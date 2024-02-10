https://ria.ru/20240210/spetsoperatsiya-1926536890.html

Российский боец рассказал, какие боеприпасы используют для коптеров

Российский боец рассказал, какие боеприпасы используют для коптеров - РИА Новости, 10.02.2024

Российский боец рассказал, какие боеприпасы используют для коптеров

Российские военные на левом берегу Днепра активно используют штатные боеприпасы для сброса с коптеров, рассказал РИА Новости командир подразделения... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T07:32

2024-02-10T07:32

2024-02-10T09:44

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ГЕНИЧЕСК, 10 фев - РИА Новости. Российские военные на левом берегу Днепра активно используют штатные боеприпасы для сброса с коптеров, рассказал РИА Новости командир подразделения беспилотников с позывным "Якорь". Корреспондент РИА Новости наблюдал за боевой работой российских операторов беспилотников на переднем крае на херсонском направлении. "Отечественные производители стали нам помогать штатными боеприпасам, которые имеют разные виды, разные размеры и разные функции выполняют. Есть КЗСП (кумулятивный – ред.) – это боеприпас прожигающий, воспламенительный. Есть ОФСП (осколочно-фугасный – ред.) разных размеров: 0,3; 0,5; 1 и так далее, которые служат поражению целей так же, как ВОГ-25 (выстрел осколочный гранатометный – ред.)", – сказал боец. Перед боевым вылетом коптер со взведенным боеприпасом устанавливается на специальную взлетную платформу. Она представляет из себя раскладывающуюся пластиковую подставку, стабильно удерживающую беспилотник над землей, благодаря чему дрон с подвешенным к нему боезарядом может безопасно взлететь. После взлета оператор выводит дрон на цель, аппарат зависает над идентифицированным ранее и выверенным объектом противника и производит сброс. Камера коптера фиксирует успешный подрыв боеприпаса. Затем дрон производит доразведку местности и возвращается.

https://ria.ru/20240210/spetsoperatsiya-1926536708.html

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Работа операторов беспилотников на Херсонском направлении Работа операторов беспилотников на Херсонском направлении 2024-02-10T07:32 true PT5M14S

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технологии, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность