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Шольц дерзко отреагировал на интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 10.02.2024
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09:24 10.02.2024 (обновлено: 10:16 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/sholts-1926547818.html
Шольц дерзко отреагировал на интервью Путина Карлсону
Шольц дерзко отреагировал на интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 10.02.2024
Шольц дерзко отреагировал на интервью Путина Карлсону
Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с Джо Байденом раскритиковал интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону."Мы увидели... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T09:24
2024-02-10T10:16
специальная военная операция на украине
в мире
германия
олаф шольц
владимир путин
украина
сша
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с Джо Байденом раскритиковал интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону."Мы увидели смехотворное интервью Путина &lt;...&gt;. Он всегда говорит много лжи об истории этой войны", — сказал Шольц.На своей странице в X, он повторил подобный тезис и высказался в пользу поддержки Украины.Тем не менее, люди в комментариях к его посту осудили канцлера и призвали прислушаться к Путину, не позорить Германию и перестать быть марионеткой США. Карлсон в ночь на 9 февраля выложил двухчасовое интервью с Путиным. На данный момент в соцсети X его посмотрели около 166 миллионов человек. Число просмотров видео в YouTube — около десяти миллионов. Интервью также попало на первые полосы немецких СМИ. Высказывания Путина опубликовали на сайтах Bild, Spiegel, Focus, Welt, Zeit, Handelsblatt, Tagesschau (ARD), ZDF, Berliner Zeitung и Süddeutsche Zeitung.Издания обратили внимание на заявление российского лидера об отсутствии у Москвы планов нападать на Польшу. Кроме того, их заинтересовали его слова о некомпетентности немецкого правительства на фоне того, что Киев не пускает газ в Германию по своей территории, в то время как ФРГ остается вторым после США финансовым спонсором Украины.
https://ria.ru/20240210/zakharova-1926543402.html
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html
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в мире, германия, олаф шольц, владимир путин, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Олаф Шольц, Владимир Путин, Украина, США
Шольц дерзко отреагировал на интервью Путина Карлсону

Шольц назвал интервью Путина Карлсону смехотворным на встрече с Байденом

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с Джо Байденом раскритиковал интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.

"Мы увидели смехотворное интервью Путина <...>. Он всегда говорит много лжи об истории этой войны", — сказал Шольц.
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На своей странице в X, он повторил подобный тезис и высказался в пользу поддержки Украины.
Тем не менее, люди в комментариях к его посту осудили канцлера и призвали прислушаться к Путину, не позорить Германию и перестать быть марионеткой США.

Карлсон в ночь на 9 февраля выложил двухчасовое интервью с Путиным. На данный момент в соцсети X его посмотрели около 166 миллионов человек. Число просмотров видео в YouTube — около десяти миллионов.

Интервью также попало на первые полосы немецких СМИ. Высказывания Путина опубликовали на сайтах Bild, Spiegel, Focus, Welt, Zeit, Handelsblatt, Tagesschau (ARD), ZDF, Berliner Zeitung и Süddeutsche Zeitung.
Издания обратили внимание на заявление российского лидера об отсутствии у Москвы планов нападать на Польшу. Кроме того, их заинтересовали его слова о некомпетентности немецкого правительства на фоне того, что Киев не пускает газ в Германию по своей территории, в то время как ФРГ остается вторым после США финансовым спонсором Украины.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону
9 февраля, 04:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияОлаф ШольцВладимир ПутинУкраинаСША
 
 
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