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Затулин обвинил секретаря СНБО Украины во лжи про Ил-76 - РИА Новости, 10.02.2024
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07:36 10.02.2024
https://ria.ru/20240210/samolet-1926537787.html
Затулин обвинил секретаря СНБО Украины во лжи про Ил-76
Затулин обвинил секретаря СНБО Украины во лжи про Ил-76 - РИА Новости, 10.02.2024
Затулин обвинил секретаря СНБО Украины во лжи про Ил-76
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов банально... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T07:36
2024-02-10T07:36
россия
белгородская область
киев
алексей данилов
константин затулин
владимир путин
вооруженные силы украины
ил-76
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов банально врет, что на борту сбитого Ил-76 не было украинских пленных. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов через день после публикации в американских СМИ с подтверждением применения ракеты Patriot по Ил-76 с украинскими пленными стал отрицать их присутствие на этом самолете, сбитом ВСУ в Белгородской области 24 января. Кроме того, Данилов заявил, что "не нужно быть так категоричными" в утверждении, что самолет сбила украинская сторона. "Человек, который не вылезает из бункера в Киеве, вряд ли может быть экспертом в том, кто был и кого не былого на борту этого самолета. Тем более были продемонстрированы документы и части тел с характерными татуировками. Поэтому господин Данилов банально врет, что с ним случается не в первый раз. Это является его постоянной профессией", - сказал Затулин РИА Новости. Депутат подчеркнул, что Данилов вносит несомненный вклад во вранье киевского режима. "Это не повод для ерничанья, но мне кажется, что люди умерли бы со смеху, если бы кто-то сказал, что вообще можно всерьез относиться к каким-либо заявлениям секретаря Данилова. За время прихода его на этот пост, он столько раз врал. Единственно, что остается неизменным - его русофобия", - отметил депутат. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
https://ria.ru/20240209/il-76-1926445227.html
https://ria.ru/20240208/antonov-1926271327.html
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россия, белгородская область, киев, алексей данилов, константин затулин, владимир путин, вооруженные силы украины, ил-76, зрк с-300, крушение ил-76 в белгородской области, политика
Россия, Белгородская область, Киев, Алексей Данилов, Константин Затулин, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Ил-76, ЗРК С-300, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Политика
Затулин обвинил секретаря СНБО Украины во лжи про Ил-76

Затулин: секретарь СНБО Украины Данилов банально врет про Ил-76

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / СК РФ
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Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов банально врет, что на борту сбитого Ил-76 не было украинских пленных.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов через день после публикации в американских СМИ с подтверждением применения ракеты Patriot по Ил-76 с украинскими пленными стал отрицать их присутствие на этом самолете, сбитом ВСУ в Белгородской области 24 января. Кроме того, Данилов заявил, что "не нужно быть так категоричными" в утверждении, что самолет сбила украинская сторона.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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9 февраля, 15:37
"Человек, который не вылезает из бункера в Киеве, вряд ли может быть экспертом в том, кто был и кого не былого на борту этого самолета. Тем более были продемонстрированы документы и части тел с характерными татуировками. Поэтому господин Данилов банально врет, что с ним случается не в первый раз. Это является его постоянной профессией", - сказал Затулин РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что Данилов вносит несомненный вклад во вранье киевского режима. "Это не повод для ерничанья, но мне кажется, что люди умерли бы со смеху, если бы кто-то сказал, что вообще можно всерьез относиться к каким-либо заявлениям секретаря Данилова. За время прихода его на этот пост, он столько раз врал. Единственно, что остается неизменным - его русофобия", - отметил депутат.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.
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Антонов рассказал о реакции США на планы о расследовании теракта с Ил-76
8 февраля, 21:36
По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
В Госдепе по-хамски ответили на вопрос о причастности ВСУ к теракту с Ил-76
5 февраля, 22:55
 
РоссияБелгородская областьКиевАлексей ДаниловКонстантин ЗатулинВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныИл-76ЗРК С-300Крушение Ил-76 в Белгородской областиПолитика
 
 
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