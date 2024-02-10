Посол напомнил о помощи России после землетрясений на юго-востоке Турции
Посол: Россия не осталась в стороне после землетрясений на юго-востоке Турции
© Sputnik / Сертач Каяр | Перейти в медиабанкРазбор завалов после землетрясения в турецком городе Адыямане
© Sputnik / Сертач Каяр
Разбор завалов после землетрясения в турецком городе Адыямане. Архивное фото
АНКАРА, 10 фев – РИА Новости. Россия не осталась в стороне от сокрушительных землетрясений на юго-востоке Турции в феврале прошлого года, сразу же начала оказывать содействие жителям пострадавших регионов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
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"Год (2023-й – ред.) начался с трагического события – мощного землетрясения на юго-востоке Турции, которое унесло жизни более 50 тысяч человек и привело к огромным разрушениям. Конечно, наша страна не осталась в стороне и сразу же начала оказывать содействие жителям пострадавших районов", - рассказал дипломат.
По его словам, немедленно в Турцию был направлен сводный отряд российских спасателей, и дипломаты были делегированы вместе с ними в самый эпицентр, в числе первых прибыв на место трагедии в город Кахраманмараш, где был развернут оперативный штаб по ликвидации последствий землетрясения.
"Вы спросите, зачем. А очень просто – спасателям нужна переводческая помощь. Им нужно содействие в организации контактов и совместной работы с местными органами власти. До сих пор вспоминаю полные трагических деталей рассказы наших ребят о том, как они помогали разгребать завалы, искали трупы. Несколько позже прибыл госпиталь нашего Минздрава и туда тоже поехали наши сотрудники", - отметил дипломат.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш 6 февраля прошлого года с интервалом в девять часов, эпицентр второго находился в районе Эльбистана. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", их жертвами стали более 53 тысяч человек, ранения получили более 107 тысяч.