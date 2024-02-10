https://ria.ru/20240210/siriya-1926526884.html

Израиль совершил ракетную атаку на провинцию Дамаск

Израиль совершил ракетную атаку на провинцию Дамаск - РИА Новости, 10.02.2024

Израиль совершил ракетную атаку на провинцию Дамаск

Израиль совершил в ночь на субботу воздушную атаку на сирийскую столичную провинцию Дамаск, средства противовоздушной обороны Сирии сбили часть ракет, заявило... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T02:58

2024-02-10T02:58

2024-02-10T03:07

в мире

израиль

дамаск (город)

сирия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 10 фев - РИА Новости. Израиль совершил в ночь на субботу воздушную атаку на сирийскую столичную провинцию Дамаск, средства противовоздушной обороны Сирии сбили часть ракет, заявило министерство обороны САР."Сегодня приблизительно в 01.05 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по ряду пунктов в провинции Дамаск. Средства нашей противовоздушной обороны отреагировали на ракеты противника и сбили некоторые из них", - говорится в заявлении минобороны Сирии.В заявлении отмечается, что в результате атаки нанесен некоторый материальный ущерб.Это уже вторая атака на Дамаск менее чем за сутки. В пятницу днем сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya сообщал, что средства ПВО Сирии отражают атаку в окрестностях сирийской столицы, в небе над городом были слышны взрывы. Позднее минобороны Сирии заявило, что средства ПВО сбили к западу от Дамаска два беспилотника, залетевших с территории оккупированных Израилем Голанских высот.

https://ria.ru/20240209/bespilotniki-1926452318.html

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в мире, израиль, дамаск (город), сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году