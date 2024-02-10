Пушилин в 17-ю годовщину Мюнхенской речи Путина напомнил ее тезисы
Пушилин напомнил тезисы выступления Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВыступление Путина на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности
Выступление Путина на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале напомнил об озвученных в ходе Мюнхенской речи президентом РФ Владимиром Путиным 17 лет назад тезисах.
Как заявил Пушилин, речь на Мюнхенской конференции в 2007 году стала отправной точкой, содержащей прямой призыв России к мировому сообществу о необходимости глубинных изменений.
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"Сегодня минуло ровно 17 лет с момента резонансной речи нашего президента. И прошедшие годы показали, что ее ключевые тезисы подтвердили дальновидную правоту российского лидера и сегодня звучат еще более актуально", - говорится в сообщении Пушилина.
Как заявил Путин в ходе выступления в Мюнхене еще в 2007 году, Россия видит все большее пренебрежение принципами международного права, а мир подошел к тому рубежному моменту, когда должны серьезно задуматься над всей архитектурой глобальной безопасности.