https://ria.ru/20240210/rossiya-1926566433.html

В РАН призвали начать бороться за мигрантов

В РАН призвали начать бороться за мигрантов - РИА Новости, 10.02.2024

В РАН призвали начать бороться за мигрантов

России стоит начать над привлечение в страну трудовых мигрантов из-за растущий конкуренции со стороны других стран, заявила директор Института демографических... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T12:22

2024-02-10T12:22

2024-02-10T12:22

россия

китай

оаэ

российская академия наук

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. России стоит начать над привлечение в страну трудовых мигрантов из-за растущий конкуренции со стороны других стран, заявила директор Института демографических исследований РАН Марина Храмова в интервью РБК.По ее словам, в настоящий момент для жителей стран СНГ, ищущих работу, Китай и европейские государства начал выглядеть более привлекательными."Страны арабского мира, те же ОАЭ, Катар, тоже стали привлекать мигрантов из центральноазиатских стран", — рассказала она.В связи с этим России необходимо начать привлекать мигрантов, особенно квалифицированных, подчеркнула эксперт. В частности, можно привлечь будущих работников повышенной зарплатой и полисом ДМС, добавила Марина ХрамоваВ целом, долгосрочный эффект для российской экономики от притока мигрантов положителен, заявила директор Института демографических исследований РАН .

https://ria.ru/20240115/migranty-1921364403.html

россия

китай

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россия, китай, оаэ, российская академия наук, снг