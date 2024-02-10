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Десантники уничтожили танк и склад ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 10.02.2024
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04:14 10.02.2024 (обновлено: 04:19 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/spetsoperatsiya-1926530295.html
Десантники уничтожили танк и склад ВСУ на правом берегу Днепра
Десантники уничтожили танк и склад ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 10.02.2024
Десантники уничтожили танк и склад ВСУ на правом берегу Днепра
Десантники группировки войск "Днепр" уничтожили танк и полевой склад с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T04:14
2024-02-10T04:19
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ЛУГАНСК, 10 фев — РИА Новости. Десантники группировки войск "Днепр" уничтожили танк и полевой склад с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России. &quot;Подразделения артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск &quot;Днепр&quot; выполняют огневые задачи по подавлению пунктов управления, ведению контрбатарейной борьбы и уничтожению огневых средств, вооружения, военной техники и живой силы противника на правом берегу Днепра в Херсонской области&quot;, — сообщили в МО РФ.По данным ведомства, десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящемся под контролем украинских формирований. "Корректировка огня осуществлялась с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который также фиксировал попадание в цель и ее уничтожение. Точным огнем по заданным координатам разведанных целей был уничтожен танк ВСУ и полевой склад с боеприпасами", — дополнили в Минобороны.Ранее в военном ведомстве сообщили, что "Солнцепеки" уничтожили позиции ВСУ на правом берегу Днепра.
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность
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Десантники уничтожили танк и склад ВСУ на правом берегу Днепра

МО: десантники уничтожили танк и склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России несет гильзу от 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б"
Военнослужащий ВС России несет гильзу от 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС России несет гильзу от 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 фев — РИА Новости. Десантники группировки войск "Днепр" уничтожили танк и полевой склад с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
«

"Подразделения артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи по подавлению пунктов управления, ведению контрбатарейной борьбы и уничтожению огневых средств, вооружения, военной техники и живой силы противника на правом берегу Днепра в Херсонской области", — сообщили в МО РФ.

По данным ведомства, десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящемся под контролем украинских формирований.
"Корректировка огня осуществлялась с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который также фиксировал попадание в цель и ее уничтожение. Точным огнем по заданным координатам разведанных целей был уничтожен танк ВСУ и полевой склад с боеприпасами", — дополнили в Минобороны.
Ранее в военном ведомстве сообщили, что "Солнцепеки" уничтожили позиции ВСУ на правом берегу Днепра.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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