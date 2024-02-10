https://ria.ru/20240210/samolet-1926537787.html

Затулин обвинил секретаря СНБО Украины во лжи про Ил-76

Затулин обвинил секретаря СНБО Украины во лжи про Ил-76 - РИА Новости, 10.02.2024

Затулин обвинил секретаря СНБО Украины во лжи про Ил-76

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов банально... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T07:36

2024-02-10T07:36

2024-02-10T07:36

россия

белгородская область

киев

алексей данилов

константин затулин

владимир путин

вооруженные силы украины

ил-76

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов банально врет, что на борту сбитого Ил-76 не было украинских пленных. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов через день после публикации в американских СМИ с подтверждением применения ракеты Patriot по Ил-76 с украинскими пленными стал отрицать их присутствие на этом самолете, сбитом ВСУ в Белгородской области 24 января. Кроме того, Данилов заявил, что "не нужно быть так категоричными" в утверждении, что самолет сбила украинская сторона. "Человек, который не вылезает из бункера в Киеве, вряд ли может быть экспертом в том, кто был и кого не былого на борту этого самолета. Тем более были продемонстрированы документы и части тел с характерными татуировками. Поэтому господин Данилов банально врет, что с ним случается не в первый раз. Это является его постоянной профессией", - сказал Затулин РИА Новости. Депутат подчеркнул, что Данилов вносит несомненный вклад во вранье киевского режима. "Это не повод для ерничанья, но мне кажется, что люди умерли бы со смеху, если бы кто-то сказал, что вообще можно всерьез относиться к каким-либо заявлениям секретаря Данилова. За время прихода его на этот пост, он столько раз врал. Единственно, что остается неизменным - его русофобия", - отметил депутат. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.

https://ria.ru/20240209/il-76-1926445227.html

https://ria.ru/20240208/antonov-1926271327.html

https://ria.ru/20240205/gosdep-1925570279.html

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белгородская область

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