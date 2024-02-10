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В Москве компания наладила производство кремниевых конденсаторов - РИА Новости, 10.02.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:13 10.02.2024
https://ria.ru/20240210/proizvodstvo-1926513708.html
В Москве компания наладила производство кремниевых конденсаторов
В Москве компания наладила производство кремниевых конденсаторов - РИА Новости, 10.02.2024
В Москве компания наладила производство кремниевых конденсаторов
Объем производства кремниевых конденсаторов АО "Научно-исследовательский институт молекулярной электроники" (НИИМЭ) с III квартала прошлого года превысил... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T09:13
2024-02-10T09:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Объем производства кремниевых конденсаторов АО "Научно-исследовательский институт молекулярной электроники" (НИИМЭ) с III квартала прошлого года превысил миллион штук, это собственная разработка резидента ОЭЗ "Технополис Москва", заявил в субботу министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Владислав Овчинский."Сегодня сформировался высокий устойчивый спрос на электронные компоненты, разработанные и произведенные в России. Это стало серьезным драйвером для развития отечественной микроэлектроники. В частности, резидент ОЭЗ "Технополис Москва" разработал кремниевые конденсаторы и наладил их производство. Они применяются в источниках вторичного питания модулей оборудования связи, навигации и радиолокации", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что выпуск данной продукции стартовал в III квартале прошлого года. А объем производства превысил уже 1 млн штук.Отмечается, что конденсатор – это электронный компонент, который накапливает электрический заряд и в дальнейшем передает эту энергию другим элементам электрической цепи. Благодаря использованию кремниевой пластины в качестве основы для производства конденсатора стало возможным нарастить объем выпуска изделий, а также снизить их стоимость для потребителей.В свою очередь, гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев заявил, что предприятие в 2015 году стало обладателем статуса резидента особой экономической зоны. Он дает значительные налоговые льготы. Он уточнил, что почти сто новых рабочих мест было создано компанией за три квартала 2023 года.По словам гендиректора компании Александра Кравцова, с помощью новой технологии удалось увеличить удельную емкость конденсаторов, а также существенно повысить надежность работы, обеспечив высокую температурную стабильность параметров и самовосстановление после электрического пробоя.ОЭЗ "Технополис Москва" – это территория с особым юрстатусом. Там работает льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Размер 6 площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево"), где размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, более 275 га. ОЭЗ "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет – лидер международных и национальных отраслевых рейтингов.Ранее Овчинский сообщал, что в ОЭЗ "Технополис Москва" разработали новую версию ультразвукового прибора для слабовидящих, работающего по принципу эхолокации.
https://ria.ru/20240207/moskva-1925872224.html
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский

В Москве компания наладила производство кремниевых конденсаторов

© Фото : Предоставлено пресс-службой ДИППГлава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой ДИПП
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Объем производства кремниевых конденсаторов АО "Научно-исследовательский институт молекулярной электроники" (НИИМЭ) с III квартала прошлого года превысил миллион штук, это собственная разработка резидента ОЭЗ "Технополис Москва", заявил в субботу министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Владислав Овчинский.
"Сегодня сформировался высокий устойчивый спрос на электронные компоненты, разработанные и произведенные в России. Это стало серьезным драйвером для развития отечественной микроэлектроники. В частности, резидент ОЭЗ "Технополис Москва" разработал кремниевые конденсаторы и наладил их производство. Они применяются в источниках вторичного питания модулей оборудования связи, навигации и радиолокации", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИИП) Владислав Овчинский
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Он добавил, что выпуск данной продукции стартовал в III квартале прошлого года. А объем производства превысил уже 1 млн штук.
Отмечается, что конденсатор – это электронный компонент, который накапливает электрический заряд и в дальнейшем передает эту энергию другим элементам электрической цепи. Благодаря использованию кремниевой пластины в качестве основы для производства конденсатора стало возможным нарастить объем выпуска изделий, а также снизить их стоимость для потребителей.
В свою очередь, гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев заявил, что предприятие в 2015 году стало обладателем статуса резидента особой экономической зоны. Он дает значительные налоговые льготы. Он уточнил, что почти сто новых рабочих мест было создано компанией за три квартала 2023 года.
По словам гендиректора компании Александра Кравцова, с помощью новой технологии удалось увеличить удельную емкость конденсаторов, а также существенно повысить надежность работы, обеспечив высокую температурную стабильность параметров и самовосстановление после электрического пробоя.
ОЭЗ "Технополис Москва" – это территория с особым юрстатусом. Там работает льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Размер 6 площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево"), где размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, более 275 га. ОЭЗ "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет – лидер международных и национальных отраслевых рейтингов.
Ранее Овчинский сообщал, что в ОЭЗ "Технополис Москва" разработали новую версию ультразвукового прибора для слабовидящих, работающего по принципу эхолокации.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
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