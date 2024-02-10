"Готовимся". Заявление Путина поразило китайцев
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" поддержали заявление президента России Владимира Путина в интервью журналисту Такеру Карлсону о том, конфликт на Украине закончится за недели, если США прекратят поставки оружия Киеву.
"США не смогут финансировать Украину в объеме, который был в начале конфликта, готовимся к поражению Киева", — написал один из комментаторов.
"США не смогут финансировать Украину в объеме, который был в начале конфликта, готовимся к поражению Киева", — написал один из комментаторов.
"США будут заставлять Европу платить, лишь бы продлить конфликт", — отметил другой.
"Запад должен выступить за мирные переговоры", — заявил третий.
"Американцы хотят не мирных переговоров, а капитуляции России", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Все больше стран понимают, что гегемония США заканчивается", — заключили читатели.
Ранее Путин отметил в интервью Карлсону, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России. По словам президента, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности — рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.
"Запад должен выступить за мирные переговоры", — заявил третий.
"Американцы хотят не мирных переговоров, а капитуляции России", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Все больше стран понимают, что гегемония США заканчивается", — заключили читатели.
Ранее Путин отметил в интервью Карлсону, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России. По словам президента, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности — рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.