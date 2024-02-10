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"Готовимся". Заявление Путина поразило китайцев - РИА Новости, 10.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:57 10.02.2024
https://ria.ru/20240210/putin-1926569167.html
"Готовимся". Заявление Путина поразило китайцев
"Готовимся". Заявление Путина поразило китайцев - РИА Новости, 10.02.2024
"Готовимся". Заявление Путина поразило китайцев
Читатели китайского издания "Гуанча" поддержали заявление президента России Владимира Путина в интервью журналисту Такеру Карлсону о том, конфликт на Украине... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T12:57
2024-02-10T12:57
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
интервью владимира путина такеру карлсону
украина
россия
сша
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" поддержали заявление президента России Владимира Путина в интервью журналисту Такеру Карлсону о том, конфликт на Украине закончится за недели, если США прекратят поставки оружия Киеву. "США не смогут финансировать Украину в объеме, который был в начале конфликта, готовимся к поражению Киева", — написал один из комментаторов. "США будут заставлять Европу платить, лишь бы продлить конфликт", — отметил другой. "Запад должен выступить за мирные переговоры", — заявил третий. "Американцы хотят не мирных переговоров, а капитуляции России", — поделился мнением еще один из пользователей. "Все больше стран понимают, что гегемония США заканчивается", — заключили читатели.Ранее Путин отметил в интервью Карлсону, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России. По словам президента, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности — рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.
https://ria.ru/20240210/zakharova-1926543402.html
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в мире, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону, украина, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Украина, Россия, США

"Готовимся". Заявление Путина поразило китайцев

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" поддержали заявление президента России Владимира Путина в интервью журналисту Такеру Карлсону о том, конфликт на Украине закончится за недели, если США прекратят поставки оружия Киеву.

"США не смогут финансировать Украину в объеме, который был в начале конфликта, готовимся к поражению Киева", — написал один из комментаторов.
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"США будут заставлять Европу платить, лишь бы продлить конфликт", — отметил другой.

"Запад должен выступить за мирные переговоры", — заявил третий.

"Американцы хотят не мирных переговоров, а капитуляции России", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Все больше стран понимают, что гегемония США заканчивается", — заключили читатели.

Ранее Путин отметил в интервью Карлсону, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России. По словам президента, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности — рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуУкраинаРоссияСША
 
 
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