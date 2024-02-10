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Десантники уничтожили танк и склад ВСУ на правом берегу Днепра
Десантники уничтожили танк и склад ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 10.02.2024
Десантники уничтожили танк и склад ВСУ на правом берегу Днепра
Десантники группировки войск "Днепр" уничтожили танк и полевой склад с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T04:14
2024-02-10T04:14
2024-02-10T04:19
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ЛУГАНСК, 10 фев — РИА Новости. Десантники группировки войск "Днепр" уничтожили танк и полевой склад с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Подразделения артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи по подавлению пунктов управления, ведению контрбатарейной борьбы и уничтожению огневых средств, вооружения, военной техники и живой силы противника на правом берегу Днепра в Херсонской области", — сообщили в МО РФ.По данным ведомства, десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящемся под контролем украинских формирований. "Корректировка огня осуществлялась с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который также фиксировал попадание в цель и ее уничтожение. Точным огнем по заданным координатам разведанных целей был уничтожен танк ВСУ и полевой склад с боеприпасами", — дополнили в Минобороны.Ранее в военном ведомстве сообщили, что "Солнцепеки" уничтожили позиции ВСУ на правом берегу Днепра.
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Десантники уничтожили танк и склад ВСУ на правом берегу Днепра
МО: десантники уничтожили танк и склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра
ЛУГАНСК, 10 фев — РИА Новости. Десантники группировки войск "Днепр" уничтожили танк и полевой склад с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
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"Подразделения артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи по подавлению пунктов управления, ведению контрбатарейной борьбы и уничтожению огневых средств, вооружения, военной техники и живой силы противника на правом берегу Днепра в Херсонской области", — сообщили в МО РФ.
По данным ведомства, десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящемся под контролем украинских формирований.
"Корректировка огня осуществлялась с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который также фиксировал попадание в цель и ее уничтожение. Точным огнем по заданным координатам разведанных целей был уничтожен танк ВСУ и полевой склад с боеприпасами", — дополнили в Минобороны.
Ранее в военном ведомстве сообщили, что "Солнцепеки" уничтожили позиции ВСУ на правом берегу Днепра.
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