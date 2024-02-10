https://ria.ru/20240210/spetsoperatsiya-1926532167.html

Минометчики уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении

Минометчики уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 10.02.2024

Минометчики уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении

Минометный расчет 120-миллиметрового миномета 2Б23 "Нона-М1" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил замаскированные позиции ВСУ... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T05:06

2024-02-10T05:06

2024-02-10T05:14

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923070188_0:7:3111:1757_1920x0_80_0_0_53a5b76495ecde492210d293a933b79f.jpg

ЛУГАНСК, 10 фев — РИА Новости. Минометный расчет 120-миллиметрового миномета 2Б23 "Нона-М1" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил замаскированные позиции ВСУ вместе с украинской пехотой на Купянском направлении, сообщили в Минобороны России. "Один из расчетов миномета "Нона-М1" уничтожил замаскированные украинские позиции вместе с находившимися там боевиками. Удар минометчики нанесли во время попытки украинских сил атаковать рубежи российской обороны", — рассказали в оборонном ведомстве.Российские военные уточнили, что координаты целей были получены в результате проведенной аэроразведки: противник подтягивал силы для новой волны наступления, минометный расчет застал противника врасплох. Миномет "Нона-М1" предназначен для уничтожения живой силы противника и поражения его легкобронированной и небронированной техники. Для ведения стрельбы из миномета "Нона-М1" можно использовать всю широкую номенклатуру артиллерийских мин калибра 120-миллиметров, а также большую часть выстрелов с готовыми нарезами, которые используются для применения другими орудиями семейства "Нона".

https://ria.ru/20240210/spetsoperatsiya-1926531668.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность