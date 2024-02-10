https://ria.ru/20240210/putin-1926586470.html
"Они боятся". В США сделали шокирующее заявление после интервью Путина
"Они боятся". В США сделали шокирующее заявление после интервью Путина - РИА Новости, 10.02.2024
"Они боятся". В США сделали шокирующее заявление после интервью Путина
Запад боится, что из-за интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону мир узнает правду, заявил бывший разведчик ВС США... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T15:22
2024-02-10T15:22
2024-02-10T18:43
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вооруженные силы сша
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Запад боится, что из-за интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону мир узнает правду, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Те люди, которые пытаются заставить Карлсона молчать, буквально говорят: "нам нечего противопоставить этому, мы боимся Владимира Путина, потому что мы не знаем, как реагировать", — подчеркнул он.По словам бывшего военного, вместо того, чтобы пытаться скрыть интервью Путина, им следовало предоставить свои аргументы в противовес. Но на Западе понимают, что российский лидер говорил правду, которая только разоблачает их ложь, пояснил он."Такер Карлсон оказал американскому народу огромную услугу, поехав в Россию, чтобы взять это интервью", — резюмировал Риттер.Ранее Путин отметил в интервью Карлсону, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России. По словам президента, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах. Он добавил, что убежден в возможности достичь консенсуса — рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.
https://ria.ru/20240210/zakharova-1926571303.html
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россия, москва, киев, владимир путин, такер карлсон, скотт риттер, вооруженные силы сша, интервью владимира путина такеру карлсону
Россия, Москва, Киев, Владимир Путин, Такер Карлсон, Скотт Риттер, Вооруженные силы США, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
"Они боятся". В США сделали шокирующее заявление после интервью Путина
Риттер: Запад хочет заставить Карлсона молчать из страха перед интервью Путина
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Запад боится, что из-за интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону мир узнает правду, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom
.
"Те люди, которые пытаются заставить Карлсона молчать, буквально говорят: "нам нечего противопоставить этому, мы боимся Владимира Путина, потому что мы не знаем, как реагировать", — подчеркнул он.
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По словам бывшего военного, вместо того, чтобы пытаться скрыть интервью Путина, им следовало предоставить свои аргументы в противовес. Но на Западе понимают, что российский лидер говорил правду, которая только разоблачает их ложь, пояснил он.
"Такер Карлсон оказал американскому народу огромную услугу, поехав в Россию, чтобы взять это интервью", — резюмировал Риттер.
Ранее Путин отметил в интервью Карлсону, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России. По словам президента, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах. Он добавил, что убежден в возможности достичь консенсуса — рано или поздно Москва
и Киев
договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.
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