https://ria.ru/20240210/spetsoperatsiya-1926556656.html

Танкисты группировки "Юг" показали кадры работы на Северском направлении

Танкисты группировки "Юг" показали кадры работы на Северском направлении - РИА Новости, 10.02.2024

Танкисты группировки "Юг" показали кадры работы на Северском направлении

Танкисты 2-го Армейского корпуса группировки войск "Юг" поддерживают огнем наступающие штурмовые подразделения на Северском направлении, уничтожая укрепленные... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T10:30

2024-02-10T10:30

2024-02-10T10:30

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926554936_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_615e60217a1f806c7b0497ddd74b9311.jpg

ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Танкисты 2-го Армейского корпуса группировки войск "Юг" поддерживают огнем наступающие штурмовые подразделения на Северском направлении, уничтожая укрепленные украинские позиции и пехоту, передает корреспондент РИА Новости с передовой. "Сейчас работы много, наши идут в наступление, мы занимаемся поддержкой пехоты: разбираем здания укрытия, а также работаем по живой силе противника", - заявил РИА Новости командир танка с позывным "Алтай". Командир танкового батальона отметил надежность, точность и неприхотливость боевой машины Т-62, на которых выполняет боевые задачи его батальон. "Батальон воюет на танках Т-62, самый надежный танк. Стреляет, как снайперская винтовка. Поражает цель со второго выстрела. Это надежный и неприхотливый танк", - рассказал журналистам командир танкового батальона с позывным "Брест".

https://ria.ru/20240130/tankisty-1924263058.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Боевая работа танкистов в зоне СВО Боевая работа танкистов в зоне СВО 2024-02-10T10:30 true PT2M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины