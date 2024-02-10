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Дирекция выставки "Россия" отвергла причастность к ее рекламе в США

Дирекция выставки "Россия" отвергла причастность к ее рекламе в США - РИА Новости, 10.02.2024

Дирекция выставки "Россия" отвергла причастность к ее рекламе в США

Дирекция выставки "Россия" не имеет отношения к рекламе выставки в США, сообщили РИА Новости в пресс-службе выставки-форума. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T14:19

2024-02-10T14:19

2024-02-10T14:21

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Дирекция выставки "Россия" не имеет отношения к рекламе выставки в США, сообщили РИА Новости в пресс-службе выставки-форума. Ранее жители США выкладывали в соцсетях фото и видео с рекламными вставками выставки "Россия" на американских телеканалах. Также в соцсетях публиковалось видео наружной рекламы мероприятия в Нью-Йорке. "Дирекция выставки отношения к этому не имеет", - заявили организаторы выставки. Международная выставка-форум "Россия" стартовала 4 ноября на территории ВДНХ в Москве. На выставке предоставлены экспозиции 89 регионов России, а также федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

https://ria.ru/20240207/vystavka-1925917101.html

сша

нью-йорк (город)

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2024

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выставка-форум "россия", сша, нью-йорк (город), москва, в мире