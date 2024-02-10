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В США заявили, что отследили российские военные самолеты у берегов Аляски
В США заявили, что отследили российские военные самолеты у берегов Аляски - РИА Новости, 10.02.2024
В США заявили, что отследили российские военные самолеты у берегов Аляски
Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило в соцсети X, что 9 февраля обнаружило и отследило полет четырех российских военных самолетов в международном РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T02:52
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило в соцсети X, что 9 февраля обнаружило и отследило полет четырех российских военных самолетов в международном воздушном пространстве рядом с Аляской. "NORAD обнаружило и отследило четыре российских военных самолета в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски 9 февраля 2024 года", — говорится в сообщении.В командовании добавили, что "российская активность" в зоне ПВО Аляски осуществляется на регулярной основе и не рассматривается в качестве угрозы. Как отмечается, североамериканское командование ПВО в третий раз за последние четыре дня обнаружило российские самолеты. Ранее в NORAD сообщали, что 6 и 8 февраля отследило полеты российских военных самолетов. В Минобороны не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
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аляска, россия, norad, в мире, сша
Аляска, Россия, NORAD, В мире, США
В США заявили, что отследили российские военные самолеты у берегов Аляски
Военные США заявили, что отследили четыре самолета России у берегов Аляски
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило в соцсети X
, что 9 февраля обнаружило и отследило полет четырех российских военных самолетов в международном воздушном пространстве рядом с Аляской.
«
"NORAD обнаружило и отследило четыре российских военных самолета в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски 9 февраля 2024 года", — говорится в сообщении.
В командовании добавили, что "российская активность" в зоне ПВО Аляски осуществляется на регулярной основе и не рассматривается в качестве угрозы.
Как отмечается, североамериканское командование ПВО в третий раз за последние четыре дня обнаружило российские самолеты.
Ранее в NORAD сообщали, что 6 и 8 февраля отследило полеты российских военных самолетов.
В Минобороны не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
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