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Дирекция выставки "Россия" отвергла причастность к ее рекламе в США
Дирекция выставки "Россия" отвергла причастность к ее рекламе в США - РИА Новости, 10.02.2024
Дирекция выставки "Россия" отвергла причастность к ее рекламе в США
Дирекция выставки "Россия" не имеет отношения к рекламе выставки в США, сообщили РИА Новости в пресс-службе выставки-форума. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T14:19
2024-02-10T14:19
2024-02-10T14:21
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Дирекция выставки "Россия" не имеет отношения к рекламе выставки в США, сообщили РИА Новости в пресс-службе выставки-форума. Ранее жители США выкладывали в соцсетях фото и видео с рекламными вставками выставки "Россия" на американских телеканалах. Также в соцсетях публиковалось видео наружной рекламы мероприятия в Нью-Йорке. "Дирекция выставки отношения к этому не имеет", - заявили организаторы выставки. Международная выставка-форум "Россия" стартовала 4 ноября на территории ВДНХ в Москве. На выставке предоставлены экспозиции 89 регионов России, а также федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
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выставка-форум "россия", сша, нью-йорк (город), москва, в мире
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", США, Нью-Йорк (город), Москва, В мире
Дирекция выставки "Россия" отвергла причастность к ее рекламе в США
Дирекция выставки "Россия" отвергла причастность к ее рекламе на ТВ в США МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Дирекция выставки "Россия" не имеет отношения к рекламе выставки в США, сообщили РИА Новости в пресс-службе выставки-форума.
Ранее жители США выкладывали в соцсетях фото и видео с рекламными вставками выставки "Россия" на американских телеканалах. Также в соцсетях публиковалось видео наружной рекламы мероприятия в Нью-Йорке.
Ключевые результаты и достижения страны: выставка-форум "Россия" © Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк
Масштаб мероприятий на международной выставке-форуме "России" поражает.
Масштаб мероприятий на международной выставке-форуме "России" поражает.
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Прошел концерт "Большой зимний детский День Рождения". Праздник отметил 101 ребенок.
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Состоялась торжественная церемония открытия новой экспозиции "Аллеи славы".
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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступил на пленарной сессии "Главные достижения цифровой экономики России".
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступил на пленарной сессии "Главные достижения цифровой экономики России".
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На ВДНХ гости узнают о разных отраслях национальной экономики, в том числе промышленном производстве, сельском хозяйстве, науке, культуре и туризме.
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Участники также подготовили различные активности.
Участники также подготовили различные активности.
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На концерте "В ритме Цифры" выступила певица Клава Кока.
На концерте "В ритме Цифры" выступила певица Клава Кока.
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Регионы ярко демонстрируют свои культурные традиции и обычаи.
Регионы ярко демонстрируют свои культурные традиции и обычаи.
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Прошла пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства".
Прошла пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства".
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Каждый стенд на выставке уникален.
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Благодаря этому посетители могут сделать необычные фотографии.
Благодаря этому посетители могут сделать необычные фотографии.
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк
Певица Маргарита Позоян поделилась с гостями творческим опытом.
Певица Маргарита Позоян поделилась с гостями творческим опытом.
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк
Всего на выставке работает 131 экспозиция.
Всего на выставке работает 131 экспозиция.
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Для детей организовали творческие мастер-классы "Создаем Герб Семьи" и "Адаптивные игрушки".
Для детей организовали творческие мастер-классы "Создаем Герб Семьи" и "Адаптивные игрушки".
15 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк
Прошла презентация Школьной лиги "Битвы роботов".
Прошла презентация Школьной лиги "Битвы роботов".
16 из 17
Посетить выставку можно бесплатно.
17 из 17
Масштаб мероприятий на международной выставке-форуме "России" поражает.
1 из 17
Прошел концерт "Большой зимний детский День Рождения". Праздник отметил 101 ребенок.
2 из 17
Состоялась торжественная церемония открытия новой экспозиции "Аллеи славы".
3 из 17
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступил на пленарной сессии "Главные достижения цифровой экономики России".
4 из 17
Российский дизайнер Артемий Лебедев рассказал о роли нейросетей и о том, почему они никогда не заменят человека.
5 из 17
На ВДНХ гости узнают о разных отраслях национальной экономики, в том числе промышленном производстве, сельском хозяйстве, науке, культуре и туризме.
6 из 17
Участники также подготовили различные активности.
7 из 17
На концерте "В ритме Цифры" выступила певица Клава Кока.
8 из 17
Регионы ярко демонстрируют свои культурные традиции и обычаи.
9 из 17
Прошла пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства".
10 из 17
Каждый стенд на выставке уникален.
11 из 17
Благодаря этому посетители могут сделать необычные фотографии.
12 из 17
Певица Маргарита Позоян поделилась с гостями творческим опытом.
13 из 17
Всего на выставке работает 131 экспозиция.
14 из 17
Для детей организовали творческие мастер-классы "Создаем Герб Семьи" и "Адаптивные игрушки".
15 из 17
Прошла презентация Школьной лиги "Битвы роботов".
16 из 17
Посетить выставку можно бесплатно.
17 из 17
"Дирекция выставки отношения к этому не имеет", - заявили организаторы выставки.
Международная выставка-форум "Россия" стартовала 4 ноября на территории ВДНХ в Москве. На выставке предоставлены экспозиции 89 регионов России, а также федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
Почти каждый посетитель выставки "Россия" высоко оценил ее, показал опрос