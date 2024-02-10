https://ria.ru/20240210/pvo-1926584731.html
ПВО и ВКС за неделю сбили два украинских самолета и 488 беспилотников
ПВО и ВКС за неделю сбили два украинских самолета и 488 беспилотников - РИА Новости, 10.02.2024
ПВО и ВКС за неделю сбили два украинских самолета и 488 беспилотников
ВКС России и ПВО за минувшую неделю (период с 4 по 10 февраля) сбили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25, 488 беспилотников и 34 снаряда различных... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T15:04
2024-02-10T15:04
2024-02-10T15:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
миг-29
су-25
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. ВКС России и ПВО за минувшую неделю (период с 4 по 10 февраля) сбили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25, 488 беспилотников и 34 снаряда различных РСЗО, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты самолеты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины, 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Vampire", "Ураган" и "Ольха", а также 488 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 570 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 12166 беспилотных летательных аппаратов, 464 зенитных ракетных комплекса, 14956 танков и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8008 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18419 единиц специальной военной автомобильной техники.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, миг-29, су-25, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, МиГ-29, Су-25, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО и ВКС за неделю сбили два украинских самолета и 488 беспилотников
ВКС и ПВО за неделю сбили МиГ-29, Су-25, 34 снаряда РСЗО и 488 беспилотников ВСУ