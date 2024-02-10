https://ria.ru/20240210/samolety-1926526428.html

В США заявили, что отследили российские военные самолеты у берегов Аляски

В США заявили, что отследили российские военные самолеты у берегов Аляски - РИА Новости, 10.02.2024

В США заявили, что отследили российские военные самолеты у берегов Аляски

Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило в соцсети X, что 9 февраля обнаружило и отследило полет четырех российских военных самолетов в международном РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T02:52

2024-02-10T02:52

2024-02-10T02:58

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило в соцсети X, что 9 февраля обнаружило и отследило полет четырех российских военных самолетов в международном воздушном пространстве рядом с Аляской. "NORAD обнаружило и отследило четыре российских военных самолета в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски 9 февраля 2024 года", — говорится в сообщении.В командовании добавили, что "российская активность" в зоне ПВО Аляски осуществляется на регулярной основе и не рассматривается в качестве угрозы. Как отмечается, североамериканское командование ПВО в третий раз за последние четыре дня обнаружило российские самолеты. Ранее в NORAD сообщали, что 6 и 8 февраля отследило полеты российских военных самолетов. В Минобороны не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.

https://ria.ru/20240123/alyaska-1922865363.html

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аляска, россия, norad, в мире, сша