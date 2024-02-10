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Дирекция выставки "Россия" отвергла причастность к ее рекламе в США - РИА Новости, 10.02.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
14:19 10.02.2024 (обновлено: 14:21 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/reklama-1926578314.html
Дирекция выставки "Россия" отвергла причастность к ее рекламе в США
Дирекция выставки "Россия" отвергла причастность к ее рекламе в США - РИА Новости, 10.02.2024
Дирекция выставки "Россия" отвергла причастность к ее рекламе в США
Дирекция выставки "Россия" не имеет отношения к рекламе выставки в США, сообщили РИА Новости в пресс-службе выставки-форума. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T14:19
2024-02-10T14:21
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
сша
нью-йорк (город)
москва
в мире
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Дирекция выставки "Россия" не имеет отношения к рекламе выставки в США, сообщили РИА Новости в пресс-службе выставки-форума. Ранее жители США выкладывали в соцсетях фото и видео с рекламными вставками выставки "Россия" на американских телеканалах. Также в соцсетях публиковалось видео наружной рекламы мероприятия в Нью-Йорке. "Дирекция выставки отношения к этому не имеет", - заявили организаторы выставки. Международная выставка-форум "Россия" стартовала 4 ноября на территории ВДНХ в Москве. На выставке предоставлены экспозиции 89 регионов России, а также федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
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сша
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выставка-форум "россия", сша, нью-йорк (город), москва, в мире
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", США, Нью-Йорк (город), Москва, В мире
Дирекция выставки "Россия" отвергла причастность к ее рекламе в США

Дирекция выставки "Россия" отвергла причастность к ее рекламе на ТВ в США

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСветовая инсталляция перед открытием Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ
Световая инсталляция перед открытием Международной выставки-форума Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Световая инсталляция перед открытием Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Дирекция выставки "Россия" не имеет отношения к рекламе выставки в США, сообщили РИА Новости в пресс-службе выставки-форума.
Ранее жители США выкладывали в соцсетях фото и видео с рекламными вставками выставки "Россия" на американских телеканалах. Также в соцсетях публиковалось видео наружной рекламы мероприятия в Нью-Йорке.
Ключевые результаты и достижения страны: выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Масштаб мероприятий на международной выставке-форуме "России" поражает.

Руководитель Лаборатории Молодежной Робототехники Университета ИТМО Игорь Лосицкий и умный Робот Роботецкий

Масштаб мероприятий на международной выставке-форуме "России" поражает.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел концерт "Большой зимний детский День Рождения". Праздник отметил 101 ребенок.

Праздничный концерт Большой зимний детский День Рождения

Прошел концерт "Большой зимний детский День Рождения". Праздник отметил 101 ребенок.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 17
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Состоялась торжественная церемония открытия новой экспозиции "Аллеи славы".

Торжественная церемония открытия новой экспозиции Аллеи славы

Состоялась торжественная церемония открытия новой экспозиции "Аллеи славы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 17
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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступил на пленарной сессии "Главные достижения цифровой экономики России".

Пленарная сессия Главные достижения цифровой экономики России

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступил на пленарной сессии "Главные достижения цифровой экономики России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 17
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Российский дизайнер Артемий Лебедев рассказал о роли нейросетей и о том, почему они никогда не заменят человека.

Дизайнер Артемий Лебедев

Российский дизайнер Артемий Лебедев рассказал о роли нейросетей и о том, почему они никогда не заменят человека.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ гости узнают о разных отраслях национальной экономики, в том числе промышленном производстве, сельском хозяйстве, науке, культуре и туризме.

Международная выставка-форум Россия

На ВДНХ гости узнают о разных отраслях национальной экономики, в том числе промышленном производстве, сельском хозяйстве, науке, культуре и туризме.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники также подготовили различные активности.

Международная выставка-форум Россия

Участники также подготовили различные активности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На концерте "В ритме Цифры" выступила певица Клава Кока.

Певица Клава Кока на концерте В ритме Цифры

На концерте "В ритме Цифры" выступила певица Клава Кока.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Регионы ярко демонстрируют свои культурные традиции и обычаи.

Работа выставки Россия

Регионы ярко демонстрируют свои культурные традиции и обычаи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства".

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пленарной сессии Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства

Прошла пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 17
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Каждый стенд на выставке уникален.

Международная выставка-форум Россия

Каждый стенд на выставке уникален.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Благодаря этому посетители могут сделать необычные фотографии.

Международная выставка-форум Россия

Благодаря этому посетители могут сделать необычные фотографии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Певица Маргарита Позоян поделилась с гостями творческим опытом.

Певица Маргарита Позоян на мастер-классе Уникальное звучание

Певица Маргарита Позоян поделилась с гостями творческим опытом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего на выставке работает 131 экспозиция.

Международная выставка-форум Россия

Всего на выставке работает 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для детей организовали творческие мастер-классы "Создаем Герб Семьи" и "Адаптивные игрушки".

Творческие мастер-классы для детей: Создаем Герб Семьи

Для детей организовали творческие мастер-классы "Создаем Герб Семьи" и "Адаптивные игрушки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла презентация Школьной лиги "Битвы роботов".

Презентация Школьной лиги Битвы роботов

Прошла презентация Школьной лиги "Битвы роботов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетить выставку можно бесплатно.

Международная выставка-форум Россия

Посетить выставку можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 17

Масштаб мероприятий на международной выставке-форуме "России" поражает.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 17

Прошел концерт "Большой зимний детский День Рождения". Праздник отметил 101 ребенок.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 17

Состоялась торжественная церемония открытия новой экспозиции "Аллеи славы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 17

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступил на пленарной сессии "Главные достижения цифровой экономики России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 17

Российский дизайнер Артемий Лебедев рассказал о роли нейросетей и о том, почему они никогда не заменят человека.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 17

На ВДНХ гости узнают о разных отраслях национальной экономики, в том числе промышленном производстве, сельском хозяйстве, науке, культуре и туризме.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 17

Участники также подготовили различные активности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 17

На концерте "В ритме Цифры" выступила певица Клава Кока.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 17

Регионы ярко демонстрируют свои культурные традиции и обычаи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 17

Прошла пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 17

Каждый стенд на выставке уникален.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 17

Благодаря этому посетители могут сделать необычные фотографии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 17

Певица Маргарита Позоян поделилась с гостями творческим опытом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 17

Всего на выставке работает 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 17

Для детей организовали творческие мастер-классы "Создаем Герб Семьи" и "Адаптивные игрушки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 17

Прошла презентация Школьной лиги "Битвы роботов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 17

Посетить выставку можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 17
"Дирекция выставки отношения к этому не имеет", - заявили организаторы выставки.
Международная выставка-форум "Россия" стартовала 4 ноября на территории ВДНХ в Москве. На выставке предоставлены экспозиции 89 регионов России, а также федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
Церемония открытия съезда Движения первых на выставке Россия
Почти каждый посетитель выставки "Россия" высоко оценил ее, показал опрос
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