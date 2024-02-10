https://ria.ru/20240210/pvo-1926584731.html

ПВО и ВКС за неделю сбили два украинских самолета и 488 беспилотников

ПВО и ВКС за неделю сбили два украинских самолета и 488 беспилотников - РИА Новости, 10.02.2024

ПВО и ВКС за неделю сбили два украинских самолета и 488 беспилотников

ВКС России и ПВО за минувшую неделю (период с 4 по 10 февраля) сбили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25, 488 беспилотников и 34 снаряда различных... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T15:04

2024-02-10T15:04

2024-02-10T15:13

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

миг-29

су-25

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. ВКС России и ПВО за минувшую неделю (период с 4 по 10 февраля) сбили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25, 488 беспилотников и 34 снаряда различных РСЗО, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты самолеты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины, 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Vampire", "Ураган" и "Ольха", а также 488 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 570 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 12166 беспилотных летательных аппаратов, 464 зенитных ракетных комплекса, 14956 танков и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8008 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18419 единиц специальной военной автомобильной техники.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, миг-29, су-25, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)