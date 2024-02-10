https://ria.ru/20240210/scheta-1926567946.html

Пресс-секретарь Киркорова опровергла сообщения о блокировке его счетов

Пресс-секретарь Киркорова опровергла сообщения о блокировке его счетов - РИА Новости, 10.02.2024

Пресс-секретарь Киркорова опровергла сообщения о блокировке его счетов

Пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла сообщения СМИ о блокировке его счетов. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T12:36

2024-02-10T12:36

2024-02-10T14:10

шоубиз

филипп киркоров

федеральная налоговая служба (фнс россии)

россия

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла сообщения СМИ о блокировке его счетов. Как сообщал телеканал РЕН ТВ со ссылкой на базу данных ФНС, счета артиста в трех банках заблокировали по требованию налогового ведомства. "Это неправда. Счета не заблокированы", — сказала Успенская РИА Новости.В конце января стало известно, что с Киркорова взыскали задолженность по налогам почти на восемь миллионов рублей. Кроме того, он проходит одним из ответчиков по иску на миллиард рублей к участникам так называемой голой вечеринки, организованной блогершей Анастасией Ивлеевой и вызвавшей мощную волну возмущения в обществе. Истица — представитель "религиозного братства "Морозов-Златоуст" — требует с Ивлеевой, Кирокорова, рэпера Vacío, Лолиты и Димы Билана по 200 миллионов рублей.В начале января Российское авторское общество потребовало от Киркорова два миллиона рублей за невыплату вознаграждения авторам песен, которые он исполнил в Кремлевском дворце в апреле 2022 года. Этот иск зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы.

https://ria.ru/20240131/lazarev-1924593864.html

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филипп киркоров, федеральная налоговая служба (фнс россии), россия