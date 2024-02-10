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"Они боятся". В США сделали шокирующее заявление после интервью Путина - РИА Новости, 10.02.2024
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15:22 10.02.2024 (обновлено: 18:43 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/putin-1926586470.html
"Они боятся". В США сделали шокирующее заявление после интервью Путина
"Они боятся". В США сделали шокирующее заявление после интервью Путина - РИА Новости, 10.02.2024
"Они боятся". В США сделали шокирующее заявление после интервью Путина
Запад боится, что из-за интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону мир узнает правду, заявил бывший разведчик ВС США... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T15:22
2024-02-10T18:43
россия
москва
киев
владимир путин
такер карлсон
скотт риттер
вооруженные силы сша
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Запад боится, что из-за интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону мир узнает правду, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Те люди, которые пытаются заставить Карлсона молчать, буквально говорят: "нам нечего противопоставить этому, мы боимся Владимира Путина, потому что мы не знаем, как реагировать", — подчеркнул он.По словам бывшего военного, вместо того, чтобы пытаться скрыть интервью Путина, им следовало предоставить свои аргументы в противовес. Но на Западе понимают, что российский лидер говорил правду, которая только разоблачает их ложь, пояснил он."Такер Карлсон оказал американскому народу огромную услугу, поехав в Россию, чтобы взять это интервью", — резюмировал Риттер.Ранее Путин отметил в интервью Карлсону, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России. По словам президента, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах. Он добавил, что убежден в возможности достичь консенсуса — рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.
https://ria.ru/20240210/zakharova-1926571303.html
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россия, москва, киев, владимир путин, такер карлсон, скотт риттер, вооруженные силы сша, интервью владимира путина такеру карлсону
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"Они боятся". В США сделали шокирующее заявление после интервью Путина

Риттер: Запад хочет заставить Карлсона молчать из страха перед интервью Путина

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Запад боится, что из-за интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону мир узнает правду, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Те люди, которые пытаются заставить Карлсона молчать, буквально говорят: "нам нечего противопоставить этому, мы боимся Владимира Путина, потому что мы не знаем, как реагировать", — подчеркнул он.
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По словам бывшего военного, вместо того, чтобы пытаться скрыть интервью Путина, им следовало предоставить свои аргументы в противовес. Но на Западе понимают, что российский лидер говорил правду, которая только разоблачает их ложь, пояснил он.
"Такер Карлсон оказал американскому народу огромную услугу, поехав в Россию, чтобы взять это интервью", — резюмировал Риттер.
Ранее Путин отметил в интервью Карлсону, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России. По словам президента, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах. Он добавил, что убежден в возможности достичь консенсуса — рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.
Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону
Интервью Путина попало на первые полосы западных СМИ
9 февраля, 15:42
 
РоссияМоскваКиевВладимир ПутинТакер КарлсонСкотт РиттерВооруженные силы СШАИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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