https://ria.ru/20240210/spetsoperatsiya-1926530295.html

Десантники уничтожили танк и склад ВСУ на правом берегу Днепра

Десантники уничтожили танк и склад ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 10.02.2024

Десантники уничтожили танк и склад ВСУ на правом берегу Днепра

Десантники группировки войск "Днепр" уничтожили танк и полевой склад с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T04:14

2024-02-10T04:14

2024-02-10T04:19

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907605222_0:0:2842:1599_1920x0_80_0_0_c0baf3c69a52bceebdd1e3fe5dee33f4.jpg

ЛУГАНСК, 10 фев — РИА Новости. Десантники группировки войск "Днепр" уничтожили танк и полевой склад с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Подразделения артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи по подавлению пунктов управления, ведению контрбатарейной борьбы и уничтожению огневых средств, вооружения, военной техники и живой силы противника на правом берегу Днепра в Херсонской области", — сообщили в МО РФ.По данным ведомства, десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящемся под контролем украинских формирований. "Корректировка огня осуществлялась с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который также фиксировал попадание в цель и ее уничтожение. Точным огнем по заданным координатам разведанных целей был уничтожен танк ВСУ и полевой склад с боеприпасами", — дополнили в Минобороны.Ранее в военном ведомстве сообщили, что "Солнцепеки" уничтожили позиции ВСУ на правом берегу Днепра.

https://ria.ru/20240210/etap-1926528547.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность