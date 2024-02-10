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Москвичей предупредили о новом снегопаде
Москвичей предупредили о новом снегопаде - РИА Новости, 10.02.2024
Москвичей предупредили о новом снегопаде
В воскресенье, 11 февраля, в Москве ожидается сильный снегопад, выпадет, как минимум, 5 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T03:03
2024-02-10T03:03
2024-02-10T03:24
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
снегопад в москве
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В воскресенье, 11 февраля, в Москве ожидается сильный снегопад, выпадет, как минимум, 5 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Одиннадцатого февраля начинается очередной снегопад. Он начнется во второй половине дня, будет небольшой, а во второй половине будет уже умеренный снег. Он продолжится ночью и в первой половине вторника", — сказал Вильфанд. По его словам, выпадет, как минимум, 5-6 миллиметров осадков. В среду в Москве после обильного снегопада выпало 10 миллиметров, это стало новым рекордом для 7 февраля.
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, снегопад в москве
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Снегопад в Москве
Москвичей предупредили о новом снегопаде
Вильфанд: 11 февраля в Москве ожидается новый снегопад
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В воскресенье, 11 февраля, в Москве ожидается сильный снегопад, выпадет, как минимум, 5 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Одиннадцатого февраля начинается очередной снегопад. Он начнется во второй половине дня, будет небольшой, а во второй половине будет уже умеренный снег. Он продолжится ночью и в первой половине вторника", — сказал Вильфанд.
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По его словам, выпадет, как минимум, 5-6 миллиметров осадков. В среду в Москве после обильного снегопада выпало 10 миллиметров, это стало новым рекордом для 7 февраля.