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ПВО и ВКС за неделю сбили два украинских самолета и 488 беспилотников - РИА Новости, 10.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:04 10.02.2024 (обновлено: 15:13 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/pvo-1926584731.html
ПВО и ВКС за неделю сбили два украинских самолета и 488 беспилотников
ПВО и ВКС за неделю сбили два украинских самолета и 488 беспилотников - РИА Новости, 10.02.2024
ПВО и ВКС за неделю сбили два украинских самолета и 488 беспилотников
ВКС России и ПВО за минувшую неделю (период с 4 по 10 февраля) сбили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25, 488 беспилотников и 34 снаряда различных... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T15:04
2024-02-10T15:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
миг-29
су-25
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. ВКС России и ПВО за минувшую неделю (период с 4 по 10 февраля) сбили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25, 488 беспилотников и 34 снаряда различных РСЗО, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты самолеты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины, 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Vampire", "Ураган" и "Ольха", а также 488 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 570 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 12166 беспилотных летательных аппаратов, 464 зенитных ракетных комплекса, 14956 танков и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8008 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18419 единиц специальной военной автомобильной техники.
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вооруженные силы украины, миг-29, су-25, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, МиГ-29, Су-25, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО и ВКС за неделю сбили два украинских самолета и 488 беспилотников

ВКС и ПВО за неделю сбили МиГ-29, Су-25, 34 снаряда РСЗО и 488 беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. ВКС России и ПВО за минувшую неделю (период с 4 по 10 февраля) сбили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25, 488 беспилотников и 34 снаряда различных РСЗО, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты самолеты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины, 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Vampire", "Ураган" и "Ольха", а также 488 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 570 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 12166 беспилотных летательных аппаратов, 464 зенитных ракетных комплекса, 14956 танков и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8008 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18419 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
9 февраля, 17:05
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМиГ-29Су-25БезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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