https://ria.ru/20240210/siriya-1926526884.html
Израиль совершил ракетную атаку на провинцию Дамаск
Израиль совершил ракетную атаку на провинцию Дамаск - РИА Новости, 10.02.2024
Израиль совершил ракетную атаку на провинцию Дамаск
Израиль совершил в ночь на субботу воздушную атаку на сирийскую столичную провинцию Дамаск, средства противовоздушной обороны Сирии сбили часть ракет, заявило... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T02:58
2024-02-10T02:58
2024-02-10T03:07
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КАИР, 10 фев - РИА Новости. Израиль совершил в ночь на субботу воздушную атаку на сирийскую столичную провинцию Дамаск, средства противовоздушной обороны Сирии сбили часть ракет, заявило министерство обороны САР."Сегодня приблизительно в 01.05 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по ряду пунктов в провинции Дамаск. Средства нашей противовоздушной обороны отреагировали на ракеты противника и сбили некоторые из них", - говорится в заявлении минобороны Сирии.В заявлении отмечается, что в результате атаки нанесен некоторый материальный ущерб.Это уже вторая атака на Дамаск менее чем за сутки. В пятницу днем сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya сообщал, что средства ПВО Сирии отражают атаку в окрестностях сирийской столицы, в небе над городом были слышны взрывы. Позднее минобороны Сирии заявило, что средства ПВО сбили к западу от Дамаска два беспилотника, залетевших с территории оккупированных Израилем Голанских высот.
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в мире, израиль, дамаск (город), сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Дамаск (город), Сирия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль совершил ракетную атаку на провинцию Дамаск
МО: Израиль совершил ракетную атаку на провинцию Дамаск, ПВО сбила часть ракет
КАИР, 10 фев - РИА Новости. Израиль совершил в ночь на субботу воздушную атаку на сирийскую столичную провинцию Дамаск, средства противовоздушной обороны Сирии сбили часть ракет, заявило министерство обороны САР.
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"Сегодня приблизительно в 01.05 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по ряду пунктов в провинции Дамаск. Средства нашей противовоздушной обороны отреагировали на ракеты противника и сбили некоторые из них", - говорится в заявлении минобороны Сирии.
В заявлении отмечается, что в результате атаки нанесен некоторый материальный ущерб.
Это уже вторая атака на Дамаск менее чем за сутки. В пятницу днем сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya сообщал, что средства ПВО Сирии отражают атаку в окрестностях сирийской столицы, в небе над городом были слышны взрывы. Позднее минобороны Сирии заявило, что средства ПВО сбили к западу от Дамаска два беспилотника, залетевших с территории оккупированных Израилем Голанских высот.
Минобороны Сирии заявило о двух беспилотниках, сбитых на западе от Дамаска