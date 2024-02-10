https://ria.ru/20240210/protest-1926587089.html

Грета Тунберг присоединилась к протестам против постройки трассы во Франции

Грета Тунберг присоединилась к протестам против постройки трассы во Франции - РИА Новости, 10.02.2024

Грета Тунберг присоединилась к протестам против постройки трассы во Франции

Шведская экоактивистка Грета Тунберг прибыла во французский департамент Тарн, где проходит акция против строительства автотрассы A69 Тулуза-Кастр, и... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T15:28

2024-02-10T15:28

2024-02-10T15:36

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франция

грета тунберг

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ПАРИЖ, 10 фев — РИА Новости. Шведская экоактивистка Грета Тунберг прибыла во французский департамент Тарн, где проходит акция против строительства автотрассы A69 Тулуза-Кастр, и присоединилась к протестующим, сообщает радиостанция France Bleu. "Климатическая активистка Грета Тунберг прибыла в "зону, подлежащую защите"... Ожидаются тысячи противников автотрассы, доступ к зоне фильтруется жандармами, туда невозможно добраться иначе как пешком", — сообщает радиостанция в субботу. На фотографии, которую публикует сайт радиостанции, рядом с другими участниками видна сама Тунберг с капюшоном на голове, а на шее у нее повязан шарф с палестинским узором. Префект департамента Мишель Вильбуа заявил в эфире радиостанции Franceinfo, что "нет никаких проблем" с приездом активистки "на частную территорию", напомнив, что демонстрации "на дорогах общего пользования" запрещены. Ранее агентство Франс Пресс передавало, что местная префектура запретила сход активистов во французском департаменте Тарн против постройки автомагистрали А69, заявив о рисках нарушения правопорядка. Вслед за этим около сотни жандармов начали разгонять активистов с использованием слезоточивого газа. Впоследствии префектура отчиталась об успешном снятии установленных активистами баррикад.

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html

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в мире, франция, грета тунберг