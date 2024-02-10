https://ria.ru/20240210/pogoda-1926528111.html

Москвичам рассказали о погоде в День святого Валентина

Москвичам рассказали о погоде в День святого Валентина - РИА Новости, 10.02.2024

Москвичам рассказали о погоде в День святого Валентина

Погода в Москве 14 февраля, в День святого Валентина, будет выше нормы на два-три градуса, ожидается от минус 1 до минус 6 градусов днем и ночью, временами... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T03:17

2024-02-10T03:17

2024-02-10T03:22

общество

москва

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

снегопад в москве

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Погода в Москве 14 февраля, в День святого Валентина, будет выше нормы на два-три градуса, ожидается от минус 1 до минус 6 градусов днем и ночью, временами снег, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Температура будет выше нормы на два-три градуса, во вторник и днем, и ночью будет минус 1 - минус 6 градусов, такой же температурный фон в День святого Валентина, 14 февраля, может быть, ночью только на один градус ниже", - сказал Вильфанд. По его словам, также 14 февраля в Москве временами прогнозируется снег.

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