https://ria.ru/20240210/putin-1926613045.html

Французский политик заявил о бешенстве НАТО из-за слов Путина

Французский политик заявил о бешенстве НАТО из-за слов Путина - РИА Новости, 10.02.2024

Французский политик заявил о бешенстве НАТО из-за слов Путина

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону привело Североатлантический альянс в ярость, написал лидер движения... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T19:15

2024-02-10T19:15

2024-02-10T22:40

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону привело Североатлантический альянс в ярость, написал лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Историческое интервью Карлсона с Путиным разъярило всю систему НАТО, потому что оно дает людям информацию, отличную от их пропаганды, и они не могут с этим смириться!" — отметил он.По словам политика, это происходит в то время, когда вся политика ЕС и военного блока терпит крах."И это их личный провал, который отражает это интервью!" — резюмировал он.Ранее Путин заявил в интервью Карлсону, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России. По словам президента, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах. Он добавил, что убежден в возможности достичь консенсуса: рано или поздно Москва и Киев договорятся, отношения между братскими народами восстановятся.

https://ria.ru/20240210/putin-1926586470.html

https://ria.ru/20240210/zakharova-1926543402.html

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