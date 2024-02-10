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Два российских бомбардировщика Ту-95МС пролетели вблизи Аляски
Два российских бомбардировщика Ту-95МС пролетели вблизи Аляски - РИА Новости, 10.02.2024
Два российских бомбардировщика Ту-95МС пролетели вблизи Аляски
Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили полет у Аляски, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T10:00
2024-02-10T10:00
2024-02-10T11:08
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ту-95мс
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берингово море
воздушно-космические силы россии
безопасность
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили полет у Аляски, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски. Продолжительность полета составила более 7 часов", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ Воздушно-космических сил". Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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Плановый полет Ту-95мс над нейтральными водами Берингова моря
Плановый полет Ту-95мс над нейтральными водами Берингова моря
2024-02-10T10:00
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аляска, ту-95мс, россия, берингово море, воздушно-космические силы россии, безопасность
Аляска, Ту-95МС, Россия, Берингово море, Воздушно-космические силы России, Безопасность
Два российских бомбардировщика Ту-95МС пролетели вблизи Аляски
МО: два Ту-95МС выполнили плановый полет вблизи западного побережья Аляски