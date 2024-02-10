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В Молдавии протестующие фермеры заблокировали дорогу у пограничного поста - РИА Новости, 10.02.2024
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18:27 10.02.2024 (обновлено: 21:57 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/protest-1926609124.html
В Молдавии протестующие фермеры заблокировали дорогу у пограничного поста
В Молдавии протестующие фермеры заблокировали дорогу у пограничного поста - РИА Новости, 10.02.2024
В Молдавии протестующие фермеры заблокировали дорогу у пограничного поста
Более 30 тракторов заблокировали дорогу у пограничного поста на молдавско-румынской границе в знак протеста, сообщил РИА Новости представитель ассоциации "Сила... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T18:27
2024-02-10T21:57
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КИШИНЕВ, 10 фев — РИА Новости. Более 30 тракторов заблокировали дорогу у пограничного поста на молдавско-румынской границе в знак протеста, сообщил РИА Новости представитель ассоциации "Сила фермеров" Ион Плэмэдялэ. "Сегодня прошла небольшая акция протеста, она была спонтанной. Фермеры из нескольких районов республики заблокировали дорогу недалеко от КПП Леушены, где-то 30-35 тракторов минут на 30 перекрыли движение. Ребята говорят, что у них нет денег, чтобы начать весенние сельхозработы. Они просят возобновить полномасштабные акции протеста, так как со стороны властей нет никакой реакции на предыдущие требования", — сказал он.Накануне "Сила фермеров" объявила о планах расширить манифестации по всей стране и выехать с техникой на трассы. За день до этого на митинги вышли сельхозработники в районах Кагул и Кантемир.В январе молдавские сельхозпроизводители потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и обязать осуществлять его только по железной дороге. Поводом для этого стали жалобы аграриев, которые теряют деньги из-за огромных очередей грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых — из бывшей советской республики. Молдавские фермеры протестовали с июля до августа прошлого года, а в ноябре снова приехали в Кишинев на тракторах и оставались там до середины декабря. Они просят правительство ввести мораторий на штрафы по долгам для производителей зерновых и расширить финансовую помощь. Кроме того, аграрии хотят получить доступ к европейским фондам и добиваются увеличения Национального фонда сельскохозяйственного развития. По их словам, эти требования должны быть выполнены до конца марта.
https://ria.ru/20240208/protesty-1926051073.html
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Ситуация на границе с Румынией, где молдавские фермеры заблокировали дорогу
Фермеры Молдавии заблокировали дорогу у границы с Румынией. Сельхозпроизводители с января жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых - транзит с Украины, в результате задержка стоит больших денег аграриям. Фермеры требуют запретить автомобильный транзит зерна и масличных культур с Украины и разрешить его только по железной дороге.
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в мире, украина, молдавия, кишинев
В мире, Украина, Молдавия, Кишинев
В Молдавии протестующие фермеры заблокировали дорогу у пограничного поста

В Молдавии протестующие фермеры на тракторах заблокировали дорогу у КПП Леушены

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 10 фев — РИА Новости. Более 30 тракторов заблокировали дорогу у пограничного поста на молдавско-румынской границе в знак протеста, сообщил РИА Новости представитель ассоциации "Сила фермеров" Ион Плэмэдялэ.
"Сегодня прошла небольшая акция протеста, она была спонтанной. Фермеры из нескольких районов республики заблокировали дорогу недалеко от КПП Леушены, где-то 30-35 тракторов минут на 30 перекрыли движение. Ребята говорят, что у них нет денег, чтобы начать весенние сельхозработы. Они просят возобновить полномасштабные акции протеста, так как со стороны властей нет никакой реакции на предыдущие требования", — сказал он.
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Накануне "Сила фермеров" объявила о планах расширить манифестации по всей стране и выехать с техникой на трассы. За день до этого на митинги вышли сельхозработники в районах Кагул и Кантемир.
В январе молдавские сельхозпроизводители потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и обязать осуществлять его только по железной дороге. Поводом для этого стали жалобы аграриев, которые теряют деньги из-за огромных очередей грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых — из бывшей советской республики.
Молдавские фермеры протестовали с июля до августа прошлого года, а в ноябре снова приехали в Кишинев на тракторах и оставались там до середины декабря. Они просят правительство ввести мораторий на штрафы по долгам для производителей зерновых и расширить финансовую помощь. Кроме того, аграрии хотят получить доступ к европейским фондам и добиваются увеличения Национального фонда сельскохозяйственного развития. По их словам, эти требования должны быть выполнены до конца марта.
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