https://ria.ru/20240210/putin-1926569167.html

"Готовимся". Заявление Путина поразило китайцев

"Готовимся". Заявление Путина поразило китайцев - РИА Новости, 10.02.2024

"Готовимся". Заявление Путина поразило китайцев

Читатели китайского издания "Гуанча" поддержали заявление президента России Владимира Путина в интервью журналисту Такеру Карлсону о том, конфликт на Украине... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T12:57

2024-02-10T12:57

2024-02-10T12:57

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

интервью владимира путина такеру карлсону

украина

россия

сша

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" поддержали заявление президента России Владимира Путина в интервью журналисту Такеру Карлсону о том, конфликт на Украине закончится за недели, если США прекратят поставки оружия Киеву. "США не смогут финансировать Украину в объеме, который был в начале конфликта, готовимся к поражению Киева", — написал один из комментаторов. "США будут заставлять Европу платить, лишь бы продлить конфликт", — отметил другой. "Запад должен выступить за мирные переговоры", — заявил третий. "Американцы хотят не мирных переговоров, а капитуляции России", — поделился мнением еще один из пользователей. "Все больше стран понимают, что гегемония США заканчивается", — заключили читатели.Ранее Путин отметил в интервью Карлсону, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России. По словам президента, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности — рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.

https://ria.ru/20240210/zakharova-1926543402.html

https://ria.ru/20240210/sholts-1926547818.html

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