкистов в зоне СВО
2024-02-10T10:30
true
PT2M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926554936_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_70da9ff3f8f5134f2c6f358c9c5fe55f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Танкисты группировки "Юг" показали кадры работы на Северском направлении

Танкисты группировки "Юг" показали стрельбу по ВСУ на Северском направлении

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Танкисты 2-го Армейского корпуса группировки войск "Юг" поддерживают огнем наступающие штурмовые подразделения на Северском направлении, уничтожая укрепленные украинские позиции и пехоту, передает корреспондент РИА Новости с передовой.
«
"Сейчас работы много, наши идут в наступление, мы занимаемся поддержкой пехоты: разбираем здания укрытия, а также работаем по живой силе противника", - заявил РИА Новости командир танка с позывным "Алтай".
Командир танкового батальона отметил надежность, точность и неприхотливость боевой машины Т-62, на которых выполняет боевые задачи его батальон.
"Батальон воюет на танках Т-62, самый надежный танк. Стреляет, как снайперская винтовка. Поражает цель со второго выстрела. Это надежный и неприхотливый танк", - рассказал журналистам командир танкового батальона с позывным "Брест".
Танк Т-90 Прорыв - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Танкисты уничтожили на Купянском направлении наблюдательный пункт ВСУ
30 января, 04:08
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала