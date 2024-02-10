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В РАН призвали начать бороться за мигрантов
В РАН призвали начать бороться за мигрантов - РИА Новости, 10.02.2024
В РАН призвали начать бороться за мигрантов
России стоит начать над привлечение в страну трудовых мигрантов из-за растущий конкуренции со стороны других стран, заявила директор Института демографических... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T12:22
2024-02-10T12:22
2024-02-10T12:22
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. России стоит начать над привлечение в страну трудовых мигрантов из-за растущий конкуренции со стороны других стран, заявила директор Института демографических исследований РАН Марина Храмова в интервью РБК.По ее словам, в настоящий момент для жителей стран СНГ, ищущих работу, Китай и европейские государства начал выглядеть более привлекательными."Страны арабского мира, те же ОАЭ, Катар, тоже стали привлекать мигрантов из центральноазиатских стран", — рассказала она.В связи с этим России необходимо начать привлекать мигрантов, особенно квалифицированных, подчеркнула эксперт. В частности, можно привлечь будущих работников повышенной зарплатой и полисом ДМС, добавила Марина ХрамоваВ целом, долгосрочный эффект для российской экономики от притока мигрантов положителен, заявила директор Института демографических исследований РАН .
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россия, китай, оаэ, российская академия наук, снг
Россия, Китай, ОАЭ, Российская академия наук, СНГ
В РАН призвали начать бороться за мигрантов
РАН: между Россией, ЕС, ОАЭ и Китаем усилилась конкуренция за трудовых мигрантов
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
России стоит начать над привлечение в страну трудовых мигрантов из-за растущий конкуренции со стороны других стран, заявила директор Института демографических исследований РАН Марина Храмова в интервью РБК
.
По ее словам, в настоящий момент для жителей стран СНГ, ищущих работу, Китай и европейские государства начал выглядеть более привлекательными.
"Страны арабского мира, те же ОАЭ, Катар, тоже стали привлекать мигрантов из центральноазиатских стран", — рассказала она.
В связи с этим России необходимо начать привлекать мигрантов, особенно квалифицированных, подчеркнула эксперт. В частности, можно привлечь будущих работников повышенной зарплатой и полисом ДМС, добавила Марина Храмова
В целом, долгосрочный эффект для российской экономики от притока мигрантов положителен, заявила директор Института демографических исследований РАН .
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