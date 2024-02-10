https://ria.ru/20240210/posol-1926533927.html

Антонов призвал не допустить разрастания неонацизма на Украине

Антонов призвал не допустить разрастания неонацизма на Украине - РИА Новости, 10.02.2024

Антонов призвал не допустить разрастания неонацизма на Украине

Россия считает как никогда важным не допустить разрастания нацистской идеологии на Украине, а также попыток предать забвению историю и подвиг народа СССР,... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T06:07

2024-02-10T06:07

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ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Россия считает как никогда важным не допустить разрастания нацистской идеологии на Украине, а также попыток предать забвению историю и подвиг народа СССР, победившего "коричневую чуму", заявил в пятницу посол в США Анатолий Антонов. "Сейчас как никогда важно не допустить разрастания неонацистской идеологии, пустившей корни в братской нам стране, пресечь на корню попытки переписать историю и предать забвению память о героическом подвиге советского народа, победившего коричневую чуму", — сказал Антонов, выступая на торжественном приеме в российском посольстве, посвященном предстоящему Дню дипломатического работника.Посол подчеркнул, российские дипломаты вносят важный вклад в защиту национальных интересов РФ. В этой связи он добавил, что без обеспечения суверенитета и безопасности страны невозможно гарантировать благоприятные условия для ее внутреннего развития. "Именно этими задачами обусловлена специальная военная операция на Украине", — указал Антонов. Дипломат выразил уверенность в том, что Россия не на словах, а на деле формирует глобальный пояс добрососедства, расширяя сотрудничество с различными странами по линии ЕАЭС и укрепляя взаимодействие в рамках СНГ и БРИКС. "Благодарим в этот день наших соотечественников, которые, несмотря на нынешнюю русофобскую атмосферу в Америке, продолжают любить свою Родину и верить в нее", — заявил российский посол в Вашингтоне, поздравляя гостей с профессиональным праздником.

https://ria.ru/20240210/diplomaty-1926519963.html

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россия, украина, анатолий антонов, евразийский экономический союз, снг, брикс, в мире, сша