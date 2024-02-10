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США решили закрыть многомиллиардную военную программу из-за Украины
США решили закрыть многомиллиардную военную программу из-за Украины - РИА Новости, 10.02.2024
США решили закрыть многомиллиардную военную программу из-за Украины
Соединенные Штаты решили закрыть программу по разработке вертолета будущего FARA после анализа боевых действий на Украине, пишет Defense News. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T17:11
2024-02-10T17:11
2024-02-10T18:55
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты решили закрыть программу по разработке вертолета будущего FARA после анализа боевых действий на Украине, пишет Defense News."Армия США прекращает свои последние усилия по созданию нового вооруженного вертолета-разведчика, известного как Future Attack Reconnaissance Aircraft", — говорится в сообщении.Отмечается, что на разработку этой программы уже потратили не менее двух миллиардов долларов и запросили еще пять на следующие пять лет.В статье также говорится, что на проект в 2018 году возлагались большие надежды. Руководство армии рассчитывало, что он послужит образцом для новых подходов к приобретению самых сложных и дорогих систем вооружения. Вертолет планировали использовать для разведки на поле боя, но военные отказались от этой идеи.По словам начальника штаба армии Рэнди Джорджа, на решение повлияли боевые действия на Украине.
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в мире, технологии, сша, украина
В мире, Технологии, США, Украина
США решили закрыть многомиллиардную военную программу из-за Украины
DN: США закроют программу вертолета будущего после анализа боев на Украине
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Соединенные Штаты решили закрыть программу по разработке вертолета будущего FARA после анализа боевых действий на Украине, пишет Defense News
.
«
"Армия США прекращает свои последние усилия по созданию нового вооруженного вертолета-разведчика, известного как Future Attack Reconnaissance Aircraft", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на разработку этой программы уже потратили не менее двух миллиардов долларов и запросили еще пять на следующие пять лет.
В статье также говорится, что на проект в 2018 году возлагались большие надежды. Руководство армии рассчитывало, что он послужит образцом для новых подходов к приобретению самых сложных и дорогих систем вооружения. Вертолет планировали использовать для разведки на поле боя, но военные отказались от этой идеи.
По словам начальника штаба армии Рэнди Джорджа, на решение повлияли боевые действия на Украине.
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