https://ria.ru/20240210/sholts-1926582832.html

Байден помешал Шольцу послать важный сигнал России, пишут СМИ

Байден помешал Шольцу послать важный сигнал России, пишут СМИ - РИА Новости, 10.02.2024

Байден помешал Шольцу послать важный сигнал России, пишут СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц приехал в США в худший для главы Белого дома Джо Байдена момент, пишет Spiegel. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T14:54

2024-02-10T14:54

2024-02-10T14:54

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц приехал в США в худший для главы Белого дома Джо Байдена момент, пишет Spiegel."Канцлер обеспокоен ситуацией на Украине. Своим визитом в Вашингтон Шольц хотел показать Москве образ сильного Запада, но президент США Байден отказался от роли влиятельного партнера", — говорится в публикации.В статье отмечается, что визит состоялся в тот самый момент, когда хозяин Овального кабинета выглядит более слабым и уязвимым, чем когда-либо за все время пребывания на посту.Ранее специальный прокурор Роберт Хёр опубликовал доклад по делу о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. В нем он отмечает, что президент хранил секретные бумаги по "невинной ошибке" из-за проблем с памятью, даже не вспомнил, когда был вице-президентом. В ответ Байден заявил, что его память в порядке, но тут же оговорился, назвав премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху чужим именем.Как отмечалось, американскому президенту не грозит уголовное преследование после проведенного расследования.

https://ria.ru/20240210/putin-1926569167.html

https://ria.ru/20240210/sholts-1926547818.html

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