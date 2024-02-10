https://ria.ru/20240210/programma-1926599429.html

США решили закрыть многомиллиардную военную программу из-за Украины

США решили закрыть многомиллиардную военную программу из-за Украины - РИА Новости, 10.02.2024

США решили закрыть многомиллиардную военную программу из-за Украины

Соединенные Штаты решили закрыть программу по разработке вертолета будущего FARA после анализа боевых действий на Украине, пишет Defense News. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T17:11

2024-02-10T17:11

2024-02-10T18:55

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты решили закрыть программу по разработке вертолета будущего FARA после анализа боевых действий на Украине, пишет Defense News."Армия США прекращает свои последние усилия по созданию нового вооруженного вертолета-разведчика, известного как Future Attack Reconnaissance Aircraft", — говорится в сообщении.Отмечается, что на разработку этой программы уже потратили не менее двух миллиардов долларов и запросили еще пять на следующие пять лет.В статье также говорится, что на проект в 2018 году возлагались большие надежды. Руководство армии рассчитывало, что он послужит образцом для новых подходов к приобретению самых сложных и дорогих систем вооружения. Вертолет планировали использовать для разведки на поле боя, но военные отказались от этой идеи.По словам начальника штаба армии Рэнди Джорджа, на решение повлияли боевые действия на Украине.

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в мире, технологии, сша, украина