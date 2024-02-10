https://ria.ru/20240210/sholts-1926547818.html

Шольц дерзко отреагировал на интервью Путина Карлсону

Шольц дерзко отреагировал на интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 10.02.2024

Шольц дерзко отреагировал на интервью Путина Карлсону

Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с Джо Байденом раскритиковал интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону."Мы увидели... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T09:24

2024-02-10T09:24

2024-02-10T10:16

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с Джо Байденом раскритиковал интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону."Мы увидели смехотворное интервью Путина <...>. Он всегда говорит много лжи об истории этой войны", — сказал Шольц.На своей странице в X, он повторил подобный тезис и высказался в пользу поддержки Украины.Тем не менее, люди в комментариях к его посту осудили канцлера и призвали прислушаться к Путину, не позорить Германию и перестать быть марионеткой США. Карлсон в ночь на 9 февраля выложил двухчасовое интервью с Путиным. На данный момент в соцсети X его посмотрели около 166 миллионов человек. Число просмотров видео в YouTube — около десяти миллионов. Интервью также попало на первые полосы немецких СМИ. Высказывания Путина опубликовали на сайтах Bild, Spiegel, Focus, Welt, Zeit, Handelsblatt, Tagesschau (ARD), ZDF, Berliner Zeitung и Süddeutsche Zeitung.Издания обратили внимание на заявление российского лидера об отсутствии у Москвы планов нападать на Польшу. Кроме того, их заинтересовали его слова о некомпетентности немецкого правительства на фоне того, что Киев не пускает газ в Германию по своей территории, в то время как ФРГ остается вторым после США финансовым спонсором Украины.

https://ria.ru/20240210/zakharova-1926543402.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

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в мире, германия, олаф шольц, владимир путин, украина, сша