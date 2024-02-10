Рейтинг@Mail.ru
Российский военный рассказал, как в ВСУ маскируются под гражданских - РИА Новости, 10.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:24 10.02.2024 (обновлено: 09:46 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/spetsoperatsiya-1926536708.html
Российский военный рассказал, как в ВСУ маскируются под гражданских
Российский военный рассказал, как в ВСУ маскируются под гражданских - РИА Новости, 10.02.2024
Российский военный рассказал, как в ВСУ маскируются под гражданских
Российский военный с позывным "Якорь" рассказал РИА Новости, как украинские боевики на правом берегу Днепра маскируются под мирное население. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T07:24
2024-02-10T09:46
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921301015_0:186:3069:1912_1920x0_80_0_0_35577752d16d67034870285dc62e8c75.jpg
ГЕНИЧЕСК, 10 фев - РИА Новости. Российский военный с позывным "Якорь" рассказал РИА Новости, как украинские боевики на правом берегу Днепра маскируются под мирное население. Корреспондент РИА Новости наблюдал за боевой работой российских операторов беспилотников на переднем крае на херсонском направлении. "Якорь" – командир подразделения, которое активно следит за противоположным берегом. "Мы наблюдаем за каждой территорией, за каждой машиной, каждой антенной и пытаемся выявить что-либо интересное, что является, так сказать, помощником для военнослужащих, находящихся напротив нас. То, что может помешать нам, но помочь им, все это мы уничтожаем независимо от размера и количества", – пояснил "Якорь". Он отметил, что операторы дронов могут действовать на удалении около 15 километров в тылу противника. "Наблюдаем движение двух лиц. Прежде чем доложить, мы сначала выявляем, кем они являются – гражданскими или военнослужащими. Также высматриваем их территорию, их дом. Высматриваем антенны, следы, рядом проходящие. Может быть, что-то будет накрыто, перекрыто, или выявится, что под их куртками спрятан бронежилет, как оно обычно и бывает. Все это делается для маскировки", – рассказал "Якорь". По его словам, военные ВСУ маскируются под мирных жителей массово и на системной основе. "Так они и работают, исключительно, я бы сказал. Только приезжие выходят в форме", – добавил собеседник агентства. По его словам, такие методы маскировки в ВСУ связаны с тем, что они знают, что российским военным категорически запрещено открывать огонь по гражданским. Пользуясь этим, украинские боевики ведут перемещения под личиной гражданских и действуют в непосредственной близости от жилых домов мирного населения. Однако в этот раз российские разведчики достоверно выяснили, что в их поле зрения попали именно военные, которые прикинулись гражданскими. Укрытие, где у них было спрятано транспортное средство, было атаковано дронами-камикадзе. После двух ударов FPV-дронов цель была уничтожена. "Выявили, обнаружили и уничтожили", – подытожил "Якорь".
https://ria.ru/20240210/pokhischeniya-1926534795.html
https://ria.ru/20240210/spetsoperatsiya-1926534270.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа операторов беспилотников на Херсонском направлении
Работа операторов беспилотников на Херсонском направлении
2024-02-10T07:24
true
PT5M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921301015_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_ae1a83af69400c63829768625d13e6dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Российский военный рассказал, как в ВСУ маскируются под гражданских

Российский военный рассказал, как боевики ВСУ маскируются под гражданских

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 10 фев - РИА Новости. Российский военный с позывным "Якорь" рассказал РИА Новости, как украинские боевики на правом берегу Днепра маскируются под мирное население.
Корреспондент РИА Новости наблюдал за боевой работой российских операторов беспилотников на переднем крае на херсонском направлении. "Якорь" – командир подразделения, которое активно следит за противоположным берегом.
"Мы наблюдаем за каждой территорией, за каждой машиной, каждой антенной и пытаемся выявить что-либо интересное, что является, так сказать, помощником для военнослужащих, находящихся напротив нас. То, что может помешать нам, но помочь им, все это мы уничтожаем независимо от размера и количества", – пояснил "Якорь".
Он отметил, что операторы дронов могут действовать на удалении около 15 километров в тылу противника.
"Наблюдаем движение двух лиц. Прежде чем доложить, мы сначала выявляем, кем они являются – гражданскими или военнослужащими. Также высматриваем их территорию, их дом. Высматриваем антенны, следы, рядом проходящие. Может быть, что-то будет накрыто, перекрыто, или выявится, что под их куртками спрятан бронежилет, как оно обычно и бывает. Все это делается для маскировки", – рассказал "Якорь".
По его словам, военные ВСУ маскируются под мирных жителей массово и на системной основе.
Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
"Айдар"* похитил более ста человек в ЛНР с 2014 года
Вчера, 06:54
"Так они и работают, исключительно, я бы сказал. Только приезжие выходят в форме", – добавил собеседник агентства.
По его словам, такие методы маскировки в ВСУ связаны с тем, что они знают, что российским военным категорически запрещено открывать огонь по гражданским. Пользуясь этим, украинские боевики ведут перемещения под личиной гражданских и действуют в непосредственной близости от жилых домов мирного населения.
Однако в этот раз российские разведчики достоверно выяснили, что в их поле зрения попали именно военные, которые прикинулись гражданскими. Укрытие, где у них было спрятано транспортное средство, было атаковано дронами-камикадзе. После двух ударов FPV-дронов цель была уничтожена.
"Выявили, обнаружили и уничтожили", – подытожил "Якорь".
Оператор дрона за работой - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
Бойцы "Ахмата" уничтожили укрепрайон ВСУ в Серебрянском лесничестве
Вчера, 06:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала