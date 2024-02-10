https://ria.ru/20240210/putin-1926605998.html

Пушилин в 17-ю годовщину Мюнхенской речи Путина напомнил ее тезисы

Пушилин в 17-ю годовщину Мюнхенской речи Путина напомнил ее тезисы - РИА Новости, 10.02.2024

Пушилин в 17-ю годовщину Мюнхенской речи Путина напомнил ее тезисы

Глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале напомнил об озвученных в ходе Мюнхенской речи президентом РФ Владимиром Путиным 17 лет назад тезисах. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T17:58

2024-02-10T17:58

2024-02-10T17:58

политика

владимир путин

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале напомнил об озвученных в ходе Мюнхенской речи президентом РФ Владимиром Путиным 17 лет назад тезисах. Как заявил Пушилин, речь на Мюнхенской конференции в 2007 году стала отправной точкой, содержащей прямой призыв России к мировому сообществу о необходимости глубинных изменений. "Сегодня минуло ровно 17 лет с момента резонансной речи нашего президента. И прошедшие годы показали, что ее ключевые тезисы подтвердили дальновидную правоту российского лидера и сегодня звучат еще более актуально", - говорится в сообщении Пушилина. Как заявил Путин в ходе выступления в Мюнхене еще в 2007 году, Россия видит все большее пренебрежение принципами международного права, а мир подошел к тому рубежному моменту, когда должны серьезно задуматься над всей архитектурой глобальной безопасности.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

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Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, донецкая народная республика, денис пушилин