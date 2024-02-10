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Минометчики уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 10.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 10.02.2024 (обновлено: 05:14 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/spetsoperatsiya-1926532167.html
Минометчики уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении
Минометчики уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 10.02.2024
Минометчики уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении
Минометный расчет 120-миллиметрового миномета 2Б23 "Нона-М1" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил замаскированные позиции ВСУ... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T05:06
2024-02-10T05:14
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 10 фев — РИА Новости. Минометный расчет 120-миллиметрового миномета 2Б23 "Нона-М1" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил замаскированные позиции ВСУ вместе с украинской пехотой на Купянском направлении, сообщили в Минобороны России. &quot;Один из расчетов миномета &quot;Нона-М1&quot; уничтожил замаскированные украинские позиции вместе с находившимися там боевиками. Удар минометчики нанесли во время попытки украинских сил атаковать рубежи российской обороны&quot;, — рассказали в оборонном ведомстве.Российские военные уточнили, что координаты целей были получены в результате проведенной аэроразведки: противник подтягивал силы для новой волны наступления, минометный расчет застал противника врасплох. Миномет "Нона-М1" предназначен для уничтожения живой силы противника и поражения его легкобронированной и небронированной техники. Для ведения стрельбы из миномета "Нона-М1" можно использовать всю широкую номенклатуру артиллерийских мин калибра 120-миллиметров, а также большую часть выстрелов с готовыми нарезами, которые используются для применения другими орудиями семейства "Нона".
https://ria.ru/20240210/spetsoperatsiya-1926531668.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Минометчики уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении

МО: минометчики ЗВО уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Купянском

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России подготавливает миномет в зоне СВО
Военнослужащий ВС России подготавливает миномет в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС России подготавливает миномет в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 фев — РИА Новости. Минометный расчет 120-миллиметрового миномета 2Б23 "Нона-М1" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил замаскированные позиции ВСУ вместе с украинской пехотой на Купянском направлении, сообщили в Минобороны России.
«

"Один из расчетов миномета "Нона-М1" уничтожил замаскированные украинские позиции вместе с находившимися там боевиками. Удар минометчики нанесли во время попытки украинских сил атаковать рубежи российской обороны", — рассказали в оборонном ведомстве.

Российские военные уточнили, что координаты целей были получены в результате проведенной аэроразведки: противник подтягивал силы для новой волны наступления, минометный расчет застал противника врасплох.
Миномет "Нона-М1" предназначен для уничтожения живой силы противника и поражения его легкобронированной и небронированной техники. Для ведения стрельбы из миномета "Нона-М1" можно использовать всю широкую номенклатуру артиллерийских мин калибра 120-миллиметров, а также большую часть выстрелов с готовыми нарезами, которые используются для применения другими орудиями семейства "Нона".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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