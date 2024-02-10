https://ria.ru/20240210/sboi-1926525441.html

В Пентагоне рассказали о частоте сбоев GPS на восточном фланге НАТО

В Пентагоне рассказали о частоте сбоев GPS на восточном фланге НАТО - РИА Новости, 10.02.2024

В Пентагоне рассказали о частоте сбоев GPS на восточном фланге НАТО

Сообщения о сбоях в системах GPS на восточном фланге НАТО поступают несколько лет, сообщили в Пентагоне. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T02:04

2024-02-10T02:04

2024-02-10T02:04

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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Сообщения о сбоях в системах GPS на восточном фланге НАТО поступают несколько лет, сообщили в Пентагоне. "С 2020 года произошло значительное увеличение количества сообщений о вмешательстве в системы GPS на восточном фланге НАТО", - сообщил представитель Пентагона. Более подробную информацию военное ведомство рекомендовало запрашивать в профильных структурах береговой охраны и минтранса. Ранее командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявил, что сбой в работе GPS-навигации авиалайнеров и кораблей обнаружен на восточном фланге НАТО. По его словам, сбой в работе был обнаружен в районе от Финляндии через страны Прибалтики и Польшу. Опубликовавшее комментарий военного издание Telegraph утверждало, что якобы российская система радиоэлектронной борьбы вмешивается в работу GPS. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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