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Минометчики уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении
Минометчики уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 10.02.2024
Минометчики уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении
Минометный расчет 120-миллиметрового миномета 2Б23 "Нона-М1" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил замаскированные позиции ВСУ... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T05:06
2024-02-10T05:06
2024-02-10T05:14
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ЛУГАНСК, 10 фев — РИА Новости. Минометный расчет 120-миллиметрового миномета 2Б23 "Нона-М1" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил замаскированные позиции ВСУ вместе с украинской пехотой на Купянском направлении, сообщили в Минобороны России. "Один из расчетов миномета "Нона-М1" уничтожил замаскированные украинские позиции вместе с находившимися там боевиками. Удар минометчики нанесли во время попытки украинских сил атаковать рубежи российской обороны", — рассказали в оборонном ведомстве.Российские военные уточнили, что координаты целей были получены в результате проведенной аэроразведки: противник подтягивал силы для новой волны наступления, минометный расчет застал противника врасплох. Миномет "Нона-М1" предназначен для уничтожения живой силы противника и поражения его легкобронированной и небронированной техники. Для ведения стрельбы из миномета "Нона-М1" можно использовать всю широкую номенклатуру артиллерийских мин калибра 120-миллиметров, а также большую часть выстрелов с готовыми нарезами, которые используются для применения другими орудиями семейства "Нона".
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Минометчики уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении
МО: минометчики ЗВО уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Купянском
ЛУГАНСК, 10 фев — РИА Новости. Минометный расчет 120-миллиметрового миномета 2Б23 "Нона-М1" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил замаскированные позиции ВСУ вместе с украинской пехотой на Купянском направлении, сообщили в Минобороны России.
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"Один из расчетов миномета "Нона-М1" уничтожил замаскированные украинские позиции вместе с находившимися там боевиками. Удар минометчики нанесли во время попытки украинских сил атаковать рубежи российской обороны", — рассказали в оборонном ведомстве.
Российские военные уточнили, что координаты целей были получены в результате проведенной аэроразведки: противник подтягивал силы для новой волны наступления, минометный расчет застал противника врасплох.
Миномет "Нона-М1" предназначен для уничтожения живой силы противника и поражения его легкобронированной и небронированной техники. Для ведения стрельбы из миномета "Нона-М1" можно использовать всю широкую номенклатуру артиллерийских мин калибра 120-миллиметров, а также большую часть выстрелов с готовыми нарезами, которые используются для применения другими орудиями семейства "Нона".
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