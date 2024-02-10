https://ria.ru/20240210/putin-1926586470.html

"Они боятся". В США сделали шокирующее заявление после интервью Путина

"Они боятся". В США сделали шокирующее заявление после интервью Путина - РИА Новости, 10.02.2024

"Они боятся". В США сделали шокирующее заявление после интервью Путина

Запад боится, что из-за интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону мир узнает правду, заявил бывший разведчик ВС США... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T15:22

2024-02-10T15:22

2024-02-10T18:43

россия

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владимир путин

такер карлсон

скотт риттер

вооруженные силы сша

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Запад боится, что из-за интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону мир узнает правду, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Те люди, которые пытаются заставить Карлсона молчать, буквально говорят: "нам нечего противопоставить этому, мы боимся Владимира Путина, потому что мы не знаем, как реагировать", — подчеркнул он.По словам бывшего военного, вместо того, чтобы пытаться скрыть интервью Путина, им следовало предоставить свои аргументы в противовес. Но на Западе понимают, что российский лидер говорил правду, которая только разоблачает их ложь, пояснил он."Такер Карлсон оказал американскому народу огромную услугу, поехав в Россию, чтобы взять это интервью", — резюмировал Риттер.Ранее Путин отметил в интервью Карлсону, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России. По словам президента, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах. Он добавил, что убежден в возможности достичь консенсуса — рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.

https://ria.ru/20240210/zakharova-1926571303.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926445776.html

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