https://ria.ru/20240210/pogoda-1926528111.html
Москвичам рассказали о погоде в День святого Валентина
Москвичам рассказали о погоде в День святого Валентина - РИА Новости, 10.02.2024
Москвичам рассказали о погоде в День святого Валентина
Погода в Москве 14 февраля, в День святого Валентина, будет выше нормы на два-три градуса, ожидается от минус 1 до минус 6 градусов днем и ночью, временами... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T03:17
2024-02-10T03:17
2024-02-10T03:22
общество
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роман вильфанд
гидрометцентр
снегопад в москве
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Погода в Москве 14 февраля, в День святого Валентина, будет выше нормы на два-три градуса, ожидается от минус 1 до минус 6 градусов днем и ночью, временами снег, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Температура будет выше нормы на два-три градуса, во вторник и днем, и ночью будет минус 1 - минус 6 градусов, такой же температурный фон в День святого Валентина, 14 февраля, может быть, ночью только на один градус ниже", - сказал Вильфанд. По его словам, также 14 февраля в Москве временами прогнозируется снег.
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, снегопад в москве
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Снегопад в Москве
Москвичам рассказали о погоде в День святого Валентина
Вильфанд: в День святого Валентина в Москве ожидается небольшой мороз и снег
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Погода в Москве 14 февраля, в День святого Валентина, будет выше нормы на два-три градуса, ожидается от минус 1 до минус 6 градусов днем и ночью, временами снег, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Температура будет выше нормы на два-три градуса, во вторник и днем, и ночью будет минус 1 - минус 6 градусов, такой же температурный фон в День святого Валентина, 14 февраля, может быть, ночью только на один градус ниже", - сказал Вильфанд.
Москвичей предупредили о новом снегопаде
По его словам, также 14 февраля в Москве временами прогнозируется снег.