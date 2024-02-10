https://ria.ru/20240210/spetsoperatsiya-1926536708.html

Российский военный рассказал, как в ВСУ маскируются под гражданских

Российский военный рассказал, как в ВСУ маскируются под гражданских - РИА Новости, 10.02.2024

Российский военный рассказал, как в ВСУ маскируются под гражданских

Российский военный с позывным "Якорь" рассказал РИА Новости, как украинские боевики на правом берегу Днепра маскируются под мирное население. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T07:24

2024-02-10T07:24

2024-02-10T09:46

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК, 10 фев - РИА Новости. Российский военный с позывным "Якорь" рассказал РИА Новости, как украинские боевики на правом берегу Днепра маскируются под мирное население. Корреспондент РИА Новости наблюдал за боевой работой российских операторов беспилотников на переднем крае на херсонском направлении. "Якорь" – командир подразделения, которое активно следит за противоположным берегом. "Мы наблюдаем за каждой территорией, за каждой машиной, каждой антенной и пытаемся выявить что-либо интересное, что является, так сказать, помощником для военнослужащих, находящихся напротив нас. То, что может помешать нам, но помочь им, все это мы уничтожаем независимо от размера и количества", – пояснил "Якорь". Он отметил, что операторы дронов могут действовать на удалении около 15 километров в тылу противника. "Наблюдаем движение двух лиц. Прежде чем доложить, мы сначала выявляем, кем они являются – гражданскими или военнослужащими. Также высматриваем их территорию, их дом. Высматриваем антенны, следы, рядом проходящие. Может быть, что-то будет накрыто, перекрыто, или выявится, что под их куртками спрятан бронежилет, как оно обычно и бывает. Все это делается для маскировки", – рассказал "Якорь". По его словам, военные ВСУ маскируются под мирных жителей массово и на системной основе. "Так они и работают, исключительно, я бы сказал. Только приезжие выходят в форме", – добавил собеседник агентства. По его словам, такие методы маскировки в ВСУ связаны с тем, что они знают, что российским военным категорически запрещено открывать огонь по гражданским. Пользуясь этим, украинские боевики ведут перемещения под личиной гражданских и действуют в непосредственной близости от жилых домов мирного населения. Однако в этот раз российские разведчики достоверно выяснили, что в их поле зрения попали именно военные, которые прикинулись гражданскими. Укрытие, где у них было спрятано транспортное средство, было атаковано дронами-камикадзе. После двух ударов FPV-дронов цель была уничтожена. "Выявили, обнаружили и уничтожили", – подытожил "Якорь".

https://ria.ru/20240210/pokhischeniya-1926534795.html

https://ria.ru/20240210/spetsoperatsiya-1926534270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа операторов беспилотников на Херсонском направлении Работа операторов беспилотников на Херсонском направлении 2024-02-10T07:24 true PT5M14S

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия