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Французский политик заявил о бешенстве НАТО из-за слов Путина - РИА Новости, 10.02.2024
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19:15 10.02.2024 (обновлено: 22:40 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/putin-1926613045.html
Французский политик заявил о бешенстве НАТО из-за слов Путина
Французский политик заявил о бешенстве НАТО из-за слов Путина - РИА Новости, 10.02.2024
Французский политик заявил о бешенстве НАТО из-за слов Путина
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону привело Североатлантический альянс в ярость, написал лидер движения... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T19:15
2024-02-10T22:40
в мире
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такер карлсон
флориан филиппо
патриот
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону привело Североатлантический альянс в ярость, написал лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Историческое интервью Карлсона с Путиным разъярило всю систему НАТО, потому что оно дает людям информацию, отличную от их пропаганды, и они не могут с этим смириться!" — отметил он.По словам политика, это происходит в то время, когда вся политика ЕС и военного блока терпит крах."И это их личный провал, который отражает это интервью!" — резюмировал он.Ранее Путин заявил в интервью Карлсону, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России. По словам президента, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах. Он добавил, что убежден в возможности достичь консенсуса: рано или поздно Москва и Киев договорятся, отношения между братскими народами восстановятся.
https://ria.ru/20240210/putin-1926586470.html
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в мире, россия, москва, киев, владимир путин, такер карлсон, флориан филиппо, патриот, нато, евросоюз, интервью владимира путина такеру карлсону
В мире, Россия, Москва, Киев, Владимир Путин, Такер Карлсон, Флориан Филиппо, Патриот, НАТО, Евросоюз, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Французский политик заявил о бешенстве НАТО из-за слов Путина

Лидер движения "Патриоты" Филиппо: интервью Путина привело НАТО в бешенство

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону привело Североатлантический альянс в ярость, написал лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Историческое интервью Карлсона с Путиным разъярило всю систему НАТО, потому что оно дает людям информацию, отличную от их пропаганды, и они не могут с этим смириться!" — отметил он.
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
"Они боятся". В США сделали шокирующее заявление после интервью Путина
Вчера, 15:22
По словам политика, это происходит в то время, когда вся политика ЕС и военного блока терпит крах.
"И это их личный провал, который отражает это интервью!" — резюмировал он.
Ранее Путин заявил в интервью Карлсону, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России. По словам президента, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах. Он добавил, что убежден в возможности достичь консенсуса: рано или поздно Москва и Киев договорятся, отношения между братскими народами восстановятся.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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В миреРоссияМоскваКиевВладимир ПутинТакер КарлсонФлориан ФилиппоПатриотНАТОЕвросоюзИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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