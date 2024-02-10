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Пушилин в 17-ю годовщину Мюнхенской речи Путина напомнил ее тезисы - РИА Новости, 10.02.2024
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17:58 10.02.2024
https://ria.ru/20240210/putin-1926605998.html
Пушилин в 17-ю годовщину Мюнхенской речи Путина напомнил ее тезисы
Пушилин в 17-ю годовщину Мюнхенской речи Путина напомнил ее тезисы - РИА Новости, 10.02.2024
Пушилин в 17-ю годовщину Мюнхенской речи Путина напомнил ее тезисы
Глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале напомнил об озвученных в ходе Мюнхенской речи президентом РФ Владимиром Путиным 17 лет назад тезисах. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T17:58
2024-02-10T17:58
политика
владимир путин
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале напомнил об озвученных в ходе Мюнхенской речи президентом РФ Владимиром Путиным 17 лет назад тезисах. Как заявил Пушилин, речь на Мюнхенской конференции в 2007 году стала отправной точкой, содержащей прямой призыв России к мировому сообществу о необходимости глубинных изменений. "Сегодня минуло ровно 17 лет с момента резонансной речи нашего президента. И прошедшие годы показали, что ее ключевые тезисы подтвердили дальновидную правоту российского лидера и сегодня звучат еще более актуально", - говорится в сообщении Пушилина. Как заявил Путин в ходе выступления в Мюнхене еще в 2007 году, Россия видит все большее пренебрежение принципами международного права, а мир подошел к тому рубежному моменту, когда должны серьезно задуматься над всей архитектурой глобальной безопасности.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html
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политика, владимир путин, донецкая народная республика, денис пушилин
Политика, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин в 17-ю годовщину Мюнхенской речи Путина напомнил ее тезисы

Пушилин напомнил тезисы выступления Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВыступление Путина на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности
Выступление Путина на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Выступление Путина на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале напомнил об озвученных в ходе Мюнхенской речи президентом РФ Владимиром Путиным 17 лет назад тезисах.
Как заявил Пушилин, речь на Мюнхенской конференции в 2007 году стала отправной точкой, содержащей прямой призыв России к мировому сообществу о необходимости глубинных изменений.
«
"Сегодня минуло ровно 17 лет с момента резонансной речи нашего президента. И прошедшие годы показали, что ее ключевые тезисы подтвердили дальновидную правоту российского лидера и сегодня звучат еще более актуально", - говорится в сообщении Пушилина.
Как заявил Путин в ходе выступления в Мюнхене еще в 2007 году, Россия видит все большее пренебрежение принципами международного права, а мир подошел к тому рубежному моменту, когда должны серьезно задуматься над всей архитектурой глобальной безопасности.
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