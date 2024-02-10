https://ria.ru/20240210/postavki-1926615697.html

Минобороны Нидерландов призвало не ограничивать поставки оружия ВСУ

Минобороны Нидерландов призвало не ограничивать поставки оружия ВСУ - РИА Новости, 10.02.2024

Минобороны Нидерландов призвало не ограничивать поставки оружия ВСУ

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в военной помощи Украине, в том числе в поставках Киеву вооружений, не должно быть никаких ограничений. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T19:46

2024-02-10T19:46

2024-02-10T19:46

специальная военная операция на украине

украина

владимир путин

россия

нидерланды

такер карлсон

нато

евросоюз

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ГААГА, 10 фев — РИА Новости. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в военной помощи Украине, в том числе в поставках Киеву вооружений, не должно быть никаких ограничений. "Когда дело касается оружия, обычных вооружений, обучения военных и поставок запчастей, то, насколько я понимаю, не должно быть никаких ограничений", - заявила Оллонгрен в радиопрограмме Нидерландской радиовещательной корпорации (NOS) Met het Oog op Morgen, говоря о военной поддержке Украины. По ее мнению, военная помощь Киеву должна осуществляться "непрерывно". Оллонгрен считает, что от этого зависит не только будущее Украины, но и безопасность Нидерландов. "Это не значит, что мы находимся здесь в безопасности... Мы являемся частью ЕС и НАТО, и это может повлиять и на нас", - добавила она. Ранее Оллонгрен сообщала, что Нидерланды готовят для Украины еще шесть истребителей F-16, таким образом, общее количество истребителей, которые планируется поставить Киеву, составляет 24. Посольство России в Гааге, комментируя РИА Новости данное решение, заявило, что такие действия расцениваются как враждебные и будут иметь серьезные последствия. В дипмиссии также отметили, что данное решение Нидерландов "обусловлено, в первую очередь, стремлением избавиться от устаревшей авиатехники, причем за счет международных источников". Накануне президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Как подчеркнул Путин, страны Запада начали осознавать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно. Он выразил мнение, что им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

https://ria.ru/20240205/ukraina-1925358351.html

https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html

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